Эксклюзивный фрибет от «Мелбет»: до 25 000 рублей по промокоду

1. Мелбет проводит акцию среди своих Игроков и дает им возможность получить поощрительные призы по результатам участия в акции.

2. Срок проведения акции.

Срок проведения Акции с 15.09.2022 15:00 (UTC + 3) до 31.12.2026 23:59 (UTC + 3). Срок акции может быть изменен по усмотрению Организатора азартных игр.

3. Термины и определения.

3.1. Акция – акция «БОНУС НА ПЕРВЫЙ ДЕПОЗИТ», порядок проведения которой изложен в настоящих правилах и условиях (далее –Акция). Акция не является лотереей в значении, предусмотренном Федеральным законом от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях» (далее – ФЗ «О лотереях»). ФЗ «О лотереях» не распространяет свое действие на регулирование правил проведения Акции и выдачу призов. Акция направлена на проведение розыгрыша поощрительных призов среди Участников акции и привлечение внимания к деятельности Организатора азартных игр.

3.2. Игрок – физическое лицо, которое совокупно соответствует следующим требованиям:

1) прошедшее до момента окончания Акции регистрацию и идентификацию на сайте Организатора азартных игр или посредством Мобильного приложения Организатора азартных игр;

2) с момента регистрации и до момента начала Акции не совершившее ни одной интерактивной ставки посредством сайта или мобильных приложений Организатора азартных игр в порядке, установленном действующим законодательством и Правилами БК.

3.3. Участник акции - Игрок, осуществивший в период проведения Акции и в соответствии с условиями ее проведения действия, предусмотренные настоящими правилами.

4. Призы.

4.1. Количество поощрительных призов (подарков) определяется в период проведения акции и составляет не более 1 (одного) поощрительного приза на одного Участника акции, осуществившего все предусмотренные условиями Акции действия, соответствующего всем иным требованиям и признанного победителем.

4.2. Поощрительный приз: Бонусная сумма в размере 100% (сто процентов) от суммы первой интерактивной ставки не менее 1000 рублей, совершенной Игроком в период проведения Акции, но в любом случае не более суммы, равной 25 000 (тридцати шести тысячам) единиц, где 1 единица эквивалентна 1 рублю (далее – Бонус).

4.3. Бонус не является средством платежа, каким-либо видом валюты, электронных денежных средств и не может расцениваться в качестве таковых. Бонусная сумма, начисленная на бонусный счет Игрока по результатам Акции, может быть использована Участником акции-победителем только в соответствии с настоящими Правилами.

4.4. В случае если Участник акции-победитель осуществил все действия по отыгрышу Бонуса в соответствии с Правилами Отыгрыша, то по решению Организатора азартных игр Участнику акции-победителю на его игровой счет может быть начислена сумма, равная остатку на Бонусном счете в момент исполнения условий отыгрыша, но в любом случае не более 25 000 рублей (Отыгранная сумма).

4.5. В случае если в момент выполнения условий отыгрыша на бонусном счету находится сумма более 25 000 (пятнадцати тысяч) единиц, сумма превышения Бонуса аннулируется без каких-либо компенсаций.

4.6. До признания Организатором азартных игр соответствующими условиям акции пари, заключенных Участником акции-победителем с использованием Бонуса, Отыгранная сумма не может быть переведена на его основной счет.

4.7. Для отыгрыша Бонуса Участник акции-победитель обязан с использованием средств с игрового счета соблюсти Условия Отыгрыша – заключить на сайте Организатора азартных игр пари с использованием средств с игрового счета на общую сумму, превышающую сумму Бонуса в 25 раз в течение 5 (пяти) дней с момента начисления Бонуса. По истечении указанного срока соответствующий Бонус аннулируется без каких-либо компенсаций.

4.8. Для соблюдения Правил Отыгрыша учитываются только пари вида «экспресс» в линии или лайве в отношении исходов спортивных событий, удовлетворяющее одновременно следующим условиям:

количество событий, входящих в пари, должно быть не менее 3;

исход каждого из событий, входящих в пари, должен быть с коэффициентом не ниже 1,6;

все исходы, в отношении которых было заключено пари, должны быть исходами отличных друг от друга событий следующих видов спорта: Бейсбол, Баскетбол, Бокс, Дартс, Футбол, Гольф, Гандбол, Хоккей на льду, Настольный теннис, Теннис, Волейбол;

коэффициент выигрыша не должен быть пересчитан до значения «1»;

пари не отменено, аннулировано или признано недействительным;

пари не продано Игроком.

4.9. В случае заключения Участником акции с использованием средств с игрового счета пари, не удовлетворяющего Условиям Отыгрыша, оно не учитывается при определении соблюдения факта соблюдения Условий Отыгрыша.

4.10. В случае предоставления Бонуса Участник акции-победитель вправе использовать его с целью увеличения размера средств на Бонусном счете исключительно для заключения с Организатором азартных игр пари вида «экспресс» в линии или лайве в отношении исходов спортивных событий, удовлетворяющее одновременно следующим условиям:

количество событий, входящих в пари, должно быть не менее 3;

исход каждого из событий, входящих в пари, должен быть с коэффициентом не ниже 1,6;

все исходы, в отношении которых было заключено пари, должны быть исходами отличных друг от друга событий следующих видов спорта: Бейсбол, Баскетбол, Бокс, Дартс, Футбол, Гольф, Гандбол, Хоккей на льду, Настольный теннис, Теннис, Волейбол;

пари не отменено, аннулировано или признано недействительным;

пари не продано Игроком.

4.11. В случае проигрыша пари, заключенного с использованием всей суммы Бонуса, Бонус аннулируется без каких-либо компенсаций.

4.12. В случае если для заключения пари была использована часть средств с Бонусного счета и такое пари было рассчитано проигрышем, то эта часть средств с Бонусного счета аннулируется без каких-либо компенсаций и не подлежит возврату на бонусный счет.

4.13. В случае выигрыша пари, заключенного с использованием Бонуса, сумма средств на бонусном счете увеличивается на произведение суммы Бонуса, использованной для заключения пари, на коэффициент заключенного пари.

4.14. При проигрыше пари, расчете пари по коэффициенту 1 (один) или коэффициенту ниже, чем указано в требованиях к пари, отказе от пари, признании пари недействительным по любым основаниям, предусмотренным Правилами БК, пари не идет в зачет.

5. Правила участия и проведения Акции.

5.1. Количество Участников Акции не ограничено.

5.2. Участие в Акции является бесплатным. В случае нежелания участвовать в настоящей Акции Игрок может уведомить Организатора азартных игр, направив соответствующее письменное уведомление или отказаться от участия в Акции иным доступным способом.

5.3. Участником Акции становится Игрок, который в период проведения Акции соответствует ее требованиям, а также совершил следующие действия:

- в сроки проведения Акции, установленные в п. 2 настоящих Правил, совершил первую с момента регистрации и идентификации интерактивную ставку в размере не менее 1000 рублей в порядке, установленном действующим законодательством и Правилами БК.

5.4. Победителями акции могут быть признаны Участники акции, совершившие указанные в п. 5.3 действия, признанные Организатором азартных игр соответствующими ее условиям и требованиям. Признание Участника победителем производится Организатором азартных игр по своему усмотрению.

5.5. Предоставление призов победителям будет осуществлено в период проведения Акции.