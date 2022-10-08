Бонус «Бетсити» для новых игроков - до 100 тысяч рублей

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Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.
Российская букмекерская компания «Бетсити» предлагает один из самых больших приветственных бонусов среди легальных БК – до 100 тысяч рублей за пополнение счета.
+ Понятные условия акции.
+ Возможность получить крупный бонус., больше чем другие букмекерские конторы.
+ В общий зачет идут все пари, как успешные, так и проигрышные.
- Бонус положен только новым клиентам конторы.
- Высокий порог минимального коэффициента (1.80).
Если все условия акции были в точности соблюдены беттором, на его счет поступит обещанный бонус. Его размер составит 50% от суммы первого депозита. Максимально возможный фрибет - 100 000 ₽.
Пустить в дело полученный фрибет нужно, опять-таки, в течение 30 дней с момента получения. Использовать его можно при ставке на любое событие. Но существует ограничение по максимальному коэффициенту - 3.00. В случае успеха чистый выигрыш пари (за вычетом номинала фрибета) станет доступен для вывода.
В настоящее время на российском беттинговом рынке представлено несколько интересных приветственных бонусов. Мы рекомендовали бы обратить внимание на следующие:
|Букмекер
|Бонус
|Условия получения
|Условия отыгрыша
|PARI
|2024 рубля
|Регистрация, верификация и депозит на сумму от 1000 рублей в течение 14 дней
|Ставка с использованием фрибета в течение 14 дней с момента его получения
|Winline
|до 3 000 рублей
|Регистрация и верификация
|Ставка с использованием фрибета в течение 30 дней с момента его получения на событие с коэффициентом от 1,30 до 2,50
|FONBET
|до 15 000 рублей
|Регистрация, верификация и депозиты. Первый фрибет в 500 рублей доступен после ставок на 5 000 рублей. Максимальное число фрибетов — 30
|Ставка с использованием фрибета в течение 7 дней с момента его получения на событие с коэффициентом до 3,00
Приветственный бонус «Бетсити» выгодно выделяется на общем фоне не только максимальным размером (100 000 рублей), но и относительно несложными условиями отыгрыша. Если вы решительно настроены пуститься в это приключение и трезво оценили свои возможности, в том числе финансовые, то логично начать его с хорошим фрибетом.
Настоящие правила регламентируют условия проведения рекламной кампании «100 000 Р новым клиентам» (далее Акция) для клиентов букмекерской компании Betcity.
1. Термины и определения
1.1. Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна», ОГРН 1026103270280 ИНН 6164205110, лицензия № Л027-00108-61/00395481, выданная 30.06.2009 г на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах (услуга по заключению с участниками азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше) от 30 июня 2009 года).
1.2. Сайт Организатора – интернет-сайт https://betcity.ru/ru/ илиhttps://m.betcity.ru/ru/.
1.3. Общие правила приёма интерактивных ставок, выплаты выигрышей и заключения пари https://betcity.ru/ru/rules#1.
1.4. Участник – физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, принимающее условие данной акции посредством регистрации на сайте Организатора и выполнившие условия Акции.
1.5. Депозит – пополнение баланса, путем совершения интерактивного пари, согласно Общих правил.
1.6. Интерактивная ставка (далее по тексту – ставка) - денежные средства, в том числе электронные денежные средства, передаваемые с использованием электронных средств платежа.
1.6.1. Пари - основанное на риске соглашение о выигрыше, заключённое между клиентом и букмекерской конторой согласно установленным Общим правилам.
1.7. Бонусный счет – счет предназначенный для зачисления бонусных средств за выполнение условий различных маркетинговых мероприятий, программ лояльности, акции. Один бонус на бонусном счету равен одному рублю. Бонусный счет не предусматривает снятие бонусов и доступен только для совершения ставок.
1.8. Фрибет – бонусные средства, зачисляемые участнику акции на бонусный счет, по факту выполнения условий. Выигрыш по ставкам за бонусные средства переводится на основной счет в виде чистого выигрыша - за минусом суммы ставки за бонусные средства.
2. Сроки и условия участия в Акции
2.1. Участие в акции доступно для каждого зарегистрированного, прошедшего процедуру идентификации клиента, совершившего первый депозит на сумму не менее 500Р в период проведения акции.
2.2. Для зачисления фрибета необходимо в период с 14.11.2022 (00:00) по 31.12.2024 (23:59) по МСК заключить одну или несколько ставок на сумму в 6 раз больше первого депозита, в течение 30 дней с момента совершения первого депозита.
