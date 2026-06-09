Промокод от Tennisi: фрибеты до 18 000 рублей за регистрацию и ставки

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Букмекерская контора Tennisi обновила приветственную программу и запустила акцию «18+. Играем по-взрослому!». Для активации участия при регистрации необходимо использовать промокод VED18. В рамках представленного бонусного предложения новичкам начисляют до 18 000 рублей. Акция разбита на 2 этапа.
Букмекер пересмотрел бонусную программу и выпустил обновленную приветственную промоакцию. Будущему участнику следует:
Правила букмекера не регламентируют минимальную сумму квалификационных ставок. Учитываются пари с денежного баланса. Ставки на целые форы и тоталы, статистику спортсменов и фрибеты не попадают в итоговый зачет.
На первом этапе букмекер начисляет 25% от внесенного депозита, но не выше 6000 рублей. На втором — беттор получит 10% от совершенного за 14 дней оборота. Максимум ограничен 12 000.
Начисленный бонус нужно проставить с коэффициентами 1.01-3.00. Он действует 7 суток после начисления.
В представленном разделе собраны все основные сведения относительно указанной промоакции.
Максимальный размер бонуса
18 000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.08.2026 (23:59 МСК)
БК не регламентирует способ пополнения.
Плюсы
Минусы
|➕ Можно получить 2 фрибета
|➖ Небольшие проценты
Представленная акция — не самое выгодное предложение для новичков. БК начисляет 1/4 от первого депозита, а это мало. Например, для получения первой части бонуса в 6000 рублей нужно внести сразу 24 000. У приветственной акции Winline новички могут получить 10 фрибетов по 1000 рублей за суммарный депозит в 10 000.