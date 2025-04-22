Манчестер Сити - Астон Вилла, 22 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

В лучшие для «Ман Сити» времена вопрос о победителе противостояния на «Этихаде» практически не стоял бы. Но сейчас команда Гвардиолы далеко не так хороша, как в чемпионские годы. «Вилла» же, напротив, просто восхитительна. Из последних 11 матчей бирмингемцы выиграли 10! Да, единственное поражение, в Париже, в итоге обернулось вылетом из Лиги чемпионов, но парни Эмери достойно отреагировали на эту неприятность. В субботу они просто разнесли «Ньюкасл», занимавший на тот момент третье место в таблице. Нет ни малейших сомнений, что и в Манчестере «Астон Вилла» не отступит от своих игровых принципов и сыграет смело и агрессивно в атаке.

Еще на одну серию гостей обратим особое внимание: восемь подряд «верховых» матчей. Ждем чего-то подобного и во вторник - в комплексе с двойным шансом в пользу хозяев. Все-таки «Сити» в последнее время тоже разыгрался, а в очках он нуждается никак не меньше соперника. Если это комбо сыграет, FONBET удвоит номинал пари.