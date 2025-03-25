Чемпионат мира по фигурному катанию 2025 года: дата, участники, фавориты и коэффициенты

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С 26 по 30 марта в американском Бостоне пройдет чемпионат мира по фигурному катанию. В турнире четвертый год подряд не будут участвовать россияне и белорусы, которые по-прежнему находятся под санкциями Международного союза конькобежцев (ISU). Рассказываем, кого в их отсутствие стоит считать главными фаворитами, а также приводим актуальные котировки букмекеров.
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По возрастному критерию в чемпионате мира могут участвовать фигуристы, которым до 1 июля 2024 года исполнилось 17 лет. Они также должны соответствовать техническим требованиям ISU.
По итогам прошлого турнира были распределены квоты. Национальные федерации могут выставить от одного до трех представителей в каждой дисциплине. Всего в заявке на чемпионат мира пока 33 одиночницы, 39 одиночников, 36 танцевальных дуэтов и 23 спортивные пары.
РАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
В прошлом сезоне золото в одиночном катании выиграли американец Илья Малинин и японка Каори Сакамото, для которой титул стал третьим подряд. Среди спортивных пар победили канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам. В соревнованиях танцевальных дуэтов сильнейшими второй раз подряд стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс.
В турнире в Бостоне все действующие чемпионы мира будут участвовать.
В этой дисциплине букмекеры уже привычно включают в число главных фаворитов Рику Миуру и Рюити Кихару. На прошлом чемпионате мира японцы не смогли защитить титул и выиграли серебро. В нынешнем сезоне они регулярно подтверждают, что остаются в топе, в том числе благодаря победе на чемпионате четырех континентов и второй позиции в Финале Гран-при.
Однако немцы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин показывают более высокие результаты. Именно дуэт из Германии, который только второй год катается вместе, выиграл и чемпионат Европы, и Финал Гран-при. Неудивительно, что при таких раскладах букмекеры котируют немцев выше Миуры и Кихары. К слову, не будет лишним напомнить, что Володин ранее представлял Россию, а спортивное гражданство сменил в 2022 году.
Другие бывшие россияне замыкают тройку фаворитов по котировкам букмекеров. Речь об Анастасии Метёлкине и Луке Берулаве, которые выступают за Грузию. В нынешнем сезоне они выиграли бронзу чемпионата Европы и Финала Гран-при. Шансы этого дуэта на победу в Бостоне оцениваются даже выше, чем у канадцев Деанны Стеллато-Дудек и Максима Дешама — действующих чемпионов мира.
Среди других спортсменов российского происхождения стоит выделить и Марию Павлову и Алексея Святченко, которые пока хронически останавливаются в шаге от пьедесталов крупнейших турниров. На прошлом чемпионате мира они также заняли четвертое место. А чемпионка Универсиады-2019 и бывшая россиянка Алиса Ефимова теперь катается с Мишей Митрофановым — они действующие чемпионы США, что говорит о высоком потенциале.
Могут добиться высоких позиций новые фронтмены узбекистанского фигурного катания Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев, а также уроженка Москвы Анастасия Голубева, которая катается за Австралию с Гектором Гиотопулосом Муром.
Что касается остальных бывших российских фигуристов, то им, вероятно, предстоит бороться за более низкие позиции. Уроженка Нижнего Новгорода Юлия Щетинина ранее выступала за Швейцарию и Венгрию, а теперь в дуэте с Михалом Возняком представляет Польшу. Москвичка Дарья Данилова шесть лет катается за Нидерланды с Мишелом Цибой. Петербуржец Павел Ковалев по-прежнему выступает за Францию со своей супругой Камиль Ковалев.
Ниже представлены топ-5 фаворитов чемпионата мира по версии букмекерской компании PARI:
|Чемпионат мира по фигурному катанию 2025. Спортивные пары. Итоги (по сумме двух программ)
1 место — ДА
1 место — НЕТ
|Минерва Фабьенне Хазе / Никита Володин
1,80
1,90
|Рику Миура / Рюити Кихара
2,20
1,60
|Анастасия Метёлкина / Лука Берулава
8,00
1,05
|Деанна Стеллато-Дудек / Максим Дешам
15,00
—
|Сара Конти / Никколо Мачии
20,00
—
Среди одиночниц аналитики считают явной фавориткой Каори Сакамото, которая выиграла три последних чемпионата мира. Однако в нынешнем сезоне у японки периодически случались срывы, что лишило ее побед в Финале Гран-при (бронза) и на Азиатских играх (серебро).
В отсутствие бельгийки Луны Хендрикс, пропускающей сезон, главной конкуренткой Сакамото ожидаемо называют американку Эмбер Гленн. Именно она стала сильнейшей в Финале Гран-при и вообще выиграла все турниры в сезоне, в которых принимала участие. Кроме того, букмекеры довольно высоко оценивают шансы на победу японки Монэ Тибы. Она котируется значительно предпочтительнее даже американки Изабо Левито и южнокореянки Ким Чхэ Ён — медалисток прошлого чемпионата мира.
Бывшим россиянкам будет сложно зацепиться за награды, но борьбу за высокие места традиционно может вести грузинка Анастасия Губанова. Подбирается к лидерам и Софья Самоделкина, которая проводит первый сезон под флагом Казахстана. А вот Екатерина Куракова, представляющая Польшу, находится на сложном этапе карьеры, но потенциально тоже претендует на топ-10.
