Как заработать на ставках на спорт, можно ли заработать новичку: стратегии и советы

Маржа — возможность понять, как работают ставки на спорт и что это такое. Приведем пример: тотал чет/нечет баскетбольного матча. Спрогнозировать результат невозможно, он случаен. Вероятность наступления любого из исходов составляет 50%.

Теперь переведем цифры в классический десятичный формат коэффициентов. Для пересчета разделим совокупную вероятность (100%) на расчетную для каждого исхода (50%):

100/50 = 2.00

Получается, что коэффициент в букмекерской конторе на тотал чет и нечет в баскетбольном матче должен составлять 2.00. По факту эти показатели ниже. Например, БК могут устанавливать коэффициенты на уровне 1.90.

Снижение показателя не означает увеличения шансов. Просто букмекерская контора ввела собственный безусловный доход на рынок. Например, при коэффициентах 1.90 для тотала чет/нечет маржа составляет 5,26%. Это означает, что с каждой поставленной на маркет 1000 рублей букмекер гарантированно получит 52,6 рубля прибыли.

В бесконечном множестве ставок тоталы чет и нечет сыграют примерно поровну. Однако маржа делает математическое ожидание для игрока отрицательным.

Значит ли это, что выиграть на ставках невозможно? Нет, но плюс на дистанции возможен при грамотном выборе игровой стратегии, тщательном анализе матчей и совокупности других факторов.