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21 января 7:10ГлавнаяБонусы
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Эксклюзивный бонус от БК «Зенит» - до 35 тысяч рублей на первый депозит

Заманчивое предложение для любителей экспрессов
Валентин Васильев
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Букмекерская компания «Зенит» дарит игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт РБ» эксклюзивный бонус – фрибет в размере до 35 000 рублей.

Как получить бонус?

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Алгоритм действий прост: 

  1. Сперва следует зарегистрироваться на официальном сайте БК «Зенит», применив промокод RBMAX.
  2. Далее в течение трех дней с момента регистрации следует пополнить счет на сумму от 100 рублей.
  3. А теперь приступайте к игре. Квалифицирующими считаются ставки типа экспресс минимум из трех событий с коэффициентом от 1,40 для каждого события. При этом общая сумма пари должна в пять раз превышать размер первого депозита. 
     

После выполнения всех условий акции на бонусный счет поступит фрибет в размере 100% от первого депозита, но не более 35 000 рублей.

Плюсы и минусы

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+ Для получения фрибета достаточно пополнить депозит на 100 рублей.
+ Любой новичок может получить бонус до 35 000 рублей.

- Непростая система получения бонуса.

Обзор букмекерской конторы «Зенит»

Заключение 

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Интересное предложение для любителей экспресс-ставок. Возможно, кому-то механизм получения фрибета покажется чересчур сложным. Но в данном случае есть за что побороться. 35 тысяч рублей - неплохой стимул, чтобы ввязаться в игру!

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