Промокод для страховки ставки до 25 000 рублей за регистрацию и депозит в БК Леон

Букмекерская компания «Леон» запустила бонусную акцию под названием «Мегареванш», созданную для новичков. Букмекер полностью компенсирует фрибетом первое неудачное пари, заключенное через мобильное приложение. Максимальный размер бонуса составляет 25 000 рублей. Для участия нужно пройти регистрацию, ввести промокод VED25 и внести депозит от 1000 рублей.
Участие в бонусной программе «Мегареванш» возможно при выполнении определенных условий:
1. Создайте аккаунт в БК «Леон». Регистрация доступна как на сайте, так и через мобильное приложение.
2. Пройдите процедуру идентификации согласно требованиям букмекера и введите промокод VED25.
3. Внесите на счет не менее 1000 рублей одним переводом любым из доступных способов.
4. Откройте страницу акции и активируйте свое участие нажатием кнопки.
5. Скачайте мобильное приложение БК на свое устройство.
6. Сделайте ставку в мобильном приложении. Это может быть ординар или экспресс на виды спорта: футбол, хоккей, баскетбол, теннис, волейбол или киберспорт. Минимальная сумма пари — 2000 рублей, коэффициент должен быть не ниже 1.60.
Предложение рассчитано исключительно на новых клиентов. Важно учитывать, что акция распространяется на первое проигранное пари. Условно, если 2 стартовые ставки окажутся выигрышными, а третья проиграет, то именно она и будет застрахована. Главное, чтобы пари не были на разные события. Букмекер предоставит вам фрибет, равный 100% суммы неудачной ставки. Максимальный размер компенсации — 25 000 рублей.
Использовать фрибет разрешено только через приложение для смартфонов. Он доступен для заключения ординарной ставки на события как в прематче, так и в live-режиме. Допустимый диапазон коэффициентов — от 1.60 до 3.00 включительно. На совершение ставки с использованием бонуса игроку предоставляется 7 дней с момента его зачисления.
Оформить получение выигрыша можно всего в несколько шагов:
БК «Леон» указывает общий срок обработки заявок на вывод — от 1 часа до 5 рабочих дней. Однако на практике средства чаще всего поступают значительно быстрее.
Вся необходимая информация по акции изложена в табличном формате.
Максимальный размер бонуса
25 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.60
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.12.2025 (23:59 МСК)
В зачет не идут ставки с коэффициентом 0.50 (включая азиатские форы и тоталы), а также пари, которые были отменены или завершились возвратом.
Условия акции показались мне довольно привлекательными. С первой же ставки можно позволить себе чуть больше свободы и даже пойти на осознанный риск.
Я быстро зарегистрировался, пополнил счет и задумался о первом пари. Единственное, что вызвало небольшое недоумение — почему для участия требуется депозит от 1000 рублей, а минимальная ставка должна быть в два раза выше — 2000 рублей? Однако это не помешало мне совершить пари на матч ATP, выбрав андердога в надежде на высокий коэффициент. К сожалению, прогноз не оправдался.
Вскоре на мой счет зачислили фрибет. Я решил применить его более аккуратно и поставил на волейбольный матч, где риск был ниже. Ставка сыграла, я получил чистый выигрыш. Если вы еще не зарегистрированы в «Леоне», очень советую воспользоваться этой акцией.
Обратите внимание на следующие аспекты, которые могут повлиять на игру:
|Плюсы
|Минусы
|➕ Компенсация может достигать 25 000 ₽
|➖ Минимальная сумма ставки для участия достаточно высокая
|➕ Возможность делать ставки на популярные виды спорта с широким выбором событий
|➖ Бонус доступен только для ставок через мобильное приложение
У букмекеров есть и другие выгодные предложения.
Обновленное приветственное предложение от БК «Леон» выгодно выделяется на фоне аналогичных акций. Главное его преимущество — страховка активируется не на первую ставку, а на первую проигранную, вне зависимости от ее очередности. Даже если это будет ваше седьмое пари, фрибет все равно будет начислен. Учитывая простые условия и щедрый лимит до 25 000 рублей, участие в акции выглядит разумным шагом для любого нового игрока.