2-й тайм от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за экспрессы на футбол

Пошаговая схема для получения фрибета:

1. Зарегистрируйтесь на сайте «Балтбет» или войдите в личный кабинет, если уже являетесь игроком.

2. Перейдите на страницу акции «2-й тайм» и нажмите кнопку «Участвовать».

3. Оформите 2 экспресса, каждый из которых должен включать по 3 футбольных события.

4. Убедитесь, что ставки сделаны с нужными кэфами (от 1.10) и на требуемые суммы (от 300 рублей).

Каждый участник, выполнивший задание, получает фрибет от 150 рублей. Размер и условия могут отличаться. Акция действует 2 дня с момента нажатия плашки «Участвовать» или до ее окончания.