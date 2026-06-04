Обыграй трейдера от БК Марафон: промокод до 120 000 рублей за прогнозы и ставки на ЧМ по футболу

Букмекерская компания «Марафон» запускает предложение «Обыграй трейдера на ЧМ 2026». Чтобы принять участие, необходимо внести депозит от 100 рублей по промокоду TRADER2026, публиковать прогнозы на футбол в комментариях и подтвердить все квалифицирующими пари на сумму от 1000 рублей.