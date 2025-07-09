Деррик Льюис — Таллисон Тейшейра, 13 июля: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

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Первый июльский турнир UFC возглавит рейтинговый поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг) между американцем Дерриком Льюисом и бразильцем Таллисоном Тейшейрой. Сумеет ли ветеран из США остановить опасного проспекта-финишера?
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Льюис
Тейшейра
США
Страна
Бразилия
40
Возраст
25
41
Бои
8
28 (23 / 1 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
8 (7 / 1 / 0)
12 (7 / 2 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
0
1
Без результата
0
9
Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC
13
190,5
Рост (см)
200,5
200,5
Размах рук (см)
211
110,5
Размах ног (см)
109
В возрасте 17 лет начал заниматься боксом, но вскоре получил тюремный срок. После освобождения вернулся к единоборствам, добился пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2010 года, в 2012-м стал чемпионом Legacy FC в тяжелом весе. Защитив титул один раз, перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира в 2018 году победил Александра Волкова и стал претендентом на пояс, однако в чемпионском поединке уступил Даниэлю Кормье. В 2021-м году проиграл Сирилу Ганю в бою за временный титул. В последнем поединке в мае 2024-го нокаутировал Родриго Насименто в третьем раунде. На данный момент американец владеет рекордом UFC по числу побед нокаутами — 15.
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В профессиональных ММА выступает с 2021 года. Одержал шесть побед в Бразилии, после чего выиграл бой в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В последнем поединке в феврале дебютировал в сильнейшем промоушене и нокаутировал Джастина Тафу за 35 секунд.
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Сложно представить более классическое противостояние ветерана и проспекта. Вряд ли у кого-то есть иллюзии, что Льюис вернется в титульную гонку. Ему всё сложнее даются поединки, доказательством чего стало снятие с ноябрьского боя против Донаты Диниза из-за проблем со здоровьем. В октагоне это проявляется, прежде всего, в потери скорости. Льюис и так довольно медлительный боец, а теперь и подавно. Да, феноменальная сила удара при нем, но встречные панчи ветеран держит всё хуже.
А Тейшейра как раз исповедует агрессивный стиль, используя внушительные габариты. Но видно, что бразильцу пока не хватает опыта, так как поединки он ведет, как правило, весьма хаотично. В том числе отсюда и пробелы в защите, которые могут аукнуться при повышении уровня оппозиции.
В общем, попадание Тейшейры в топ-15 уже после дебютного боя в UFC выглядит авансом и следствием кризиса тяжелого дивизиона. Безусловно, это талантливый проспект, но ему ещё предстоит очень многое доказать. Впрочем, в UFC явно рассчитывают на бразильца и подобрали ему вполне проходимого соперника для попадания уже в топ-10.
Если Льюис предстанет бледной версией, что с ним бывает всё чаще, шансов у него останется крайне мало. При обратной ситуации американец вполне может оставить не у дел еще одного бразильца. В любом случае полную дистанцию, конечно, не ждем. Полагаем, бойцы не доберутся до третьего раунда. Соответствующий маркет появится ближе к турниру.
Турнир UFC on ESPN 70 пройдет на «Bridgestone Arena» в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Шоу стартует в воскресенье, 13 июля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому главный бой Льюис — Тейшейра стоит ожидать около 06:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы