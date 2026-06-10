Турнир BetRace ЧМ-2026 от БК Winline: фрибеты до 1 000 000 рублей за пари на футбол

Партнерский проект
В рамках проекта BetRace от конторы Winline стартовала специальная гонка к матчам ЧМ-2026. Игрокам необходимо делать ставки на встречи мундиаля и набирать рейтинговые баллы. Чем выше активность, тем больше шансов попасть в число призеров конкурса. В промоакции разыгрывается 30 000 000 рублей. Среди 15 000 победителей распределят фрибеты до 1 000 000 рублей.
Участнику необходимо:
1. Завести профиль в Winline, если он отсутствует.
2. Присоединиться к промо «ЧМ-2026».
3. Делать ставки на события чемпионата с минимальным коэффициентом 1.30.
Общий банк турнира достигает 30 000 000 рублей. Компания Winline определит 15 000 участников, которые получат фрибеты в рамках розыгрыша.
Бонусные фрибеты сохраняют активность 30 дней. Их разрешается применять как на ординары, так и на экспрессы с коэффициентами от 1.01 до 10.00.
Все подробности по турниру и его механике доступны в следующем блоке.
Максимальный размер бонуса
1 000 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
28.06.2026 (09:59 МСК)
Проверить свое место в соревновании можно во вкладке «Турнирная таблица».
Плюсы
Минусы
|➕ Промо выделяется крупным призовым фондом в 30 000 000 рублей и широким охватом победителей
|➖ Без регулярных ставок сложно конкурировать
|➕ Механика предложения максимально проста
Единственный критерий успеха в турнире — общий объем ставок, а не их результативность. Даже проигрышные пари приносят очки. Такой формат дает преимущество бетторам с большим бюджетом, но расширенная призовая зона (рекордные 15 000 человек) делает турнир доступным для многих.