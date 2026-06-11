American express от БК Винлайн: фрибеты до 10 000 рублей за экспрессы на ЧМ-2026

Включение в промо доступно только при выполнении стандартных действий. Нужно:

1. Пройти регистрацию в БК «Винлайн» при необходимости.

2. Собрать экспресс на матчи ближайшего тура ЧМ-2026 с основного баланса.

3. Включить в ставку минимум 4 события.

4. Сделать скриншот купона с отображением ID транзакции.

5. Отправить скриншот в комментарии к посту с акцией в Telegram-канале букмекера.

Акция состоит из 4 раундов. В каждом из них БК «Винлайн» определяет 3 случайных счастливчиков. Базовый приз — фрибет на 5000 рублей. В случае, если экспресс администратора канала на этот раунд сыграет, сумма вознаграждения возрастает до 10 000 рублей.