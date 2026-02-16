Лучшие коэффициенты букмекерских контор в 2026 году

Для поиска БК с максимально большими коэффициентами редакция посчитала маржу по рынку «Исход матча» в топовых футбольных, хоккейных, баскетбольных, теннисных и киберспортивных встречах, сложила полученные значения и вывела среднее.

Рейтинг подойдет любителям ставить на разные виды спорта, не желающим регистрироваться в нескольких конторах для отслеживания лучших букмекерских коэффициентов.

Игрокам, выбирающим конкретные дисциплины, нужно изучать операторов предметнее. Усредненные значения объединяют данные по разным видам спорта. BetBoom находится в конце совокупного списка, но оператор устанавливает самые большие из существующих коэффициентов на киберспорт. Любителям DOTA2 или CS2 стоит присмотреться именно к нему.