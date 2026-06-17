Альбом ЧМ-2026 от БК PARI: фрибеты до 25 000 рублей за участие в интерактиве

Партнерский проект
В рамках чемпионата мира по футболу 2026 букмекерская компания «Пари» представила интерактивную акцию на платформе PARI Pass с коллекционированием тематических карточек. Пользователи получают внутреннюю валюту и фрибеты за собранные команды и стадионы. Размер вознаграждения зависит от редкости коллекции.
Участие в акции открывается после выполнения требований:
1. Войдите в аккаунт PARI или зарегистрируйтесь.
2. Активируйте участие на странице промо через плашку «Начать собирать».
3. Делайте ставки и накапливайте наборы с коллекционными карточками.
4. Обменивайте повторки и повышайте редкость коллекции.
5. Получайте вознаграждения за команды, стадионы и общий прогресс.
Карточки начисляются за пари на встречи мундиаля. Игровой оборот влияет на количество доступных наборов.
Тип набора
Состав
Условия получения
Ограничения
Обычный
Бронзовые карточки — 3 штуки
За оборот ставок от 1000 ₽ в течение дня
Второй набор начисляется при достижении оборота 3000 ₽ за сутки
Обычный набор за Pari Coins
Бронзовые карточки — 3 штуки
Обмен на 50 000 Pari Coins
Супернабор
Бронзовые карточки — 4 штуки, карточка стадиона — 1 штука
За каждые 50 000 ₽ дневного оборота
Не более 2 наборов в сутки
Бесплатный набор
Бронзовые карточки — 3 штуки
Забирайте ежедневно в течение первых 10 дней после старта акции
Коллекция состоит из 48 сборных и 16 карточек стадионов. Чтобы команда была зачтена как собранная, необходимо открыть эмблему и фотографию. Все карточки представлены в 3 вариантах редкости — бронзовом, серебряном и золотом.
Более редкие версии открываются через улучшение за Pari Coins либо выполнение заданий платформы. Бронзовые дубликаты можно обменивать на новые карточки, тогда как изображения стадионов не повторяются и доступны исключительно в супернаборах.
Система наград построена по 2 уровням: за закрытие отдельных коллекций команд участники получают Pari Coins. За завершение целых разделов альбома открываются фрибеты.
Качество собранной сборной
Приз
Бронзовая
5000 Pari Coins
Серебряная
10 000 Pari Coins
Золотая
15 000 Pari Coins
Фрибеты распределяются следующим образом.
Уровень
12 команд
24 команды
48 команд
Бронзовый
Фрибет 100 ₽
20 000 Pari Coins
40 000 Pari Coins
Серебряный
Фрибет 500 ₽
Фрибет 750 ₽
Фрибет 1000 ₽
Золотой
Фрибет 1500 ₽
Фрибет 2000 ₽
Фрибет 3000 ₽
Награды за коллекцию стадионов выглядят так:
Используйте фрибет в течение 14 дней после получения. Он подходит для ставок на любые события в форматах ординар и экспресс, если коэффициент не выше 3.00.
Участие в промоакции возможно только в пределах установленных правил и сроков.
Максимальный размер бонуса
25 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
14 дней
Срок окончания акции
20.07.2026 (23:59 МСК)
Не рекомендуется накапливать повторяющиеся бронзовые карточки — их рациональнее обменивать на недостающие элементы коллекции.
Плюсы
Минусы
|➕ Сочетает игровой процесс и коллекционирование
|➖ Прогресс во многом зависит от оборота пари
|➕ Участники получают бонусы в виде Pari Coins и фрибетов за все свои действия
Акция выстроена как система прогрессии, где каждое действие приближает игрока к финальным наградам. Сбор карточек, обмен дубликатов и заполнение альбома позволяют последовательно увеличивать итоговые призы вплоть до крупных фрибетов.