Ниже представлены главные фаворитки чемпионата мира среди женщин по версии букмекерской компании PARI:
|Чемпионат мира по фигурному катанию 2025. Женщины. Итоги (по сумме двух программ)
1 место — ДА
1 место — НЕТ
|Каори Сакамото
1,65
2,10
|Эмбер Гленн
3,50
1,25
|Монэ Тиба
5,00
1,13
|Ким Чхэ Ён
10,00
1,03
|Вакаба Хигути
30,00
—
В этой дисциплине внимание многих российских болельщиков наверняка будет приковано к Диане Дэвис и Глебу Смолкину. Они проводят второй сезон под флагом Грузии, но по-прежнему довольно далеки от медальных разборок на уровне чемпионата мира. Год назад дочь Этери Тутберидзе и её муж-партнер заняли 12-е место, а в Бостоне попадание в топ-10 вполне можно будет считать успехом.
На золото же, очевидно, претендуют Мэдисон Чок и Эван Бейтс — победители двух последних чемпионатов мира. Букмекеры считают их гранд-фаворитами, но нельзя сказать, что интриги нет. На недавнем чемпионате четырех континентов американцы стали вторыми и уступили канадцам Пайпер Гиллес и Полю Пуарье. А на одном из этапов Гран-при Чок и Бейтс проиграли британцам Лайле Фир и Льюису Гибсону.
Именно перечисленные дуэты и будут главными конкурентами американских грандов в Бостоне. И нельзя не добавить в этот список итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри — победителей трех последних чемпионатов Европы.
Что касается других фигуристов российского происхождения, то выше всех котируется французский дуэт уроженки Москвы Евгении Лопаревой и Жоффре Бриссо. Также в Бостоне выступит Мария Игнатьева, родившаяся в Екатеринбурге и катающаяся за Венгрию с этническим украинцем Даниилом Семко. Уроженец Клина Никита Лысак выступит под флагом Словакии с Марией Софией Пучеровой. Кипр представят бывшие россияне Ангелина Кудрявцева и Илья Каранкевич.
Кроме того, Швецию представят Милла Рууд Рейтан и Николай Майоров. Партнер в этом дуэте имеет русское происхождение и выступал на высоком уровне как одиночник. А за США будут кататься Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко. Партнер — сын танцоров на льду Марины Климовой и Сергея Пономаренко, выигравших Олимпиаду-1992 в составе Объединенной команды.
Ниже представлены топ-5 фаворитов чемпионата мира по версии букмекерской компании PARI:
|Чемпионат мира по фигурному катанию 2025. Танцы на льду. Итоги (по сумме двух программ)
1 место — ДА
1 место — НЕТ
|Мэдисон Чок / Эван Бейтс
1,57
2,25
|Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри
5,50
1,11
|Лайла Фир / Льюис Гибсон
7,00
1,07
|Пайпер Гиллес / Поль Пуарье
8,00
1,05
|Евгения Лопарева / Жоффре Бриссо
20,00
—
Наконец, среди одиночников букмекеры ожидаемо считают главным фаворитом американца Илью Малинина — сына бывших фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые большую часть карьеры представляли Узбекистан. Первый в истории исполнитель пятерного акселя на официальных соревнованиях выиграл прошлый чемпионат мира, а в нынешнем сезоне победил на всех своих турнирах, в том числе в Финале Гран-при.
Реальным конкурентом Малинина резонно считать Юму Кагияму. Японец в нынешнем сезоне выиграл Универсиаду, однако допустил сбой на Азиатских играх, где остался с серебром, как и в Финале Гран-при. Ещё заметнее потерял стабильность француз Адам Сяо Хим Фа, который после двух титулов чемпиона Европы в этом году довольствовался только бронзой.
Фигуристы российского происхождения вряд ли будут претендовать на высокие места в Бостоне. Уже привычно стоит обратить внимание на азербайджанца Владимира Литвинцева, немца Никиту Старостина, поляка Владимира Самойлов, чеха Георгия Рештенко. Кроме того, Венгрию представит Александр Власенко, Армению — Семён Данильянц, Израиль — Лев Винокур.
А за Грузию и Казахстан будут кататься ученики российских тренеров — Ника Эгадзе (Этери Тутберидзе) и Михаил Шайдоров (Алексей Урманов) соответственно. Эти спортсмены потенциально могут зацепиться даже за медали.
Ниже представлены главные фавориты чемпионата мира среди мужчин по версии букмекерской компании PARI:
|Чемпионат мира по фигурному катанию 2025. Мужчины. Итоги (по сумме двух программ)
1 место — ДА
1 место — НЕТ
|Илья Малинин
1,35
3,00
|Юма Кагияма
3,50
1,25
|Адам Сяо Хим Фа
5,50
1,11
|Сюн Сато
15,00
—
|Михаил Шайдоров
20,00
—
В полном объеме прямые трансляции чемпионата мира по фигурному катанию будут доступны на сервисе «Okko» в рамках платной подписки. Бесплатные эфиры можно смотреть на официальном YouTube-канале ISU, однако там возможен географический блок на Россию.
Партнерский проект