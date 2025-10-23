Ведомости
23 октября 6:58ГлавнаяБонусы
БК ЗенитАкции
logo

Программа лояльности от БК Zenit: фрибет до 5000 рублей еженедельно и кешбэк до 10% деньгами

-
Бонус
1895 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
10 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Бонусная программа для преданных клиентов

Букмекерская контора Zenit предлагает игрокам вступить в программу лояльности и еженедельно получать от 100 до 5000 рублей фрибетом. Раз в месяц бетторам будут начислять кешбэк с чистого проигрыша на сумму до 10%. 

Как получить бонус БК Zenit до 5000 рублей и кешбэк до 10%

Свернуть

Для подключения к программе лояльности букмекерской конторы беттору следует:

1. Зарегистрироваться в БК Zenit. 

2. Пройти верификацию и пополнить счет.

3. Делать ставки.

Игроки могут ставить на ординары, экспрессы или системы. Букмекерская контора не лимитирует коэффициенты или размеры пари. 

Подключение к программе лояльности происходит на усмотрение БК. Соответствующее предложение игроку направят в личные сообщения на сайте или в приложении Zenit. 

После подключения к акции беттор сможет претендовать на еженедельные фрибеты. Их размер зависит от суммы сделанных в течение 7 дней ставок на исходы с коэффициентами от 1.30.

Сумма ставок

Фрибет

1000-4999 ₽

100 ₽

5000-29 999 ₽

250 ₽

Максимум можно получить 5000. Такой фрибет дадут при недельном обороте в 1 000 000 рублей. Подробная таблица будет указана в личном кабинете пользователя. 

Игроки, поставившие в течение месяца от 500 000 рублей, могут претендовать на кешбэк от 5% до 10%. Итоговый процент зависит от оборота пользователя. 

Как отыграть бонус БК Zenit до 5000 рублей и кешбэк до 10%

Свернуть

Кешбэк начисляется реальными деньгами и не требует дальнейших отыгрышей. Его можно снимать со счета или проставлять на пари без каких-либо ограничений. 

Фрибет активен в течение 7 суток. БК выдает бонус без особых условий. Его можно ставить даже на исходы с коэффициентом 1.01. 

Как вывести средства после отыгрыша фрибета в БК Зенит

Свернуть

Для вывода денег следует:

1. Авторизоваться.

2. Открыть «Мой профиль» и перейти в «Вывести».

3. Выбрать налоговое резидентство.

4. Отметить способ снятия, сумму и подтвердить запрос. 

5. Написать одноразовый код от ЦУПИС.

Снятие средств доступно только на привязанные платежные средства.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Zenit

Свернуть

Оценим условия программы лояльности подробнее.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

10 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс, система

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

Бессрочно

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Дают фрибеты и деньги➖ Вступить в программу можно только по усмотрению БК
➕ Еженедельное начисление 
➕ Простой отыгрыш 

Заключение

Свернуть

Zenit предложил очень интересную акцию для игроков с возможностью получить двойной бонус. Программа лояльности не имеет четких условий вступления. Однако подключиться к ней все-таки стоит. 

Валентин Васильев

