Удачный старт от БК Марафон: фрибет до 100 000 рублей за регистрацию и ставки

Чтобы стать участником акции, достаточно соблюсти несколько условий:

1. Создайте аккаунт на сайте БК «Марафон» в период с 15.06 по 13.07.2025 года и успешно пройдите идентификацию.

2. Внесите средства без ограничений по сумме в течение первых 24 часов после регистрации.

3. Разместите хотя бы 1 пари на любое спортивное событие. Ограничений по сумме, типу ставки и коэффициенту нет.

После выполнения всех шагов каждому новичку присваивается индивидуальный номер игрового счета. В течение 48 часов система анализирует последние цифры этого номера. Если они совпадают с одной из выигрышных комбинаций, на счет автоматически начисляется фрибет.

Номер заканчивается на цифры: Фрибет 10 500 ₽ 25 1000 ₽ 100 2500 ₽ 1000 5000 ₽ 5000 10 000 ₽ 10 000 100 000 ₽

Проверить свой номер можно в личном кабинете, в разделе «Мой счет».