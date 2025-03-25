Фигурное катание, чемпионат мира 2025: расписание, где смотреть, прямые трансляции

На нынешней неделе пройдет чемпионат мира по фигурному катанию сезона-2024/25. Турнир примет «TD Garden» в американском Бостоне (штат Массачусетс).

Соревновательная программа стартует 26 марта, а завершится в ночь на 30 марта по московскому времени. В воскресенье состоятся показательные выступления.

Расписание по московскому времени выглядит следующим образом:

Среда, 26 марта

19:05-23:45 — женщины (короткая программа)

Четверг, 27 марта

01:45-05:25 — спортивные пары (короткая программа)

18:05-23:45 — мужчины (короткая программа)

Пятница, 28 марта

01:15-04:55 — спортивные пары (произвольная программа)

18:15-23:55 — танцы на льду (ритм-танец)

Суббота, 29 марта

01:00-04:55 — женщины (произвольная программа)

20:30-23:50 — танцы на льду (произвольный танец)

Воскресенье, 30 марта

01:00-04:55 — мужчины (произвольная программа)

21:00-23:30 — показательные выступления

Церемонии награждения будут проводиться сразу после окончания соревнований в каждом виде.

В полном объеме прямые трансляции чемпионата мира по фигурному катанию будут доступны на сервисе «Okko» в рамках платной подписки. Бесплатные эфиры можно смотреть на официальном YouTube-канале ISU, однако там возможен географический блок на Россию.