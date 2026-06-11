American express от БК Винлайн: фрибеты до 10 000 рублей за экспрессы на ЧМ-2026

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В официальном Telegram-канале БК «Винлайн» запущена акция American Express в рамках ЧМ-2026. Игрокам предлагается оформить экспресс из 4 и более событий и подтвердить ставку скриншотом купона. Победители определяются случайным образом и получают фрибеты до 10 000 рублей
Включение в промо доступно только при выполнении стандартных действий. Нужно:
1. Пройти регистрацию в БК «Винлайн» при необходимости.
2. Собрать экспресс на матчи ближайшего тура ЧМ-2026 с основного баланса.
3. Включить в ставку минимум 4 события.
4. Сделать скриншот купона с отображением ID транзакции.
5. Отправить скриншот в комментарии к посту с акцией в Telegram-канале букмекера.
Акция состоит из 4 раундов. В каждом из них БК «Винлайн» определяет 3 случайных счастливчиков. Базовый приз — фрибет на 5000 рублей. В случае, если экспресс администратора канала на этот раунд сыграет, сумма вознаграждения возрастает до 10 000 рублей.
Заранее параметры использования фрибета не анонсируются. Стандартный срок активности бонуса — 30 дней. Он доступен для ординаров и экспрессов с коэффициентами в диапазоне от 1.01 до 10.00. Окончательные условия предоставляются победителям персонально.
Основная информация по акции структурирована в следующем блоке.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
19.07.2026 (23:59 МСК)
Букмекерская компания сверяет все выигравшие купоны с системой для подтверждения их подлинности. Внесение изменений в изображение скриншота при помощи графических редакторов приводит к дисквалификации.
Плюсы
Минусы
|➕ Можно делать экспрессы на любые суммы
|➖ Победители выбираются случайным образом
|➕ Регулярные розыгрыши на протяжении мундиаля
Игрокам предлагается собрать экспресс и испытать удачу в розыгрыше с другими участниками. Формат промо динамичный и требует внимательного соблюдения всех условий.