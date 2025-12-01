Чистая игра от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за ставки на теннис в live

Партнерский проект
БК «Балтбет» предлагает краткосрочную тематическую промоакцию, ориентированную исключительно на любителей тенниса. За победу по 4 ординарам в live-режиме пользователи заберут небольшой фрибет от 150 рублей. Итоговая сумма бонусного вознаграждения зависит от прошлой активности игрока и может отличаться у разных бетторов.
Вознаграждение достанется тому, кто исполнит регламент промоакции:
1. Заведите аккаунт в Baltbet.
2. Подключитесь к акции.
3. За 2 часа выиграйте 4 раза в лайв-пари на теннис.
Минимальная ставка составляет 100 рублей. Коэффициент — 1.40. Проигрыши не попадают в общий зачет, букмекерская контора учитывает только победы.
Начисленный фрибет дается на целый месяц. За это время необходимо заключить пари с кэфом от 1.40. Бонус применяется для множественных и одиночных ставок.
Все важные нюансы и особенности собраны в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
04.12.2025 (23:59 МСК)
Бетторы, которые не успели уложиться в отведенный срок, потеряют бонус. Букмекер запрещает вторичное участие.
Плюсы
Минусы
|➕ Минимальный коэффициент — 1.40
|➖ Короткий срок использования после активации
|➕ Разрешается ставить ординары
|➖ Засчитываются только победы
Условия более щадящие, но действовать нужно грамотно. Лучше активировать акцию после начала интересующей вас игры. Желательно, чтобы погодные условия исключали перенос, а спортсмены не выступали после травмы. Иначе матч могут отменить, пользователю останется делать ставки на доступные игры или отказываться от участия.