Чемпионат мира по фигурному катанию 2025 года: дата, участники, фавориты и коэффициенты

В этой дисциплине букмекеры уже привычно включают в число главных фаворитов Рику Миуру и Рюити Кихару. На прошлом чемпионате мира японцы не смогли защитить титул и выиграли серебро. В нынешнем сезоне они регулярно подтверждают, что остаются в топе, в том числе благодаря победе на чемпионате четырех континентов и второй позиции в Финале Гран-при.

Однако немцы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин показывают более высокие результаты. Именно дуэт из Германии, который только второй год катается вместе, выиграл и чемпионат Европы, и Финал Гран-при. Неудивительно, что при таких раскладах букмекеры котируют немцев выше Миуры и Кихары. К слову, не будет лишним напомнить, что Володин ранее представлял Россию, а спортивное гражданство сменил в 2022 году.

Другие бывшие россияне замыкают тройку фаворитов по котировкам букмекеров. Речь об Анастасии Метёлкине и Луке Берулаве, которые выступают за Грузию. В нынешнем сезоне они выиграли бронзу чемпионата Европы и Финала Гран-при. Шансы этого дуэта на победу в Бостоне оцениваются даже выше, чем у канадцев Деанны Стеллато-Дудек и Максима Дешама — действующих чемпионов мира.

Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин. Источник: ISU

Среди других спортсменов российского происхождения стоит выделить и Марию Павлову и Алексея Святченко, которые пока хронически останавливаются в шаге от пьедесталов крупнейших турниров. На прошлом чемпионате мира они также заняли четвертое место. А чемпионка Универсиады-2019 и бывшая россиянка Алиса Ефимова теперь катается с Мишей Митрофановым — они действующие чемпионы США, что говорит о высоком потенциале.

Могут добиться высоких позиций новые фронтмены узбекистанского фигурного катания Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев, а также уроженка Москвы Анастасия Голубева, которая катается за Австралию с Гектором Гиотопулосом Муром.

Что касается остальных бывших российских фигуристов, то им, вероятно, предстоит бороться за более низкие позиции. Уроженка Нижнего Новгорода Юлия Щетинина ранее выступала за Швейцарию и Венгрию, а теперь в дуэте с Михалом Возняком представляет Польшу. Москвичка Дарья Данилова шесть лет катается за Нидерланды с Мишелом Цибой. Петербуржец Павел Ковалев по-прежнему выступает за Францию со своей супругой Камиль Ковалев.

Ниже представлены топ-5 фаворитов чемпионата мира по версии букмекерской компании PARI :