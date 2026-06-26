Марафон мультиспорта от БК Марафон: до 80 000 рублей за пари на спорт

Партнерский проект
БК «Марафон» проводит акцию «Марафон Мультиспорта» с призовым фондом 750 000 рублей. Очки будут начисляться как за выигрышные, так и за проигрышные ставки на любой спорт, кроме футбола. Главный приз — фрибет на 80 000 рублей. Награды достанутся 500 лидерам рейтинга.
Чтобы войти в число претендентов на приз, необходимо соответствовать следующим пунктам:
1. Иметь зарегистрированный и верифицированный аккаунт в БК.
2. Активировать участие в «Марафоне Мультиспорта».
3. Делать предматчевые или лайв-ставки от 250 рублей с кэфом от 1.80 на все спортивные события, кроме футбола и раздела «Игры 24/7».
Очки в таблице лидеров рассчитываются исходя из суммы пари. Каждые 500 рублей приносят беттору 1 балл при победной ставки и 0,5 балла — при проигрыше.
Место
Фрибет
1
80 000 ₽
2
65 000 ₽
3
55 000 ₽
4
35 000 ₽
5
20 000 ₽
6
15 000 ₽
7
12 000 ₽
8
10 000 ₽
9
9000 ₽
10
7750 ₽
11-15
5500 ₽
16-20
4000 ₽
21-30
3000 ₽
31-40
2500 ₽
41-50
2000 ₽
51-75
1500 ₽
76-100
1250 ₽
101-200
1000 ₽
201-300
750 ₽
301-400
500 ₽
401-500
250 ₽
Фрибеты поступают на игровые аккаунты победителей в течение 3 рабочих дней после завершения акции. Срок действия каждого приза — 7 дней. Бонус доступен для одиночных пари (предматч или live) на любой спорт. Коэффициент выбранного исхода не должен превышать 4.00.
Благодаря таблице проще разобраться в основных положениях промоакции.
Максимальный размер бонуса
80 000 ₽
Минимальный депозит
250 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
02.07.2026 (23:59 МСК)
Участие возможно только через сайт либо официальное приложение для смартфонов.
Плюсы
Минусы
|➕ Проигрышные пари также учитываются при начислении баллов
|➖ Футбол и «Игры 24/7» исключены из промоакции
|➕ В призовой зоне сразу 500 позиций
Предложение выгодно отличается от стандартных турниров, ведь даже проигрышные ставки приносят баллы игроку. У соревнования динамичный 7-дневный формат. Исключение футбола из списка возможных пари подтолкнет бетторов обратить внимание на другие виды спорта.