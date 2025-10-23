Программа лояльности от БК Zenit: фрибет до 5000 рублей еженедельно и кешбэк до 10% деньгами

Букмекерская контора Zenit предлагает игрокам вступить в программу лояльности и еженедельно получать от 100 до 5000 рублей фрибетом. Раз в месяц бетторам будут начислять кешбэк с чистого проигрыша на сумму до 10%.
Для подключения к программе лояльности букмекерской конторы беттору следует:
1. Зарегистрироваться в БК Zenit.
2. Пройти верификацию и пополнить счет.
3. Делать ставки.
Игроки могут ставить на ординары, экспрессы или системы. Букмекерская контора не лимитирует коэффициенты или размеры пари.
Подключение к программе лояльности происходит на усмотрение БК. Соответствующее предложение игроку направят в личные сообщения на сайте или в приложении Zenit.
После подключения к акции беттор сможет претендовать на еженедельные фрибеты. Их размер зависит от суммы сделанных в течение 7 дней ставок на исходы с коэффициентами от 1.30.
Сумма ставок
Фрибет
1000-4999 ₽
100 ₽
5000-29 999 ₽
250 ₽
Максимум можно получить 5000. Такой фрибет дадут при недельном обороте в 1 000 000 рублей. Подробная таблица будет указана в личном кабинете пользователя.
Игроки, поставившие в течение месяца от 500 000 рублей, могут претендовать на кешбэк от 5% до 10%. Итоговый процент зависит от оборота пользователя.
Кешбэк начисляется реальными деньгами и не требует дальнейших отыгрышей. Его можно снимать со счета или проставлять на пари без каких-либо ограничений.
Фрибет активен в течение 7 суток. БК выдает бонус без особых условий. Его можно ставить даже на исходы с коэффициентом 1.01.
Для вывода денег следует:
1. Авторизоваться.
2. Открыть «Мой профиль» и перейти в «Вывести».
3. Выбрать налоговое резидентство.
4. Отметить способ снятия, сумму и подтвердить запрос.
5. Написать одноразовый код от ЦУПИС.
Снятие средств доступно только на привязанные платежные средства.
Оценим условия программы лояльности подробнее.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
10 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс, система
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
Бессрочно
Плюсы
Минусы
|➕ Дают фрибеты и деньги
|➖ Вступить в программу можно только по усмотрению БК
|➕ Еженедельное начисление
|➕ Простой отыгрыш
Zenit предложил очень интересную акцию для игроков с возможностью получить двойной бонус. Программа лояльности не имеет четких условий вступления. Однако подключиться к ней все-таки стоит.