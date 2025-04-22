Манчестер Сити - Астон Вилла, 22 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

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Английская Премьер-лига перешла в эти дни в режим нон-стоп: в понедельник финиширует 33-й тур, а уже во вторник стартует 34-й. Пожалуй, наибольшее внимание в программе 22 апреля вызывает встреча в Манчестере. В гости к пока еще действующему чемпиону страны едет дерзкая «Астон Вилла». Удастся ли Унаи Эмери неприятно удивить своего соотечественника Гвардиолу?
Турнир: английская Премьер-лига, 34-й тур
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Манчестер Сити»
|81
|42
|59
|303-254
|«Астон Вилла»
|59
|42
|81
|254-303
Последние пять матчей «Ман Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.04.2025
|«Эвертон»
0:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|12.04.2025
|«Манчестер Сити»
5:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|06.04.2025
|«Манчестер Юнайтед»
0:0
«Манчестер Сити»
АПЛ
|02.04.2025
|«Манчестер Сити»
2:0
«Лестер»
АПЛ
|30.03.2025
|«Борнмут»
1:2
«Манчестер Сити»
Кубок Англии
Последние пять матчей «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.04.2025
|«Астон Вилла»
4:1
«Ньюкасл»
АПЛ
|15.04.2025
|«Астон Вилла»
3:2
«Ноттингем»
АПЛ
|12.04.2025
|«Саутгемптон»
0:3
«Астон Вилла»
АПЛ
|09.04.2025
|ПСЖ
3:1
«Астон Вилла»
Лига чемпионов
|05.04.2025
|«Астон Вилла»
2:1
«Ноттингем»
АПЛ
После субботней победы «Манчестер Сити» поднялся с пятого на четвертое место в таблице. «Вилла» подошла к границе зоны ЛЧ. Расстояние между соперниками - всего одно очко.
В лучшие для «Ман Сити» времена вопрос о победителе противостояния на «Этихаде» практически не стоял бы. Но сейчас команда Гвардиолы далеко не так хороша, как в чемпионские годы. «Вилла» же, напротив, просто восхитительна. Из последних 11 матчей бирмингемцы выиграли 10! Да, единственное поражение, в Париже, в итоге обернулось вылетом из Лиги чемпионов, но парни Эмери достойно отреагировали на эту неприятность. В субботу они просто разнесли «Ньюкасл», занимавший на тот момент третье место в таблице. Нет ни малейших сомнений, что и в Манчестере «Астон Вилла» не отступит от своих игровых принципов и сыграет смело и агрессивно в атаке.
Еще на одну серию гостей обратим особое внимание: восемь подряд «верховых» матчей. Ждем чего-то подобного и во вторник - в комплексе с двойным шансом в пользу хозяев. Все-таки «Сити» в последнее время тоже разыгрался, а в очках он нуждается никак не меньше соперника. Если это комбо сыграет, FONBET удвоит номинал пари.
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Потери
«МС»: Эдерсон, Родри, Аканджи, Стоунз, Аке, Холанд (все - травмы)
«Астон Вилла»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «МС» - «Астон Вилла»:
|Позиция
|«МС»
|«Астон Вилла»
Позиция
|Вратарь
|18. Ортега
|1. Мартинес
Вратарь
|Защитник
|82. Льюис
|16. Гарсия
Защитник
|Защитник
|3. Диаш
|3. Дисаси
Защитник
|Защитник
|24. Гвардиол
|4. Конса
Защитник
|Защитник
|75. О'Райли
|12. Динь
Защитник
|Полузащитник
|8. Ковачич
|8. Тилеманс
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Гонсалес
|7. Макгинн
Полузащитник
|Полузащитник
|20. Силва
|27. Роджерс
Полузащитник
|Полузащитник
|17. Де Брейне
|21. Асенсио
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Гюндоган
|9. Рашфорд
Полузащитник
|Нападающий
|7. Мармуш
|11. Уоткинс
Нападающий
|Главный тренер
|Хосеп Гвардиола
|Унаи Эмери
Главный тренер
FONBET установил котировку 1.80 на победу хозяев поля. Вероятность успеха гостей оценивается коэффициентом 3.95. При ничьей букмекер умножит сумму выигрышного пари на 4.15.
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В линии на точный счет минимальный коэффициент 8.50 установлен на победу чемпиона со счетом 2:1.
Коэффициент 1.53 на тотал больше 2.5 предвещает результативный футбол на «Этихаде».
Премьер-лига делегирует в Общий этап ЛЧ пять клубов, но их количество может увеличиться до шести в случае победы «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэма» в Лиге Европы.
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