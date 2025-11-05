Кибер буст от БК Леон: фрибеты до 2500 рублей за ставки на киберспорт

Партнерский проект
В начале ноября у БК «Леон» началась промоакция «Кибер Буст». За каждые 4 пари на киберспорт начисляется фрибет 500 рублей. Всего можно получить до 2500 рублей.
Фрибеты начисляются только после выполнения участниками установленных правил:
1. Зарегистрироваться и пройти идентификацию на сайте или в мобильном приложении БК.
2. Кликнуть кнопку «Принять участие» на странице «Кибер буст».
3. Заключить 4 квалификационных пари на киберспортивные дисциплины с кэфом от 1.70.
4. Убедиться, что сумма каждой ставки составляет не менее 500 рублей.
5. Получить фрибет 500 рублей после выполнения всех условий акции.
Результат пари не играет роли. В акции предусмотрена возможность получения до 5 фрибетов на одного игрока.
Использовать фрибет можно в течение 1 недели после зачисления. Беттор вправе выбирать одиночные события или экспрессы с кэфом 1.50–3.00.
В таблице наглядно отображены главные положения акции.
Максимальный размер бонуса
2500 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.50
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
16.11.2025 (23:59 МСК)
Акция доступна для граждан РФ от 18 лет.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Результат ставки не влияет на начисление бонуса
|➖ Коэффициент пари с фрибетом должен быть от 1.50 до 3.00, что ограничивает выбор событий
|➕ Игроки могут получить до 5 фрибетов
В ноябре выбор киберспортивных турниров впечатляет — BLAST Slam V, IEM Chengdu, PGL Wallachia Season 6 и финал Worlds 2025. Требования БК Leon для участия достаточно простые и не мешают привычному процессу ставок. Акция легко вписывается в обычную игру и позволяет забирать бонусы без лишних сложностей.