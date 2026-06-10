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ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыТурнир BetRace ЧМ-2026 от БК Winline: фрибеты до 1 000 000 рублей за пари на футбол
БК ВинлайнФрибеты за депозит
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Турнир BetRace ЧМ-2026 от БК Winline: фрибеты до 1 000 000 рублей за пари на футбол

Обновлено:
до 1 000 000 ₽
Бонус
16 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Все зависит от вашей активности!

Полное содержание

  • Как получить фрибет БК Winline до 1 000 000 рублей за ставки на ЧМ-2026
  • Как отыграть бонус Winline до 1 000 000 рублей в турнире ЧМ 2026
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1 000 000 рублей от Winline
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

В рамках проекта BetRace от конторы Winline стартовала специальная гонка к матчам ЧМ-2026. Игрокам необходимо делать ставки на встречи мундиаля и набирать рейтинговые баллы. Чем выше активность, тем больше шансов попасть в число призеров конкурса. В промоакции разыгрывается 30 000 000 рублей. Среди 15 000 победителей распределят фрибеты до 1 000 000 рублей.

Как получить фрибет БК Winline до 1 000 000 рублей за ставки на ЧМ-2026

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Участнику необходимо:

1. Завести профиль в Winline, если он отсутствует.

2. Присоединиться к промо «ЧМ-2026».

3. Делать ставки на события чемпионата с минимальным коэффициентом 1.30.

Общий банк турнира достигает 30 000 000 рублей. Компания Winline определит 15 000 участников, которые получат фрибеты в рамках розыгрыша.

Как отыграть бонус Winline до 1 000 000 рублей в турнире ЧМ 2026

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Бонусные фрибеты сохраняют активность 30 дней. Их разрешается применять как на ординары, так и на экспрессы с коэффициентами от 1.01 до 10.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1 000 000 рублей от Winline

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Все подробности по турниру и его механике доступны в следующем блоке.

Максимальный размер бонуса

1 000 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

28.06.2026 (09:59 МСК)

Проверить свое место в соревновании можно во вкладке «Турнирная таблица».

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Промо выделяется крупным призовым фондом в 30 000 000 рублей и широким охватом победителей➖ Без регулярных ставок сложно конкурировать
➕ Механика предложения максимально проста 

Заключение

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Единственный критерий успеха в турнире — общий объем ставок, а не их результативность. Даже проигрышные пари приносят очки. Такой формат дает преимущество бетторам с большим бюджетом, но расширенная призовая зона (рекордные 15 000 человек) делает турнир доступным для многих.

Валентин Васильев

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