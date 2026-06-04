Обыграй трейдера от БК Марафон: промокод до 120 000 рублей за прогнозы и ставки на ЧМ по футболу

Партнерский проект
Букмекерская компания «Марафон» запускает предложение «Обыграй трейдера на ЧМ 2026». Чтобы принять участие, необходимо внести депозит от 100 рублей по промокоду TRADER2026, публиковать прогнозы на футбол в комментариях и подтвердить все квалифицирующими пари на сумму от 1000 рублей.
Участнику нужно поочередно завершить указанные этапы:
1. Пройти регистрацию в букмекерской компании «Марафон».
2. Пополнить счет от 100 рублей с промокодом TRADER2026.
3. Оставлять прогнозы на матчи чемпионата мира в комментариях.
4. Указывать ID игрового счета.
5. Оформлять прематч-ставки на ЧМ от 1000 рублей (разрешены только ординары).
5. Зарабатывать очки и двигаться вверх по таблице лидеров.
Суммарный фонд акции составляет 1 000 000 рублей фрибетами. Их распределят между участниками, занявшими призовые места.
Место
Фрибет
1
120 000 ₽
2
80 000 ₽
3
40 000 ₽
4-10
30 000 ₽
11-20
5000 ₽
Помимо основных призов, действует отдельный бонусный пул — участники, обыгравшие трейдера по очкам, заработают по 1000 рублей. Предложение ограничено первыми 500 игроками.
Фрибет применяется к одиночным пари с кэфом до 4.00. Действует бесплатная ставка 7 дней. Выигрыш зачисляется на основной счет без возврата суммы бонуса.
Ознакомьтесь с порядком использования приза.
Максимальный размер бонуса
120 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша
7 дней
Срок окончания акции
19.07.2026 (23:59 МСК)
Выплата призов выполняется в течение 3 дней после окончания промо. За каждый верный прогноз игрок получает 1 очко в общий зачет.
Плюсы
Минусы
|➕ Понятная игровая механика
|➖ Недостаточно только прогнозов — требуется совершать ставки
|➕ Крупные фрибеты для победителей
БК «Марафон» предлагает клиентам выразить свое мнение об играх чемпионата мира 2026, соревнуясь в прогнозах с профессиональным трейдером. Участники из топ-20 рейтинга смогут рассчитывать на очень хорошие награды.