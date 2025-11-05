Ведомости
БК Леон
Кибер буст от БК Леон: фрибеты до 2500 рублей за ставки на киберспорт

Погрузитесь в мир киберспорта вместе с фрибетами от БК «Леон»!

В начале ноября у БК «Леон» началась промоакция «Кибер Буст». За каждые 4 пари на киберспорт начисляется фрибет 500 рублей. Всего можно получить до 2500 рублей.

Как получить бонус БК Леон до 2500 рублей по акции Кибер буст

Фрибеты начисляются только после выполнения участниками установленных правил:

1. Зарегистрироваться и пройти идентификацию на сайте или в мобильном приложении БК.

2. Кликнуть кнопку «Принять участие» на странице «Кибер буст».

3. Заключить 4 квалификационных пари на киберспортивные дисциплины с кэфом от 1.70.

4. Убедиться, что сумма каждой ставки составляет не менее 500 рублей.

5. Получить фрибет 500 рублей после выполнения всех условий акции.

Результат пари не играет роли. В акции предусмотрена возможность получения до 5 фрибетов на одного игрока.

Как отыграть бонус Леон до 2500 рублей за пари на киберспорт

Использовать фрибет можно в течение 1 недели после зачисления. Беттор вправе выбирать одиночные события или экспрессы с кэфом 1.50–3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2500 рублей от Леон

В таблице наглядно отображены главные положения акции.

Максимальный размер бонуса

2500 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.50

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

16.11.2025 (23:59 МСК)

Акция доступна для граждан РФ от 18 лет.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Результат ставки не влияет на начисление бонуса➖ Коэффициент пари с фрибетом должен быть от 1.50 до 3.00, что ограничивает выбор событий
➕ Игроки могут получить до 5 фрибетов 

Заключение

В ноябре выбор киберспортивных турниров впечатляет — BLAST Slam V, IEM Chengdu, PGL Wallachia Season 6 и финал Worlds 2025. Требования БК Leon для участия достаточно простые и не мешают привычному процессу ставок. Акция легко вписывается в обычную игру и позволяет забирать бонусы без лишних сложностей.

Валентин Васильев

