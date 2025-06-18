Удачный старт от БК Марафон: фрибет до 100 000 рублей за регистрацию и ставки

Партнерский проект
В честь футбольного КЧМ «Марафон» проводит специальную бонусную акцию. Новым игрокам, которые прошли регистрацию в ходе турнира, открывается возможность стать обладателем фрибета в размере 100 000 рублей. Бонус выдается в соответствии с уникальным номером игрового счета.
Чтобы стать участником акции, достаточно соблюсти несколько условий:
1. Создайте аккаунт на сайте БК «Марафон» в период с 15.06 по 13.07.2025 года и успешно пройдите идентификацию.
2. Внесите средства без ограничений по сумме в течение первых 24 часов после регистрации.
3. Разместите хотя бы 1 пари на любое спортивное событие. Ограничений по сумме, типу ставки и коэффициенту нет.
После выполнения всех шагов каждому новичку присваивается индивидуальный номер игрового счета. В течение 48 часов система анализирует последние цифры этого номера. Если они совпадают с одной из выигрышных комбинаций, на счет автоматически начисляется фрибет.
Номер заканчивается на цифры:
Фрибет
10
500 ₽
25
1000 ₽
100
2500 ₽
1000
5000 ₽
5000
10 000 ₽
10 000
100 000 ₽
Проверить свой номер можно в личном кабинете, в разделе «Мой счет».
Фрибет поступит на игровой счет в течение 2 суток после выполнения всех требований. Его можно применить для одиночного пари на любое спортивное событие до начала матча или в режиме live. Максимальный кэф для ставки составляет 4.00. Срок действия фрибета ограничен 7 днями с момента начисления.
Таблица ниже содержит все самое важное об условиях акции.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
13.07.2025 (23:59 МСК)
Данное предложение не ограничивает участие в других промоакциях, проводимых БК «Марафон».
|Плюсы
|Минусы
|➕ Новые клиенты могут получить фрибет на сумму до 100 000 рублей
|➖ Величина фрибета определяется на основе случайного выбора
|➕ Сумма депозита и пари не играет роли
Отличный способ начать путь в беттинге с максимальной выгодой. Предложение хорошо дополняет стандартный приветственный бонус от букмекера. Участвовать можно с минимальными ставками и любым депозитом. Итоговая сумма бонуса определяется случайно и может достигать впечатляющих 100 000 рублей.