2.3. В зачет выполнения условий идут только рассчитанные ставки с коэффициентом не менее 1.8 типа «экспресс» и «ординар» на Live и прематч события.
2.4. Размер фрибета рассчитывается, как 50% от суммы первого депозита, но не более 100 000 рублей.
2.5. Призовой фонд формируется за счет Организатора Акции и состоит из суммы фрибетов, зачисленных на бонусный счет, в рамках настоящей Акции.
2.6. Фрибет зачисляется на бонусный счет после выполнения условий не позднее (23:59) по МСК следующее дня.
2.7. Срок действия начисленного фрибета по акции – 30 дней.
2.8. Максимальный коэффициент на использование фрибета – 3,00.
2.9. Заключение пари на фрибеты допускается только в полном объеме, в том числе на пари типа «экспресс». Разделение суммы фрибета на несколько пари не допускается. Фрибет возможно использовать для заключения пари на Сайте Организатора. Пари с использованием фрибета можно заключить только на события типа «ординар» и «экспресс» на прематч и Live события.
2.10. Период проведения акции – с 14.11.2022 (00:00) – 31.12.2023 (23:59) по МСК. Сроки проведения акции могут быть изменены организатором без предварительного уведомления.
2.11. Акция может быть завершена досрочно по одностороннему решению Организатора, путем размещения соответствующего уведомления на Сайте и/или в мобильном приложении.
2.12. Получение фрибета по данной акции исключает получение других приветственных фрибетов для новых клиентов, если не указано иное в правилах отдельных акций.
3. Заключительные положения
3.1. В случае выявления факта мошенничества, злоупотребления бонусным предложением, организатор в праве прекратить участие таких клиентов в рекламной кампании. В этих случаях остаток на бонусном счете аннулируется.
3.2. Один бонусный счет доступен для одного пользователя (на одну семью, один адрес, один общий компьютер, общий IP-адрес, на любые одинаковые данные аккаунта, как адрес e-mail, банковский счёт, информация о кредитной карте, аккаунт платёжной системы). Любое нарушение правил рекламной кампании ведёт к аннулированию участия, а также к принятию дополнительных мер, направленных на предотвращение подобных действий.
3.3. Организатор вправе изменить условия и сроки проведения Акции без предварительного уведомления.
3.4. При выявлени расхождений настоящих правил и рекламных материалов, распространяемых в рамках данной акции, применяются настоящие правила.
3.5. Организатор Акции оставляет за собой право отказать участнику Акции в принятии участия в Акции, зачислении бонусов на бонусный счёт и выдаче фрибетов участнику акции без объяснения причин.
3.6. В спорных ситуациях решение уполномоченных лиц организатора Акции является окончательным. Организатор акции имеет право в любой момент времени отменить Акцию и все результаты по ней, либо досрочно объявить результаты Акции в соответствии с механизмом на дату окончания Акции, определенную решением Организатора.
3.7. При технических сбоях в деятельности организатора Акции последний оставляет за собой право пересчитать результат Участника Акции.
3.8. Организатор Акции не несет ответственность за технические сбои операторов связи (телефонной и интернет), непосредственно обслуживающих Участника Акции и организатора Акции.
3.9. Организатор Акции имеет право изменить или дополнить Правила Программы лояльности в любое время проведения Программы лояльности или в любое другое время, путём размещения новых Правил на сайте Организатора не менее, чем за 31 календарный день до внесения изменений. Надлежащим уведомлением об изменении и/или дополнении Правил является информация, размещенная на сайтеhttps://betcity.ru, в том числе в разделе «Новости».
3.10. Досрочно программа лояльности не может быть прекращена.
Приветственный бонус - это подарок новому клиенту за регистрацию. Большинство из welcome-предложений предполагают пополнение счета на энную сумму, но встречаются на рынке и бездепозитные фрибеты. Новички их особенно любят.
В ассортименте “Бетсити” и новички, и ставочники со стажем найдут предложения по душе. Первых наверняка заинтересует фрибет в размере 2 000 рублей за регистрацию с промокодом, а бывалых и состоятельных бетторов - программа лояльности компании с возможностью вернуть до 25% от суммы проигрыша за месяц. Все актуальные бонусы Betcity можно посмотреть на вкладке “Акции” на официальном сайте компании или на отдельной странице нашего проекта.
Betcity включена в реестр ЕРАИ и входит в топ-10 крупнейших букмекерских компаний России.
Для начисления фрибета коэффициент первой ставки должен быть не ниже 1.80, а для использования бонусных средств - не выше 3.00.
Партнерский проект