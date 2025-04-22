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22 апреля 14:17ГлавнаяАналитика

Клиент PARI поставил 150 000 рублей на победу «Ман Сити» в матче с «Астон Виллой»

Борьба за топ-5
Руслан Ипполитов
Источник: БК PARI
Источник: БК PARI

22 апреля «Манчестер Сити» встретится с «Астон Виллой» в рамках 34-го тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Несмотря на внушительную победную серию «львов», аналитики PARI считают фаворитами хозяев поля. Ставки на победу «Манчестер Сити» принимаются по коэффициенту 1.85, что соответствует 52% вероятности. Поставить на успех «Астон Виллы» можно за 4.05, ничья идет за 4.10. Вероятности этих исходов составляют не более 24%.

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Клиенты PARI по большей части также склоняются к победе «горожан». 77% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех «Сити». 17% сделано на победу «львов», еще 6% приходится на ничью. Один из клиентов поставил 150 000 рублей на победу подопечных Хосепа Гвардиолы.

Как правило, встречи «Сити» и «Астон Виллы» получаются результативными — в семи из десяти прошлых матчей между этими командами было забито минимум три гола. Аналитики считают, что предстоящая игра также будет голевой. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.55, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.45.

При этом букмекеры считают, что в матче забьют обе команды, и предлагают поставить на это за 1.55. Если же оба коллектива забьют по два и более гола, сыграет ставка за 4.05.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ «МАНЧЕСТЕР СИТИ» — «АСТОН ВИЛЛА»

Наиболее вероятным исходом встречи считается победа «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Поставить на этот результат можно с коэффициентом 9.00.

Главная цель обеих команд на завершающем отрезке английского чемпионата — закончить сезон в первой пятерке и получить путевку в Лигу чемпионов. «Сити» находится на пятом месте с 58 очками, тогда как «львы» набрали 57 очков и разместились на седьмой строчке в турнирной таблице.

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