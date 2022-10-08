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8 октября 8:55ГлавнаяБонусы
БК Бетсити
Приветственные бонусы
Фрибеты за депозит

Бонус «Бетсити» для новых игроков - до 100 тысяч рублей

БетситиБетсити
5star
100 000 ₽
Бонус

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Бездепозитные фрибеты тоже в ассортименте!
Валентин Васильев
main

Российская букмекерская компания «Бетсити»  предлагает один из самых больших приветственных бонусов среди легальных БК – до 100 тысяч рублей за пополнение счета. 

Что нужно сделать для получения бонуса?

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  1. Нажмите на зеленую кнопку “Получить бонус” внизу этой страницы и перейдите на сайт букмекерской конторы.
  2. Пройдите процедуру регистрации и верификации. Как это сделать, мы подробно рассказывали в этой статье.
  3. Внесите на депозит любую сумму от 500 рублей.
  4. Теперь у вас есть ровно месяц, чтобы проставить сумму, в 6 раз превышающую первый депозит. Квалифицирующими считаются пари с коэффициентом не ниже 1.80 (в том числе каждое событие в экспресс-ставке).
     
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Плюсы и минусы

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+ Понятные условия акции. 
+ Возможность получить крупный бонус., больше чем другие букмекерские конторы.
+ В общий зачет идут все пари, как успешные, так и проигрышные.

- Бонус положен только новым клиентам конторы.
- Высокий порог минимального коэффициента (1.80).

Условия

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Если все условия акции были в точности соблюдены беттором, на его счет поступит обещанный бонус. Его размер составит 50% от суммы первого депозита. Максимально возможный фрибет - 100 000 ₽.

Пустить в дело полученный фрибет нужно, опять-таки, в течение 30 дней с момента получения. Использовать его можно при ставке на любое событие. Но существует ограничение по максимальному коэффициенту - 3.00. В случае успеха чистый выигрыш пари (за вычетом номинала фрибета) станет доступен для вывода. 

Сравнение с другими бонусами на рынке

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В настоящее время на российском беттинговом рынке представлено несколько интересных приветственных бонусов. Мы рекомендовали бы обратить внимание на следующие:

БукмекерБонусУсловия полученияУсловия отыгрыша
PARI2024 рубляРегистрация, верификация и депозит на сумму от 1000 рублей в течение 14 днейСтавка с использованием фрибета в течение 14 дней с момента его получения
Winlineдо 3 000 рублейРегистрация и верификацияСтавка с использованием фрибета в течение 30 дней с момента его получения на событие с коэффициентом от 1,30 до 2,50
FONBETдо 15 000 рублейРегистрация, верификация и депозиты. Первый фрибет в 500 рублей доступен после ставок на 5 000 рублей. Максимальное число фрибетов — 30Ставка с использованием фрибета в течение 7 дней с момента его получения на событие с коэффициентом до 3,00

Мнение редакции

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Приветственный бонус «Бетсити»  выгодно выделяется на общем фоне не только максимальным размером (100 000 рублей), но и относительно несложными условиями отыгрыша. Если вы решительно настроены пуститься в это приключение и трезво оценили свои возможности, в том числе финансовые, то логично начать его с хорошим фрибетом. 

Условия и положения

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Настоящие правила регламентируют условия проведения рекламной кампании «100 000 Р новым клиентам» (далее Акция) для клиентов букмекерской компании Betcity.

1. Термины и определения

1.1. Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна», ОГРН 1026103270280 ИНН 6164205110, лицензия № Л027-00108-61/00395481, выданная 30.06.2009 г на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах (услуга по заключению с участниками азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше) от 30 июня 2009 года).

1.2. Сайт Организатора – интернет-сайт https://betcity.ru/ru/ илиhttps://m.betcity.ru/ru/.

1.3. Общие правила приёма интерактивных ставок, выплаты выигрышей и заключения пари https://betcity.ru/ru/rules#1.

1.4. Участник – физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, принимающее условие данной акции посредством регистрации на сайте Организатора и выполнившие условия Акции.

1.5. Депозит – пополнение баланса, путем совершения интерактивного пари, согласно Общих правил.

1.6. Интерактивная ставка (далее по тексту – ставка) - денежные средства, в том числе электронные денежные средства, передаваемые с использованием электронных средств платежа.

1.6.1. Пари - основанное на риске соглашение о выигрыше, заключённое между клиентом и букмекерской конторой согласно установленным Общим правилам.

1.7. Бонусный счет – счет предназначенный для зачисления бонусных средств за выполнение условий различных маркетинговых мероприятий, программ лояльности, акции. Один бонус на бонусном счету равен одному рублю. Бонусный счет не предусматривает снятие бонусов и доступен только для совершения ставок.

1.8. Фрибет – бонусные средства, зачисляемые участнику акции на бонусный счет, по факту выполнения условий. Выигрыш по ставкам за бонусные средства переводится на основной счет в виде чистого выигрыша - за минусом суммы ставки за бонусные средства.

2. Сроки и условия участия в Акции

2.1. Участие в акции доступно для каждого зарегистрированного, прошедшего процедуру идентификации клиента, совершившего первый депозит на сумму не менее 500Р в период проведения акции.

