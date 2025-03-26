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26 марта 20:48ГлавнаяАналитика

Губанова мимо произвольной: как стартовал чемпионат мира по фигурному катанию

Неожиданное фиаско бывшей россиянки
Александр Бокулёв
Анастасия Губанова. Источник: ISU
Анастасия Губанова. Источник: ISU

В среду начался чемпионат мира по фигурному катанию, который принимает американский Бостон. В первый день выступают одиночницы и спортивные пары. Подводим промежуточные итоги старта и представляем обновленные котировки букмекерских контор.

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Женщины

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Открывали соревновательную программу одиночницы. Первые прокаты принесли немало сюрпризов и усилили интригу в борьбе за медали. Сразу стоит отметить, что награды теперь не претендует Анастасия Губанова. Бывшая российская фигуристка, выступающая за Грузию, провалила короткую программу и заняла 28-е место, что не позволит ей принять участие в произвольной, куда попадают 24 сильнейшие спортсменки.

Ученица Евгения Рукавицына, которая на трех последних чемпионатах Европы выиграла золото и два серебра, в Бостоне упала с тройного флипа, осталась без акселя и грубо ошиблась на тройном лутце, лишившись каскада. После обнародования оценок (47,31 балла) Губанова не смогла сдержать слез.

А вот Каори Сакамото, похоже, была приятно удивлена своим баллам. Возможно, японка ожидала увидеть более низкую оценку из-за ошибки на каскаде, где первым прыжком сделала двойной флип вместо тройного. Победительнице трех последних чемпионатов мира, в частности, помогли лучшие баллы за компоненты. Пока она замыкает пятерку лидеров, но явно сохраняет высокие шансы на очередную защиту титула.

Более 70 баллов набрали еще четыре фигуристки, которые и обошли Сакамото. Лучшей из них стала Алиса Лю, которая в нынешнем сезоне возобновила спортивную карьеру. Американка, известная своим соперничеством с Камилой Валиевой на юниорском уровне, установила личный рекорд в короткой программе. Она чисто исполнила каскад из тройных флипа и тулупа, а также сольные тройной лутц и двойной аксель.

Чуть больше балла Лю проигрывают японка Монэ Тиба и еще одна американка Изабо Левито, между которыми лишь одна десятая. Вплотную за ними идет японка Вакаба Хигути. А вот одна из главных фавориток Эмбер Гленн не попала в сильнейшую разминку в произвольной программе, заняв девятое место в короткой. Американка единственной пошла на тройной аксель, но упала с уже фирменного элемента ультра-си.

Что касается других бывших россиянок, помимо Губановой, то лучшей из них стала Софья Самоделкина, которая проводит первый сезон в сборной Казахстана. В короткой программе на своем дебютном чемпионате мира она заняла 13-е место. 

Топ-6 в женском одиночном катании после короткой программы:

  1. Алиса Лю (США) — 74,58 балла
  2. Монэ Тиба (Япония) — 73,44
  3. Изабо Левито (США) — 73,33
  4. Вакаба Хигути (Япония) — 72,10
  5. Каори Сакамото (Япония) — 71,03
  6. Мадлен Скизас (Канада) — 69,18

Парное катание

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Информация будет обновлена по итогам выступлений.

Расписание

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В следующий соревновательный будет разыгран первый комплект медалей — в парном катании. Также одиночники продемонстрируют короткую программу. Полное расписание чемпионата мира 2025 года и источники прямых трансляций представлены в нашем специальном материале.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI
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