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12 июля 20:12ГлавнаяАналитика

Клиенты PARI выбрали фаворита в бою Льюиса и Тейшейры на турнире UFC

Высокая вероятность нокаута
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

В ночь на 13 июля в Нэшвилле (США) пройдёт турнир UFC on ESPN 70. Главным событием вечера станет бой тяжеловесов — Деррика Льюиса и Таллисона Тейшейры. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на поединок.

По оценке аналитиков PARI, фаворитом является Тейшейра — он на 15 лет моложе Льюиса и считается более универсальным бойцом. Коэффициент на его победу — 1.36 (примерно 70% вероятности), на Льюиса — 3.26 (29%), на ничью — 62.00 (1%).

Ставки клиентов PARI подтверждают уверенность в бразильце: 96% от всех пари на исход поединка — на его победу. Один из игроков поставил 200 000 рублей на успех Тейшейры по коэффициенту 1.36.

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Оба бойца редко доводят бои до решения, особенно Тейшейра, который все победы одержал досрочно. Поэтому коэффициент на досрочное окончание боя — всего 1.07.Если же бой продлится всю дистанцию, сыграет ставка за 7.50.

Самый вероятный сценарий — победа Тейшейры нокаутом (коэффициент 1.67). Его успех сабмишеном оценивается в 9.00, решением судей — в 11.00.

Тем не менее, PARI не списывает Льюиса со счетов. Американец известен своей выносливостью, терпением и мощным ударом. Даже проигрывая бой, он способен внезапно выстрелить и отправить соперника в нокаут. Коэффициент на его досрочную победу — 4.30.

ПРОГНОЗ НА БОЙ ЛЬЮИС — ТЕЙШЕЙРА

А вот победа Льюиса сабмишеном (33.00) или решением (16.00) букмекерам кажется маловероятной.

Также в линии PARI доступны ставки на конкретные сценарии боя. Например, Тейшейра может победить граунд-энд-паундом — коэффициент 9.00. Такой исход выглядит правдоподобно с учётом слабой борьбы и пассивности Льюиса в партере.

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