2.2. Для зачисления фрибета необходимо в период с 14.11.2022 (00:00) по 31.12.2024 (23:59) по МСК заключить одну или несколько ставок на сумму в 6 раз больше первого депозита, в течение 30 дней с момента совершения первого депозита.

2.3. В зачет выполнения условий идут только рассчитанные ставки с коэффициентом не менее 1.8 типа «экспресс» и «ординар» на Live и прематч события.

2.4. Размер фрибета рассчитывается, как 50% от суммы первого депозита, но не более 100 000 рублей.

2.5. Призовой фонд формируется за счет Организатора Акции и состоит из суммы фрибетов, зачисленных на бонусный счет, в рамках настоящей Акции.

2.6. Фрибет зачисляется на бонусный счет после выполнения условий не позднее (23:59) по МСК следующее дня.

2.7. Срок действия начисленного фрибета по акции – 30 дней.

2.8. Максимальный коэффициент на использование фрибета – 3,00.

2.9. Заключение пари на фрибеты допускается только в полном объеме, в том числе на пари типа «экспресс». Разделение суммы фрибета на несколько пари не допускается. Фрибет возможно использовать для заключения пари на Сайте Организатора. Пари с использованием фрибета можно заключить только на события типа «ординар» и «экспресс» на прематч и Live события.

2.10. Период проведения акции – с 14.11.2022 (00:00) – 31.12.2023 (23:59) по МСК. Сроки проведения акции могут быть изменены организатором без предварительного уведомления.

2.11. Акция может быть завершена досрочно по одностороннему решению Организатора, путем размещения соответствующего уведомления на Сайте и/или в мобильном приложении.

2.12. Получение фрибета по данной акции исключает получение других приветственных фрибетов для новых клиентов, если не указано иное в правилах отдельных акций.

3. Заключительные положения

3.1. В случае выявления факта мошенничества, злоупотребления бонусным предложением, организатор в праве прекратить участие таких клиентов в рекламной кампании. В этих случаях остаток на бонусном счете аннулируется.

3.2. Один бонусный счет доступен для одного пользователя (на одну семью, один адрес, один общий компьютер, общий IP-адрес, на любые одинаковые данные аккаунта, как адрес e-mail, банковский счёт, информация о кредитной карте, аккаунт платёжной системы). Любое нарушение правил рекламной кампании ведёт к аннулированию участия, а также к принятию дополнительных мер, направленных на предотвращение подобных действий.

3.3. Организатор вправе изменить условия и сроки проведения Акции без предварительного уведомления.

3.4. При выявлени расхождений настоящих правил и рекламных материалов, распространяемых в рамках данной акции, применяются настоящие правила.

3.5. Организатор Акции оставляет за собой право отказать участнику Акции в принятии участия в Акции, зачислении бонусов на бонусный счёт и выдаче фрибетов участнику акции без объяснения причин.

3.6. В спорных ситуациях решение уполномоченных лиц организатора Акции является окончательным. Организатор акции имеет право в любой момент времени отменить Акцию и все результаты по ней, либо досрочно объявить результаты Акции в соответствии с механизмом на дату окончания Акции, определенную решением Организатора.

3.7. При технических сбоях в деятельности организатора Акции последний оставляет за собой право пересчитать результат Участника Акции.

3.8. Организатор Акции не несет ответственность за технические сбои операторов связи (телефонной и интернет), непосредственно обслуживающих Участника Акции и организатора Акции.

3.9. Организатор Акции имеет право изменить или дополнить Правила Программы лояльности в любое время проведения Программы лояльности или в любое другое время, путём размещения новых Правил на сайте Организатора не менее, чем за 31 календарный день до внесения изменений. Надлежащим уведомлением об изменении и/или дополнении Правил является информация, размещенная на сайтеhttps://betcity.ru, в том числе в разделе «Новости».

3.10. Досрочно программа лояльности не может быть прекращена.

FAQ

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Что такое приветственный бонус букмекера?

Приветственный бонус - это подарок новому клиенту за регистрацию. Большинство из welcome-предложений предполагают пополнение счета на энную сумму, но встречаются на рынке и бездепозитные фрибеты. Новички их особенно любят.

Какое лучшее предложение у букмекера?  

В ассортименте “Бетсити” и новички, и ставочники со стажем найдут предложения по душе. Первых наверняка заинтересует фрибет в размере 2 000 рублей за регистрацию с промокодом, а бывалых и состоятельных бетторов - программа лояльности компании с возможностью вернуть до 25% от суммы проигрыша за месяц. Все актуальные бонусы Betcity можно посмотреть на вкладке “Акции” на официальном сайте компании или на отдельной странице нашего проекта. 

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Это легальный букмекер?

Betcity включена в реестр ЕРАИ и входит в топ-10 крупнейших букмекерских компаний России.

Какие ставки учитываются?

Для начисления фрибета коэффициент первой ставки должен быть не ниже 1.80, а для использования бонусных средств - не выше 3.00.

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Рейтинг букмекеров