Клиенты PARI выбрали фаворита в бою Льюиса и Тейшейры на турнире UFC

В ночь на 13 июля в Нэшвилле (США) пройдёт турнир UFC on ESPN 70. Главным событием вечера станет бой тяжеловесов — Деррика Льюиса и Таллисона Тейшейры. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на поединок.

По оценке аналитиков PARI, фаворитом является Тейшейра — он на 15 лет моложе Льюиса и считается более универсальным бойцом. Коэффициент на его победу — 1.36 (примерно 70% вероятности), на Льюиса — 3.26 (29%), на ничью — 62.00 (1%).

Ставки клиентов PARI подтверждают уверенность в бразильце: 96% от всех пари на исход поединка — на его победу. Один из игроков поставил 200 000 рублей на успех Тейшейры по коэффициенту 1.36.

Оба бойца редко доводят бои до решения, особенно Тейшейра, который все победы одержал досрочно. Поэтому коэффициент на досрочное окончание боя — всего 1.07.Если же бой продлится всю дистанцию, сыграет ставка за 7.50.

Самый вероятный сценарий — победа Тейшейры нокаутом (коэффициент 1.67). Его успех сабмишеном оценивается в 9.00, решением судей — в 11.00.

Тем не менее, PARI не списывает Льюиса со счетов. Американец известен своей выносливостью, терпением и мощным ударом. Даже проигрывая бой, он способен внезапно выстрелить и отправить соперника в нокаут. Коэффициент на его досрочную победу — 4.30.

А вот победа Льюиса сабмишеном (33.00) или решением (16.00) букмекерам кажется маловероятной.

Также в линии PARI доступны ставки на конкретные сценарии боя. Например, Тейшейра может победить граунд-энд-паундом — коэффициент 9.00. Такой исход выглядит правдоподобно с учётом слабой борьбы и пассивности Льюиса в партере.