Эксклюзивный бонус от БК «Зенит» - до 35 тысяч рублей на первый депозит

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Букмекерская компания «Зенит» дарит игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт РБ» эксклюзивный бонус – фрибет в размере до 35 000 рублей.
Алгоритм действий прост:
После выполнения всех условий акции на бонусный счет поступит фрибет в размере 100% от первого депозита, но не более 35 000 рублей.
+ Для получения фрибета достаточно пополнить депозит на 100 рублей.
+ Любой новичок может получить бонус до 35 000 рублей.
- Непростая система получения бонуса.
Интересное предложение для любителей экспресс-ставок. Возможно, кому-то механизм получения фрибета покажется чересчур сложным. Но в данном случае есть за что побороться. 35 тысяч рублей - неплохой стимул, чтобы ввязаться в игру!
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Партнерский проект