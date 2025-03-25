Фигурное катание, чемпионат мира 2025: расписание, где смотреть, прямые трансляции

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На нынешней неделе пройдет чемпионат мира по фигурному катанию сезона-2024/25. Турнир примет «TD Garden» в американском Бостоне (штат Массачусетс).
Соревновательная программа стартует 26 марта, а завершится в ночь на 30 марта по московскому времени. В воскресенье состоятся показательные выступления.
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Расписание по московскому времени выглядит следующим образом:
Среда, 26 марта
Четверг, 27 марта
Пятница, 28 марта
Суббота, 29 марта
Воскресенье, 30 марта
Церемонии награждения будут проводиться сразу после окончания соревнований в каждом виде.
В полном объеме прямые трансляции чемпионата мира по фигурному катанию будут доступны на сервисе «Okko» в рамках платной подписки. Бесплатные эфиры можно смотреть на официальном YouTube-канале ISU, однако там возможен географический блок на Россию.
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