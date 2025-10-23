Программа лояльности от БК Zenit: фрибет до 5000 рублей еженедельно и кешбэк до 10% деньгами

Для подключения к программе лояльности букмекерской конторы беттору следует:

1. Зарегистрироваться в БК Zenit.

2. Пройти верификацию и пополнить счет.

3. Делать ставки.

Игроки могут ставить на ординары, экспрессы или системы. Букмекерская контора не лимитирует коэффициенты или размеры пари.

Подключение к программе лояльности происходит на усмотрение БК. Соответствующее предложение игроку направят в личные сообщения на сайте или в приложении Zenit.

После подключения к акции беттор сможет претендовать на еженедельные фрибеты. Их размер зависит от суммы сделанных в течение 7 дней ставок на исходы с коэффициентами от 1.30.

Сумма ставок Фрибет 1000-4999 ₽ 100 ₽ 5000-29 999 ₽ 250 ₽

Максимум можно получить 5000. Такой фрибет дадут при недельном обороте в 1 000 000 рублей. Подробная таблица будет указана в личном кабинете пользователя.

Игроки, поставившие в течение месяца от 500 000 рублей, могут претендовать на кешбэк от 5% до 10%. Итоговый процент зависит от оборота пользователя.