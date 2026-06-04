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ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыОбыграй трейдера от БК Марафон: промокод до 120 000 рублей за прогнозы и ставки на ЧМ по футболу
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Обыграй трейдера от БК Марафон: промокод до 120 000 рублей за прогнозы и ставки на ЧМ по футболу

Обновлено:
до 120 000 ₽
Бонус
44 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить промокод от БК Марафон до 120 000 рублей в рамках акции Обыграй трейдера
  • Как отыграть бонус БК Марафон до 120 000 рублей за прогнозы и ставки на ЧМ 2026 по футболу
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 120 000 рублей от БК Марафон
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская компания «Марафон» запускает предложение «Обыграй трейдера на ЧМ 2026». Чтобы принять участие, необходимо внести депозит от 100 рублей по промокоду TRADER2026, публиковать прогнозы на футбол в комментариях и подтвердить все квалифицирующими пари на сумму от 1000 рублей.

Как получить промокод от БК Марафон до 120 000 рублей в рамках акции Обыграй трейдера

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Участнику нужно поочередно завершить указанные этапы:

1. Пройти регистрацию в букмекерской компании «Марафон».

2. Пополнить счет от 100 рублей с промокодом TRADER2026.

3. Оставлять прогнозы на матчи чемпионата мира в комментариях.

4. Указывать ID игрового счета.

5. Оформлять прематч-ставки на ЧМ от 1000 рублей (разрешены только ординары).

5. Зарабатывать очки и двигаться вверх по таблице лидеров.

Суммарный фонд акции составляет 1 000 000 рублей фрибетами. Их распределят между участниками, занявшими призовые места.

Место

Фрибет

1

120 000 ₽

2

80 000 ₽

3

40 000 ₽

4-10

30 000 ₽

11-20

5000 ₽

Помимо основных призов, действует отдельный бонусный пул — участники, обыгравшие трейдера по очкам, заработают по 1000 рублей. Предложение ограничено первыми 500 игроками.

Как отыграть бонус БК Марафон до 120 000 рублей за прогнозы и ставки на ЧМ 2026 по футболу

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Фрибет применяется к одиночным пари с кэфом до 4.00. Действует бесплатная ставка 7 дней. Выигрыш зачисляется на основной счет без возврата суммы бонуса.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 120 000 рублей от БК Марафон

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Ознакомьтесь с порядком использования приза.

Максимальный размер бонуса

120 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша

7 дней

Срок окончания акции

19.07.2026 (23:59 МСК)

Выплата призов выполняется в течение 3 дней после окончания промо. За каждый верный прогноз игрок получает 1 очко в общий зачет.

Преимущества и недостатки

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Плюсы

Минусы

➕ Понятная игровая механика➖ Недостаточно только прогнозов — требуется совершать ставки
➕ Крупные фрибеты для победителей 

Заключение

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БК «Марафон» предлагает клиентам выразить свое мнение об играх чемпионата мира 2026, соревнуясь в прогнозах с профессиональным трейдером. Участники из топ-20 рейтинга смогут рассчитывать на очень хорошие награды.

Валентин Васильев

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