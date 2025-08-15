Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Прогнозы
Букмекеры
Бонусы
Аналитика
База знаний



15 августа 6:57ГлавнаяБонусы
БК ЛеонПромокодыПромокоды Леон

Промокод для страховки ставки до 25 000 рублей за регистрацию и депозит в БК Леон

25000 ₽
Бонус
138 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.6
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
БК «Леон» вернет до 25 000 рублей!

Букмекерская компания «Леон» запустила бонусную акцию под названием «Мегареванш», созданную для новичков. Букмекер полностью компенсирует фрибетом первое неудачное пари, заключенное через мобильное приложение. Максимальный размер бонуса составляет 25 000 рублей. Для участия нужно пройти регистрацию, ввести промокод VED25 и внести депозит от 1000 рублей.

Как получить промокод для страховки ставки в БК Леон до 25 000 рублей

Свернуть

Участие в бонусной программе «Мегареванш» возможно при выполнении определенных условий:

1. Создайте аккаунт в БК «Леон». Регистрация доступна как на сайте, так и через мобильное приложение.

image not found

2. Пройдите процедуру идентификации согласно требованиям букмекера и введите промокод VED25.

3. Внесите на счет не менее 1000 рублей одним переводом любым из доступных способов.

4. Откройте страницу акции и активируйте свое участие нажатием кнопки.

5. Скачайте мобильное приложение БК на свое устройство.

6. Сделайте ставку в мобильном приложении. Это может быть ординар или экспресс на виды спорта: футбол, хоккей, баскетбол, теннис, волейбол или киберспорт. Минимальная сумма пари — 2000 рублей, коэффициент должен быть не ниже 1.60.

Предложение рассчитано исключительно на новых клиентов. Важно учитывать, что акция распространяется на первое проигранное пари. Условно, если 2 стартовые ставки окажутся выигрышными, а третья проиграет, то именно она и будет застрахована. Главное, чтобы пари не были на разные события. Букмекер предоставит вам фрибет, равный 100% суммы неудачной ставки. Максимальный размер компенсации — 25 000 рублей.

Как отыграть страховку Леон до 25 000 рублей в рамках акции Мегареванш

Свернуть

Использовать фрибет разрешено только через приложение для смартфонов. Он доступен для заключения ординарной ставки на события как в прематче, так и в live-режиме. Допустимый диапазон коэффициентов — от 1.60 до 3.00 включительно. На совершение ставки с использованием бонуса игроку предоставляется 7 дней с момента его зачисления. 

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Леон

Свернуть

Оформить получение выигрыша можно всего в несколько шагов:

  1. Войдите в личный кабинет.
  2. Откройте главное меню и перейдите в раздел управления финансами.
  3. Выберите опцию «Вывод средств».
  4. Определитесь с подходящим способом перевода: банк, карта или электронный кошелек.
  5. Укажите желаемую сумму к снятию с учетом установленных лимитов.
  6. Подтвердите операцию кодом, который будет отправлен по СМС на ваш зарегистрированный телефонный номер.

БК «Леон» указывает общий срок обработки заявок на вывод — от 1 часа до 5 рабочих дней. Однако на практике средства чаще всего поступают значительно быстрее.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании страховки до 25 000 рублей от Леон

Свернуть

Вся необходимая информация по акции изложена в табличном формате.

Максимальный размер бонуса

25 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.60

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

31.12.2025 (23:59 МСК)

В зачет не идут ставки с коэффициентом 0.50 (включая азиатские форы и тоталы), а также пари, которые были отменены или завершились возвратом.

Личный опыт эксперта при использовании страховки до 25 000 рублей от БК Леон

Свернуть

Условия акции показались мне довольно привлекательными. С первой же ставки можно позволить себе чуть больше свободы и даже пойти на осознанный риск.

Я быстро зарегистрировался, пополнил счет и задумался о первом пари. Единственное, что вызвало небольшое недоумение — почему для участия требуется депозит от 1000 рублей, а минимальная ставка должна быть в два раза выше — 2000 рублей? Однако это не помешало мне совершить пари на матч ATP, выбрав андердога в надежде на высокий коэффициент. К сожалению, прогноз не оправдался.

Вскоре на мой счет зачислили фрибет. Я решил применить его более аккуратно и поставил на волейбольный матч, где риск был ниже. Ставка сыграла, я получил чистый выигрыш. Если вы еще не зарегистрированы в «Леоне», очень советую воспользоваться этой акцией.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Леон

Свернуть

Обратите внимание на следующие аспекты, которые могут повлиять на игру:

  • Бонус доступен исключительно через мобильное приложение, ставки с компьютера не учитываются.
  • При регистрации важно тщательно заполнять все поля формы, чтобы избежать проблем с подтверждением аккаунта.
  • Не забудьте своевременно пополнить счет, иначе участие в акции будет невозможным.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Компенсация может достигать 25 000 ₽➖ Минимальная сумма ставки для участия достаточно высокая
➕ Возможность делать ставки на популярные виды спорта с широким выбором событий➖ Бонус доступен только для ставок через мобильное приложение

Сравнение бонуса Мегареванш от Леона с бонусами других БК

Свернуть

У букмекеров есть и другие выгодные предложения.

Условия

Марафон

PARI

БЕТСИТИ

Название

Страховка экспресса

Страховка экспресса

Страховка первой ставки

Максимальный размер бонуса

1500 ₽

Индивидуально

3000 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.60

1.01

Срок отыгрыша

7 дней

7 дней

Минимальный депозит

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

Свернуть

Обновленное приветственное предложение от БК «Леон» выгодно выделяется на фоне аналогичных акций. Главное его преимущество — страховка активируется не на первую ставку, а на первую проигранную, вне зависимости от ее очередности. Даже если это будет ваше седьмое пари, фрибет все равно будет начислен. Учитывая простые условия и щедрый лимит до 25 000 рублей, участие в акции выглядит разумным шагом для любого нового игрока.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer138 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer169 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer503 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer138 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer138 дней 10 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer124 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer138 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer503 дней 10 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer138 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_olimp_akcii_452e34d052.jpgbonus rating3.7/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svgдо 155 000 ₽
Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»
Получить бонусПодробнее
bonus timer138 дней 8 часов
Условия
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer138 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer138 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё