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ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыAmerican express от БК Винлайн: фрибеты до 10 000 рублей за экспрессы на ЧМ-2026
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American express от БК Винлайн: фрибеты до 10 000 рублей за экспрессы на ЧМ-2026

Обновлено:
до 10 000 ₽
Бонус
37 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Превращайте свою ставку во фрибет!

Полное содержание

  • Как получить фрибет до 10 000 рублей от БК Винлайн по акции American express
  • Как отыграть фрибет до 10 000 рублей от БК Винлайн за экспрессы на чемпионат мира по футболу
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от БК Винлайн
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

В официальном Telegram-канале БК «Винлайн» запущена акция American Express в рамках ЧМ-2026. Игрокам предлагается оформить экспресс из 4 и более событий и подтвердить ставку скриншотом купона. Победители определяются случайным образом и получают фрибеты до 10 000 рублей

Как получить фрибет до 10 000 рублей от БК Винлайн по акции American express

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Включение в промо доступно только при выполнении стандартных действий. Нужно:

1. Пройти регистрацию в БК «Винлайн» при необходимости.

2. Собрать экспресс на матчи ближайшего тура ЧМ-2026 с основного баланса.

3. Включить в ставку минимум 4 события.

4. Сделать скриншот купона с отображением ID транзакции.

5. Отправить скриншот в комментарии к посту с акцией в Telegram-канале букмекера.

Акция состоит из 4 раундов. В каждом из них БК «Винлайн» определяет 3 случайных счастливчиков. Базовый приз — фрибет на 5000 рублей. В случае, если экспресс администратора канала на этот раунд сыграет, сумма вознаграждения возрастает до 10 000 рублей.

Как отыграть фрибет до 10 000 рублей от БК Винлайн за экспрессы на чемпионат мира по футболу

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Заранее параметры использования фрибета не анонсируются. Стандартный срок активности бонуса — 30 дней. Он доступен для ординаров и экспрессов с коэффициентами в диапазоне от 1.01 до 10.00. Окончательные условия предоставляются победителям персонально.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от БК Винлайн

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Основная информация по акции структурирована в следующем блоке.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

19.07.2026 (23:59 МСК)

Букмекерская компания сверяет все выигравшие купоны с системой для подтверждения их подлинности. Внесение изменений в изображение скриншота при помощи графических редакторов приводит к дисквалификации.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Можно делать экспрессы на любые суммы➖ Победители выбираются случайным образом
➕ Регулярные розыгрыши на протяжении мундиаля 

Заключение

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Игрокам предлагается собрать экспресс и испытать удачу в розыгрыше с другими участниками. Формат промо динамичный и требует внимательного соблюдения всех условий.

Валентин Васильев

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