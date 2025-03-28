Дэвис и Смолкин мимо топ-10: итоги дня на чемпионате мира по фигурному катанию 2025 года

В этой дисциплине букмекеры считали главными фаворитами Мэдисон Чок и Эван Бейтс, и американцы сполна оправдали этот статус. В нынешнем сезоне у них случались и грубые ошибки, и поражения в контексте борьбы за золото, но на домашнем льду дуэт был безупречен. Победители двух последних чемпионатов мира единственными набрали более 90 баллов и добились довольно комфортного отрыва перед произвольным танцем.

Ближайшими преследователями Чок и Бейтса стали Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. На недавнем чемпионате четырех континентов канадцы опередили принципиальных соперников, но в Бостоне повторить это будет крайне сложно. Серебряные призеры прошлого чемпионата мира уступают американцам почти четыре балла, поэтому смогут обойти лидеров, вероятно, только при их ошибках.

Замкнули промежуточную тройку сильнейших Лайла Фир и Льюис Гибсон. Британцы в конкурентной борьбе опередили итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри — бронзовых призеров прошлого чемпионата мира. Однако между этими дуэтами меньше балла, поэтому развязка в их противостоянии может быть любой. Но с высокой вероятностью именно эти пары оспорят бронзовые медали.

Более 80 баллов набрали также канадцы Маржори Лажуа и Закари Лага и американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко. Последний — сын танцоров на льду Марины Климовой и Сергея Пономаренко, выигравших Олимпиаду-1992 в составе Объединенной команды.

Что касается бывших россиян, то уроженка Москвы Евгения Лопарева не смогла показать идеальный прокат со своим партнером Жоффре Бриссо не смогли показать идеальный прокат. Французы заняли промежуточное девятое место. Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступили на сопоставимом уровне по сравнению с прошлым чемпионатом мира. После ритм-танца дочь Этери Тутбериде и её супруг, представляющие Грузию, занимают 14-ю позицию.

Венгерка Мария Игнатьева (в паре с Даниилом Семко), словак Никита Лысак (с Марией Софией Пучеровой) и киприоты Ангелина Кудрявцева и Илья Каранкевич не попали в произвольный танец. Они заняли 24-е, 27-е и 36-е места соответственно.

Сенсационно не отобрались во второй сегмент турнира и литовцы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс. Они остановились в шаге от топ-20, уступив 0,01 балла финнам Юлии Турккиле и Маттиасу Верслуйсу. Оба дуэта выигрывали бронзу чемпионата Европы и могли претендовать на топ-10 в Бостоне, но в ритм-танце допустили падения.

Топ-6 в танцах на льду после ритм-танца: