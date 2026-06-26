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Марафон мультиспорта от БК Марафон: до 80 000 рублей за пари на спорт

Обновлено:
до 80 000 ₽
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
250 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Даже проигрышные ставки приближают вас к призу!

Полное содержание

  • Как получить фрибет БК Марафон до 80 000 рублей по промо Марафон мультиспорта
  • Как отыграть бонус Марафона до 80 000 рублей за пари на спорт
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 80 000 рублей от Марафона
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК «Марафон» проводит акцию «Марафон Мультиспорта» с призовым фондом 750 000 рублей. Очки будут начисляться как за выигрышные, так и за проигрышные ставки на любой спорт, кроме футбола. Главный приз — фрибет на 80 000 рублей. Награды достанутся 500 лидерам рейтинга. 

Как получить фрибет БК Марафон до 80 000 рублей по промо Марафон мультиспорта

Чтобы войти в число претендентов на приз, необходимо соответствовать следующим пунктам:

1. Иметь зарегистрированный и верифицированный аккаунт в БК.

2. Активировать участие в «Марафоне Мультиспорта».

3. Делать предматчевые или лайв-ставки от 250 рублей с кэфом от 1.80 на все спортивные события, кроме футбола и раздела «Игры 24/7».

Очки в таблице лидеров рассчитываются исходя из суммы пари. Каждые 500 рублей приносят беттору 1 балл при победной ставки и 0,5 балла — при проигрыше. 

Место

Фрибет

1

80 000 ₽

2

65 000 ₽

3

55 000 ₽

4

35 000 ₽

5

20 000 ₽

6

15 000 ₽

7

12 000 ₽

8

10 000 ₽

9

9000 ₽

10

7750 ₽

11-15

5500 ₽

16-20

4000 ₽

21-30

3000 ₽

31-40

2500 ₽

41-50

2000 ₽

51-75

1500 ₽

76-100

1250 ₽

101-200

1000 ₽

201-300

750 ₽

301-400

500 ₽

401-500

250 ₽

Как отыграть бонус Марафона до 80 000 рублей за пари на спорт

Фрибеты поступают на игровые аккаунты победителей в течение 3 рабочих дней после завершения акции. Срок действия каждого приза — 7 дней. Бонус доступен для одиночных пари (предматч или live) на любой спорт. Коэффициент выбранного исхода не должен превышать 4.00. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 80 000 рублей от Марафона

Благодаря таблице проще разобраться в основных положениях промоакции.

Максимальный размер бонуса

80 000 ₽

Минимальный депозит

250 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

02.07.2026 (23:59 МСК)

Участие возможно только через сайт либо официальное приложение для смартфонов.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Проигрышные пари также учитываются при начислении баллов➖ Футбол и «Игры 24/7» исключены из промоакции
➕ В призовой зоне сразу 500 позиций 

Заключение

Предложение выгодно отличается от стандартных турниров, ведь даже проигрышные ставки приносят баллы игроку. У соревнования динамичный 7-дневный формат. Исключение футбола из списка возможных пари подтолкнет бетторов обратить внимание на другие виды спорта.

Валентин Васильев

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