Альбом ЧМ-2026 от БК PARI: фрибеты до 25 000 рублей за участие в интерактиве

Участие в акции открывается после выполнения требований:

1. Войдите в аккаунт PARI или зарегистрируйтесь.

2. Активируйте участие на странице промо через плашку «Начать собирать».

3. Делайте ставки и накапливайте наборы с коллекционными карточками.

4. Обменивайте повторки и повышайте редкость коллекции.

5. Получайте вознаграждения за команды, стадионы и общий прогресс.

Карточки начисляются за пари на встречи мундиаля. Игровой оборот влияет на количество доступных наборов.

Тип набора Состав Условия получения Ограничения Обычный Бронзовые карточки — 3 штуки За оборот ставок от 1000 ₽ в течение дня Второй набор начисляется при достижении оборота 3000 ₽ за сутки Обычный набор за Pari Coins Бронзовые карточки — 3 штуки Обмен на 50 000 Pari Coins Супернабор Бронзовые карточки — 4 штуки, карточка стадиона — 1 штука За каждые 50 000 ₽ дневного оборота Не более 2 наборов в сутки Бесплатный набор Бронзовые карточки — 3 штуки Забирайте ежедневно в течение первых 10 дней после старта акции

Коллекция состоит из 48 сборных и 16 карточек стадионов. Чтобы команда была зачтена как собранная, необходимо открыть эмблему и фотографию. Все карточки представлены в 3 вариантах редкости — бронзовом, серебряном и золотом.

Более редкие версии открываются через улучшение за Pari Coins либо выполнение заданий платформы. Бронзовые дубликаты можно обменивать на новые карточки, тогда как изображения стадионов не повторяются и доступны исключительно в супернаборах.

Система наград построена по 2 уровням: за закрытие отдельных коллекций команд участники получают Pari Coins. За завершение целых разделов альбома открываются фрибеты.

Качество собранной сборной Приз Бронзовая 5000 Pari Coins Серебряная 10 000 Pari Coins Золотая 15 000 Pari Coins

Фрибеты распределяются следующим образом.

Уровень 12 команд 24 команды 48 команд Бронзовый Фрибет 100 ₽ 20 000 Pari Coins 40 000 Pari Coins Серебряный Фрибет 500 ₽ Фрибет 750 ₽ Фрибет 1000 ₽ Золотой Фрибет 1500 ₽ Фрибет 2000 ₽ Фрибет 3000 ₽

Награды за коллекцию стадионов выглядят так: