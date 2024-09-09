Эксклюзивный фрибет от «Мелбет»: до 25 000 рублей по промокоду

Партнерский проект
Букмекер «Мелбет» — титульный партнер Первой лиги по футболу. В честь старта нового сезона компания учредила эксклюзивный бонус только для новых клиентов с «Рейтинга Букмекеров» и совместного проекта с «Ведомости. Спорт».
В рамках этого предложения можно получить 25 000 рублей. Сумма на 10 000 рублей больше стандартного приветственного бонуса от «Мелбет».
При выполнении алгоритма, указанного выше, вы получите приветственный бонус. Фрибет будет равен вашему первому депозиту (то есть не менее 1 000 рублей), но не может превышать 25 000 рублей.
Чтобы отыграть полученный бонус, потребуется в течение пяти суток сделать ставки типа экспресс на его сумму в 25-кратном размере. Требования к пари — минимум три события с коэффициентом на каждое от 1,60.
При этом все исходы в экспрессе должны различаться и относиться к следующим видам спорта: баскетбол, бейсбол, бокс, волейбол, гандбол, гольф, дартс, настольный теннис, теннис, футбол, хоккей с шайбой.
Таким образом, если вы получили бонус в размере 10 000 рублей, то отыграть его нужно ставками на сумму 250 000 рублей по указанным условиям. При выполнении этих правил номинал фрибета пополнит счет.
Приветственные фрибеты — базовое предложение от большинства букмекеров. Подобные опции в классическом формате обычно имеют более низкую максимальную планку, чем в данном варианте «Мелбет».
|Букмекер
|Бонус
|Условия получения
|Условия отыгрыша
|PARI
|2024 рубля
|Регистрация, верификация и депозит на сумму от 1000 рублей в течение 14 дней
|Ставка с использованием фрибета в течение 14 дней с момента его получения
|Winline
|до 3 000 рублей
|Регистрация и верификация
|Ставка с использованием фрибета в течение 30 дней с момента его получения на событие с коэффициентом от 1,30 до 2,50
|FONBET
|до 15 000 рублей
|Регистрация, верификация и депозиты. Первый фрибет в 500 рублей доступен после ставок на 5 000 рублей. Максимальное число фрибетов — 30
|Ставка с использованием фрибета в течение 7 дней с момента его получения на событие с коэффициентом до 3,00
+ Простая механика получения бонуса
+ Высокий максимальный номинал фрибета
- Относительно сложные условия по отыгрышу бонуса
- Предложение актуально только для новых клиентов букмекера
Компания «Мелбет» предлагает заманчивый приветственный бонус. Однако отыграть его получится, только если вы готовы активно делать ставки на довольно крупные суммы. Условия непростые, но для тех, кому они подходят, предложение наверняка покажется очень качественным.
Также рекомендуем обратить внимание на следующие актуальные бонусы «Мелбет»:
Это предложение от компании для новых игроков. При регистрации и верификации пользователь гарантированно получает награду в рамках условий акции. Нередко для доступа к бонусу также требуется внесение депозита.
На данный момент у букмекерской компании «Мелбет» есть не только классический, но и несколько специальных приветственных бонусов. Сумма максимального второго варианта может достигать 101 000 рублей — это эксклюзивное VIP-предложение.
Да, «Мелбет» — легальная компания на российском беттинговом рынке.
ОБЗОР БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ «МЕЛБЕТ»
1. Мелбет проводит акцию среди своих Игроков и дает им возможность получить поощрительные призы по результатам участия в акции.
2. Срок проведения акции.
Срок проведения Акции с 15.09.2022 15:00 (UTC + 3) до 31.12.2026 23:59 (UTC + 3). Срок акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр.
3. Термины и определения.
3.1. Акция – акция «БОНУС НА ПЕРВЫЙ ДЕПОЗИТ», порядок проведения которой изложен в настоящих правилах и условиях (далее –Акция). Акция не является лотереей в значении, предусмотренном Федеральным законом от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях» (далее – ФЗ «О лотереях»). ФЗ «О лотереях» не распространяет свое действие на регулирование правил проведения Акции и выдачу призов. Акция направлена на проведение розыгрыша поощрительных призов среди Участников акции и привлечение внимания к деятельности Организатора азартных игр.
3.2. Игрок – физическое лицо, которое совокупно соответствует следующим требованиям:
1) прошедшее до момента окончания Акции регистрацию и идентификацию на сайте Организатора азартных игр или посредством Мобильного приложения Организатора азартных игр;
2) с момента регистрации и до момента начала Акции не совершившее ни одной интерактивной ставки посредством сайта или мобильных приложений Организатора азартных игр в порядке, установленном действующим законодательством и Правилами БК.
3.3. Участник акции - Игрок, осуществивший в период проведения Акции и в соответствии с условиями ее проведения действия, предусмотренные настоящими правилами.
4. Призы.
4.1. Количество поощрительных призов (подарков) определяется в период проведения акции и составляет не более 1 (одного) поощрительного приза на одного Участника акции, осуществившего все предусмотренные условиями Акции действия, соответствующего всем иным требованиям и признанного победителем.
4.2. Поощрительный приз: Бонусная сумма в размере 100% (сто процентов) от суммы первой интерактивной ставки не менее 1000 рублей, совершенной Игроком в период проведения Акции, но в любом случае не более суммы, равной 25 000 (тридцати шести тысячам) единиц, где 1 единица эквивалентна 1 рублю (далее – Бонус).
4.3. Бонус не является средством платежа, каким-либо видом валюты, электронных денежных средств и не может расцениваться в качестве таковых. Бонусная сумма, начисленная на бонусный счет Игрока по результатам Акции, может быть использована Участником акции-победителем только в соответствии с настоящими Правилами.
4.4. В случае если Участник акции-победитель осуществил все действия по отыгрышу Бонуса в соответствии с Правилами Отыгрыша, то по решению Организатора азартных игр Участнику акции-победителю на его игровой счет может быть начислена сумма, равная остатку на Бонусном счете в момент исполнения условий отыгрыша, но в любом случае не более 25 000 рублей (Отыгранная сумма).
4.5. В случае если в момент выполнения условий отыгрыша на бонусном счету находится сумма более 25 000 (пятнадцати тысяч) единиц, сумма превышения Бонуса аннулируется без каких-либо компенсаций.
4.6. До признания Организатором азартных игр соответствующими условиям акции пари, заключенных Участником акции-победителем с использованием Бонуса, Отыгранная сумма не может быть переведена на его основной счет.
4.7. Для отыгрыша Бонуса Участник акции-победитель обязан с использованием средств с игрового счета соблюсти Условия Отыгрыша – заключить на сайте Организатора азартных игр пари с использованием средств с игрового счета на общую сумму, превышающую сумму Бонуса в 25 раз в течение 5 (пяти) дней с момента начисления Бонуса. По истечении указанного срока соответствующий Бонус аннулируется без каких-либо компенсаций.
4.8. Для соблюдения Правил Отыгрыша учитываются только пари вида «экспресс» в линии или лайве в отношении исходов спортивных событий, удовлетворяющее одновременно следующим условиям:
количество событий, входящих в пари, должно быть не менее 3;
исход каждого из событий, входящих в пари, должен быть с коэффициентом не ниже 1,6;
все исходы, в отношении которых было заключено пари, должны быть исходами отличных друг от друга событий следующих видов спорта: Бейсбол, Баскетбол, Бокс, Дартс, Футбол, Гольф, Гандбол, Хоккей на льду, Настольный теннис, Теннис, Волейбол;
коэффициент выигрыша не должен быть пересчитан до значения «1»;
пари не отменено, аннулировано или признано недействительным;
пари не продано Игроком.
4.9. В случае заключения Участником акции с использованием средств с игрового счета пари, не удовлетворяющего Условиям Отыгрыша, оно не учитывается при определении соблюдения факта соблюдения Условий Отыгрыша.
4.10. В случае предоставления Бонуса Участник акции-победитель вправе использовать его с целью увеличения размера средств на Бонусном счете исключительно для заключения с Организатором азартных игр пари вида «экспресс» в линии или лайве в отношении исходов спортивных событий, удовлетворяющее одновременно следующим условиям:
количество событий, входящих в пари, должно быть не менее 3;
исход каждого из событий, входящих в пари, должен быть с коэффициентом не ниже 1,6;
все исходы, в отношении которых было заключено пари, должны быть исходами отличных друг от друга событий следующих видов спорта: Бейсбол, Баскетбол, Бокс, Дартс, Футбол, Гольф, Гандбол, Хоккей на льду, Настольный теннис, Теннис, Волейбол;
пари не отменено, аннулировано или признано недействительным;
пари не продано Игроком.
4.11. В случае проигрыша пари, заключенного с использованием всей суммы Бонуса, Бонус аннулируется без каких-либо компенсаций.
4.12. В случае если для заключения пари была использована часть средств с Бонусного счета и такое пари было рассчитано проигрышем, то эта часть средств с Бонусного счета аннулируется без каких-либо компенсаций и не подлежит возврату на бонусный счет.
4.13. В случае выигрыша пари, заключенного с использованием Бонуса, сумма средств на бонусном счете увеличивается на произведение суммы Бонуса, использованной для заключения пари, на коэффициент заключенного пари.
4.14. При проигрыше пари, расчете пари по коэффициенту 1 (один) или коэффициенту ниже, чем указано в требованиях к пари, отказе от пари, признании пари недействительным по любым основаниям, предусмотренным Правилами БК, пари не идет в зачет.
5. Правила участия и проведения Акции.
5.1. Количество Участников Акции не ограничено.
5.2. Участие в Акции является бесплатным. В случае нежелания участвовать в настоящей Акции Игрок может уведомить Организатора азартных игр, направив соответствующее письменное уведомление или отказаться от участия в Акции иным доступным способом.
5.3. Участником Акции становится Игрок, который в период проведения Акции соответствует ее требованиям, а также совершил следующие действия:
- в сроки проведения Акции, установленные в п. 2 настоящих Правил, совершил первую с момента регистрации и идентификации интерактивную ставку в размере не менее 1000 рублей в порядке, установленном действующим законодательством и Правилами БК.
5.4. Победителями акции могут быть признаны Участники акции, совершившие указанные в п. 5.3 действия, признанные Организатором азартных игр соответствующими ее условиям и требованиям. Признание Участника победителем производится Организатором азартных игр по своему усмотрению.
5.5. Предоставление призов победителям будет осуществлено в период проведения Акции.
Партнерский проект