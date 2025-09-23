Страховка экспресса от БК Зенит: фрибеты до 35 000 рублей

Чтобы активировать бонус, следует выполнить указанные действия:

1. Войдите в личный кабинет либо зарегистрируйтесь на сайте или в приложении БК «Зенит».

2. Составьте экспресс минимум из 5 событий.

3. Обратите внимание на минимальный коэффициент: для 5 исходов — от 1.70, для 6 — от 1.60, для 7 и более — от 1.50.

4. Включите функцию «Страховка экспресса» в купоне.

5. Убедитесь, что сумма ставки составляет не менее 100 рублей.

6. Подтвердите пари.

Если 1 исход в вашем экспрессе не сыграл, букмекер возвращает сумму ставки полностью в виде фрибета. Пользоваться страховкой можно неограниченное количество раз. Если в купоне есть возвраты, компенсация не предоставляется. Максимальный размер фрибета — 35 000 рублей.