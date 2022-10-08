Бонус «Бетсити» для новых игроков - до 100 тысяч рублей

Настоящие правила регламентируют условия проведения рекламной кампании «100 000 Р новым клиентам» (далее Акция) для клиентов букмекерской компании Betcity.

1. Термины и определения

1.1. Организатор – Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна», ОГРН 1026103270280 ИНН 6164205110, лицензия № Л027-00108-61/00395481, выданная 30.06.2009 г на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах (услуга по заключению с участниками азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше) от 30 июня 2009 года).

1.2. Сайт Организатора – интернет-сайт https://betcity.ru/ru/ илиhttps://m.betcity.ru/ru/.

1.3. Общие правила приёма интерактивных ставок, выплаты выигрышей и заключения пари https://betcity.ru/ru/rules#1.

1.4. Участник – физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, принимающее условие данной акции посредством регистрации на сайте Организатора и выполнившие условия Акции.

1.5. Депозит – пополнение баланса, путем совершения интерактивного пари, согласно Общих правил.

1.6. Интерактивная ставка (далее по тексту – ставка) - денежные средства, в том числе электронные денежные средства, передаваемые с использованием электронных средств платежа.

1.6.1. Пари - основанное на риске соглашение о выигрыше, заключённое между клиентом и букмекерской конторой согласно установленным Общим правилам.

1.7. Бонусный счет – счет предназначенный для зачисления бонусных средств за выполнение условий различных маркетинговых мероприятий, программ лояльности, акции. Один бонус на бонусном счету равен одному рублю. Бонусный счет не предусматривает снятие бонусов и доступен только для совершения ставок.

1.8. Фрибет – бонусные средства, зачисляемые участнику акции на бонусный счет, по факту выполнения условий. Выигрыш по ставкам за бонусные средства переводится на основной счет в виде чистого выигрыша - за минусом суммы ставки за бонусные средства.

2. Сроки и условия участия в Акции

2.1. Участие в акции доступно для каждого зарегистрированного, прошедшего процедуру идентификации клиента, совершившего первый депозит на сумму не менее 500Р в период проведения акции.

2.2. Для зачисления фрибета необходимо в период с 14.11.2022 (00:00) по 31.12.2024 (23:59) по МСК заключить одну или несколько ставок на сумму в 6 раз больше первого депозита, в течение 30 дней с момента совершения первого депозита.

2.3. В зачет выполнения условий идут только рассчитанные ставки с коэффициентом не менее 1.8 типа «экспресс» и «ординар» на Live и прематч события.

2.4. Размер фрибета рассчитывается, как 50% от суммы первого депозита, но не более 100 000 рублей.

2.5. Призовой фонд формируется за счет Организатора Акции и состоит из суммы фрибетов, зачисленных на бонусный счет, в рамках настоящей Акции.

2.6. Фрибет зачисляется на бонусный счет после выполнения условий не позднее (23:59) по МСК следующее дня.

2.7. Срок действия начисленного фрибета по акции – 30 дней.

2.8. Максимальный коэффициент на использование фрибета – 3,00.

2.9. Заключение пари на фрибеты допускается только в полном объеме, в том числе на пари типа «экспресс». Разделение суммы фрибета на несколько пари не допускается. Фрибет возможно использовать для заключения пари на Сайте Организатора. Пари с использованием фрибета можно заключить только на события типа «ординар» и «экспресс» на прематч и Live события.

2.10. Период проведения акции – с 14.11.2022 (00:00) – 31.12.2023 (23:59) по МСК. Сроки проведения акции могут быть изменены организатором без предварительного уведомления.

2.11. Акция может быть завершена досрочно по одностороннему решению Организатора, путем размещения соответствующего уведомления на Сайте и/или в мобильном приложении.

2.12. Получение фрибета по данной акции исключает получение других приветственных фрибетов для новых клиентов, если не указано иное в правилах отдельных акций.

3. Заключительные положения

3.1. В случае выявления факта мошенничества, злоупотребления бонусным предложением, организатор в праве прекратить участие таких клиентов в рекламной кампании. В этих случаях остаток на бонусном счете аннулируется.

3.2. Один бонусный счет доступен для одного пользователя (на одну семью, один адрес, один общий компьютер, общий IP-адрес, на любые одинаковые данные аккаунта, как адрес e-mail, банковский счёт, информация о кредитной карте, аккаунт платёжной системы). Любое нарушение правил рекламной кампании ведёт к аннулированию участия, а также к принятию дополнительных мер, направленных на предотвращение подобных действий.

3.3. Организатор вправе изменить условия и сроки проведения Акции без предварительного уведомления.

3.4. При выявлени расхождений настоящих правил и рекламных материалов, распространяемых в рамках данной акции, применяются настоящие правила.

3.5. Организатор Акции оставляет за собой право отказать участнику Акции в принятии участия в Акции, зачислении бонусов на бонусный счёт и выдаче фрибетов участнику акции без объяснения причин.

3.6. В спорных ситуациях решение уполномоченных лиц организатора Акции является окончательным. Организатор акции имеет право в любой момент времени отменить Акцию и все результаты по ней, либо досрочно объявить результаты Акции в соответствии с механизмом на дату окончания Акции, определенную решением Организатора.

3.7. При технических сбоях в деятельности организатора Акции последний оставляет за собой право пересчитать результат Участника Акции.

3.8. Организатор Акции не несет ответственность за технические сбои операторов связи (телефонной и интернет), непосредственно обслуживающих Участника Акции и организатора Акции.

3.9. Организатор Акции имеет право изменить или дополнить Правила Программы лояльности в любое время проведения Программы лояльности или в любое другое время, путём размещения новых Правил на сайте Организатора не менее, чем за 31 календарный день до внесения изменений. Надлежащим уведомлением об изменении и/или дополнении Правил является информация, размещенная на сайтеhttps://betcity.ru, в том числе в разделе «Новости».

3.10. Досрочно программа лояльности не может быть прекращена.