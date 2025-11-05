Кибер буст от БК Леон: фрибеты до 2500 рублей за ставки на киберспорт

Фрибеты начисляются только после выполнения участниками установленных правил:

1. Зарегистрироваться и пройти идентификацию на сайте или в мобильном приложении БК.

2. Кликнуть кнопку «Принять участие» на странице «Кибер буст».

3. Заключить 4 квалификационных пари на киберспортивные дисциплины с кэфом от 1.70.

4. Убедиться, что сумма каждой ставки составляет не менее 500 рублей.

5. Получить фрибет 500 рублей после выполнения всех условий акции.

Результат пари не играет роли. В акции предусмотрена возможность получения до 5 фрибетов на одного игрока.