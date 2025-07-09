Деррик Льюис — Таллисон Тейшейра, 13 июля: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Сложно представить более классическое противостояние ветерана и проспекта. Вряд ли у кого-то есть иллюзии, что Льюис вернется в титульную гонку. Ему всё сложнее даются поединки, доказательством чего стало снятие с ноябрьского боя против Донаты Диниза из-за проблем со здоровьем. В октагоне это проявляется, прежде всего, в потери скорости. Льюис и так довольно медлительный боец, а теперь и подавно. Да, феноменальная сила удара при нем, но встречные панчи ветеран держит всё хуже.

А Тейшейра как раз исповедует агрессивный стиль, используя внушительные габариты. Но видно, что бразильцу пока не хватает опыта, так как поединки он ведет, как правило, весьма хаотично. В том числе отсюда и пробелы в защите, которые могут аукнуться при повышении уровня оппозиции.

В общем, попадание Тейшейры в топ-15 уже после дебютного боя в UFC выглядит авансом и следствием кризиса тяжелого дивизиона. Безусловно, это талантливый проспект, но ему ещё предстоит очень многое доказать. Впрочем, в UFC явно рассчитывают на бразильца и подобрали ему вполне проходимого соперника для попадания уже в топ-10.

Если Льюис предстанет бледной версией, что с ним бывает всё чаще, шансов у него останется крайне мало. При обратной ситуации американец вполне может оставить не у дел еще одного бразильца. В любом случае полную дистанцию, конечно, не ждем. Полагаем, бойцы не доберутся до третьего раунда. Соответствующий маркет появится ближе к турниру.