Промокод для страховки ставки до 25 000 рублей за регистрацию и депозит в БК Леон

Участие в бонусной программе «Мегареванш» возможно при выполнении определенных условий:

1. Создайте аккаунт в БК «Леон». Регистрация доступна как на сайте, так и через мобильное приложение.

2. Пройдите процедуру идентификации согласно требованиям букмекера и введите промокод VED25.

3. Внесите на счет не менее 1000 рублей одним переводом любым из доступных способов.

4. Откройте страницу акции и активируйте свое участие нажатием кнопки.

5. Скачайте мобильное приложение БК на свое устройство.

6. Сделайте ставку в мобильном приложении. Это может быть ординар или экспресс на виды спорта: футбол, хоккей, баскетбол, теннис, волейбол или киберспорт. Минимальная сумма пари — 2000 рублей, коэффициент должен быть не ниже 1.60.

Предложение рассчитано исключительно на новых клиентов. Важно учитывать, что акция распространяется на первое проигранное пари. Условно, если 2 стартовые ставки окажутся выигрышными, а третья проиграет, то именно она и будет застрахована. Главное, чтобы пари не были на разные события. Букмекер предоставит вам фрибет, равный 100% суммы неудачной ставки. Максимальный размер компенсации — 25 000 рублей.