Турнир BetRace ЧМ-2026 от БК Winline: фрибеты до 1 000 000 рублей за пари на футбол

В рамках проекта BetRace от конторы Winline стартовала специальная гонка к матчам ЧМ-2026. Игрокам необходимо делать ставки на встречи мундиаля и набирать рейтинговые баллы. Чем выше активность, тем больше шансов попасть в число призеров конкурса. В промоакции разыгрывается 30 000 000 рублей. Среди 15 000 победителей распределят фрибеты до 1 000 000 рублей.