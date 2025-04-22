Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
20 апреля 6:40ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Манчестер Сити - Астон Вилла, 22 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Крутая испанская дуэль в Англии - Гвардиола против Эмери
Валентин Васильев

Английская Премьер-лига перешла в эти дни в режим нон-стоп: в понедельник финиширует 33-й тур, а уже во вторник стартует 34-й. Пожалуй, наибольшее внимание в программе 22 апреля вызывает встреча в Манчестере. В гости к пока еще действующему чемпиону страны едет дерзкая «Астон Вилла». Удастся ли Унаи Эмери неприятно удивить своего соотечественника Гвардиолу?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити»

22.04.2025, Вт

22:00 МСК

«Астон Вилла» (Бирмингем)

П1 - 1.80

Х -  4.15

П2 - 3.95

Турнир: английская Премьер-лига, 34-й тур

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)

Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Манчестер Сити»814259303-254
«Астон Вилла»594281254-303

Последние пять матчей «Ман Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.04.2025«Эвертон»

0:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

12.04.2025«Манчестер Сити»

5:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

06.04.2025«Манчестер Юнайтед»

0:0

«Манчестер Сити»

АПЛ

02.04.2025«Манчестер Сити»

2:0

«Лестер»

АПЛ

30.03.2025«Борнмут»

1:2

«Манчестер Сити»

Кубок Англии

Последние пять матчей «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.04.2025«Астон Вилла»

4:1

«Ньюкасл»

АПЛ

15.04.2025«Астон Вилла»

3:2

«Ноттингем»

АПЛ

12.04.2025«Саутгемптон»

0:3

«Астон Вилла»

АПЛ

09.04.2025ПСЖ

3:1

«Астон Вилла»

Лига чемпионов

05.04.2025«Астон Вилла»

2:1

«Ноттингем»

АПЛ

Место в таблице

Свернуть

После субботней победы «Манчестер Сити» поднялся с пятого на четвертое место в таблице. «Вилла» подошла к границе зоны ЛЧ. Расстояние между соперниками - всего одно очко.

Прогноз на матч

Свернуть

В лучшие для «Ман Сити» времена вопрос о победителе противостояния на «Этихаде» практически не стоял бы. Но сейчас команда Гвардиолы далеко не так хороша, как в чемпионские годы. «Вилла» же, напротив, просто восхитительна. Из последних 11 матчей бирмингемцы выиграли 10! Да, единственное поражение, в Париже, в итоге обернулось вылетом из Лиги чемпионов, но парни Эмери достойно отреагировали на эту неприятность. В субботу они просто разнесли «Ньюкасл», занимавший на тот момент третье место в таблице. Нет ни малейших сомнений, что и в Манчестере «Астон Вилла» не отступит от своих игровых принципов и сыграет смело и агрессивно в атаке.

Еще на одну серию гостей обратим особое внимание: восемь подряд «верховых» матчей. Ждем чего-то подобного и во вторник - в комплексе с двойным шансом в пользу хозяев. Все-таки «Сити» в последнее время тоже разыгрался, а в очках он нуждается никак не меньше соперника. Если это комбо сыграет, FONBET удвоит номинал пари. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Держать руку на пульсе игры в Манчестере можно с помощью текстовых и графических трансляций на спортивных и беттинговых сайтах.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«МС»: Эдерсон, Родри, Аканджи, Стоунз, Аке, Холанд (все - травмы)

«Астон Вилла»: нет


Ориентировочные стартовые составы на матч «МС» - «Астон Вилла»:

Позиция«МС»«Астон Вилла»

Позиция

Вратарь18. Ортега1. Мартинес

Вратарь

Защитник82. Льюис16. Гарсия

Защитник

Защитник3. Диаш3. Дисаси

Защитник

Защитник24. Гвардиол4. Конса

Защитник

Защитник75. О'Райли12. Динь

Защитник

Полузащитник 8. Ковачич8. Тилеманс

Полузащитник

Полузащитник 14. Гонсалес7. Макгинн

Полузащитник 

Полузащитник20. Силва27. Роджерс

Полузащитник

Полузащитник17. Де Брейне21. Асенсио

Полузащитник

Полузащитник19. Гюндоган9. Рашфорд

Полузащитник

Нападающий7. Мармуш11. Уоткинс 

Нападающий

Главный тренерХосеп ГвардиолаУнаи Эмери

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

FONBET установил котировку 1.80 на победу хозяев поля. Вероятность успеха гостей оценивается коэффициентом 3.95. При ничьей букмекер умножит сумму выигрышного пари на 4.15. 

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Манчестер Сити» - «Астон Вилла»?

В линии на точный счет минимальный коэффициент 8.50 установлен на победу чемпиона со счетом 2:1.

Будет ли много голов в матче «Манчестер Сити» - «Астон Вилла»?

Коэффициент 1.53 на тотал больше 2.5 предвещает результативный футбол на «Этихаде».

Сколько команд АПЛ выходит в Лигу чемпионов?

Премьер-лига делегирует в Общий этап ЛЧ пять клубов, но их количество может увеличиться до шести в случае победы «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэма» в Лиге Европы.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Проект «Вызов» — победитель номинации «Социальное событие года» на премии СБК 2025
Проект «Вызов» — победитель номинации «Социальное событие года» на премии СБК 2025
Новости
Перформанс от «Амкала» в честь Лебедева: автор первого гола сезона покрасился в синий прямо на игре
Перформанс от «Амкала» в честь Лебедева: автор первого гола сезона покрасился в синий прямо на игре
Новости
Победа «Краснодара» над «Ахматом» принесла клиенту PARI более 6 000 000 рублей
Победа «Краснодара» над «Ахматом» принесла клиенту PARI более 6 000 000 рублей
Новости
Клиенты PARI ставят на «Спартак» в шестом матче серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым»
Клиенты PARI ставят на «Спартак» в шестом матче серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым»
Новости
Кубок Стэнли — 2025: участники, пары, трансляции и коэффициенты
Кубок Стэнли — 2025: участники, пары, трансляции и коэффициенты
Аналитика
Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: участники, расписание, трансляции и коэффициенты
Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: участники, расписание, трансляции и коэффициенты
Аналитика
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в ответном матче пути РПЛ Кубка России против «Динамо»
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в ответном матче пути РПЛ Кубка России против «Динамо»
Новости
Клиенты PARI считают, что «Интер» выбьет «Баварию» из Лиги чемпионов и пройдет в полуфинал
Клиенты PARI считают, что «Интер» выбьет «Баварию» из Лиги чемпионов и пройдет в полуфинал
Новости
Клиент PARI поставил 2 050 000 рублей на ничью в матче «Реала» с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Клиент PARI поставил 2 050 000 рублей на ничью в матче «Реала» с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Новости
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров