Марафон мультиспорта от БК Марафон: до 80 000 рублей за пари на спорт

Чтобы войти в число претендентов на приз, необходимо соответствовать следующим пунктам:

1. Иметь зарегистрированный и верифицированный аккаунт в БК.

2. Активировать участие в «Марафоне Мультиспорта».

3. Делать предматчевые или лайв-ставки от 250 рублей с кэфом от 1.80 на все спортивные события, кроме футбола и раздела «Игры 24/7».

Очки в таблице лидеров рассчитываются исходя из суммы пари. Каждые 500 рублей приносят беттору 1 балл при победной ставки и 0,5 балла — при проигрыше.