2-й тайм от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за экспрессы на футбол

Партнерский проект
Букмекер «Балтбет» запускает акцию для любителей футбола, предлагая получить фрибет от 150 рублей за выполнение условия. Игрокам нужно сделать 2 экспресса из 3 событий на футбол.
Пошаговая схема для получения фрибета:
1. Зарегистрируйтесь на сайте «Балтбет» или войдите в личный кабинет, если уже являетесь игроком.
2. Перейдите на страницу акции «2-й тайм» и нажмите кнопку «Участвовать».
3. Оформите 2 экспресса, каждый из которых должен включать по 3 футбольных события.
4. Убедитесь, что ставки сделаны с нужными кэфами (от 1.10) и на требуемые суммы (от 300 рублей).
Каждый участник, выполнивший задание, получает фрибет от 150 рублей. Размер и условия могут отличаться. Акция действует 2 дня с момента нажатия плашки «Участвовать» или до ее окончания.
После выполнения условий фрибет автоматически зачисляется в ваш аккаунт. Его нужно активировать в течение 30 дней. Бонус можно использовать на одиночную ставку или экспресс с количеством событий до 10. Минимальный коэффициент — 1.40, максимальный — 100.00.
В этом блоке размещены все важные детали акции.
Максимальный размер бонуса
150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
14.08.2025 (23:59 МСК)
Пари, сделанные через офлайн-кассы, не принимаются к участию в акции.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Размер бонуса и параметры могут подстраиваться под конкретного пользователя
|➖ Пари принимаются исключительно на футбол
|➕ Небольшой порог входа
Середина августа — время, когда европейский футбол возвращается после паузы. Болельщики и игроки ждали этого момента, а вместе с ними и любители ставок. Для них бонус от «Балтбета» оказался весьма кстати.