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18 июня 15:21ГлавнаяБонусы
БК МарафонФрибеты за депозитАкции

Удачный старт от БК Марафон: фрибет до 100 000 рублей за регистрацию и ставки

100000 ₽
Бонус
24 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Начните свой путь с приятного бонуса!

В честь футбольного КЧМ «Марафон» проводит специальную бонусную акцию. Новым игрокам, которые прошли регистрацию в ходе турнира, открывается возможность стать обладателем фрибета в размере 100 000 рублей. Бонус выдается в соответствии с уникальным номером игрового счета.

Как получить бонус БК Марафон в рамках акции Удачный старт

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Чтобы стать участником акции, достаточно соблюсти несколько условий:

1. Создайте аккаунт на сайте БК «Марафон» в период с 15.06 по 13.07.2025 года и успешно пройдите идентификацию.

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2. Внесите средства без ограничений по сумме в течение первых 24 часов после регистрации.

3. Разместите хотя бы 1 пари на любое спортивное событие. Ограничений по сумме, типу ставки и коэффициенту нет.

После выполнения всех шагов каждому новичку присваивается индивидуальный номер игрового счета. В течение 48 часов система анализирует последние цифры этого номера. Если они совпадают с одной из выигрышных комбинаций, на счет автоматически начисляется фрибет. 

Номер заканчивается на цифры:

Фрибет

10

500 ₽

25

1000 ₽

100

2500 ₽

1000

5000 ₽

5000

10 000 ₽

10 000

100 000 ₽

Проверить свой номер можно в личном кабинете, в разделе «Мой счет».

Как отыграть бонус Марафона в рамках акции Удачный старт

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Фрибет поступит на игровой счет в течение 2 суток после выполнения всех требований. Его можно применить для одиночного пари на любое спортивное событие до начала матча или в режиме live. Максимальный кэф для ставки составляет 4.00. Срок действия фрибета ограничен 7 днями с момента начисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от Марафона

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Таблица ниже содержит все самое важное об условиях акции.

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

13.07.2025 (23:59 МСК)

Данное предложение не ограничивает участие в других промоакциях, проводимых БК «Марафон».

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Новые клиенты могут получить фрибет на сумму до 100 000 рублей➖ Величина фрибета определяется на основе случайного выбора
➕ Сумма депозита и пари не играет роли 

Заключение

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Отличный способ начать путь в беттинге с максимальной выгодой. Предложение хорошо дополняет стандартный приветственный бонус от букмекера. Участвовать можно с минимальными ставками и любым депозитом. Итоговая сумма бонуса определяется случайно и может достигать впечатляющих 100 000 рублей.

Валентин Васильев

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