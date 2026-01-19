Ведомости
19 января 14:28

Головин против «Реала», Хайкин против Холанда – главные интриги седьмого тура Лиги чемпионов

Предпоследний тур основного раунда главного еврокубка пройдет 20-21 января
Антон Балакирев

Грядущая неделя отметится в европейском футболе возвращением после перерыва главного клубного турнира – Лиги чемпионов. 20-21 января пройдут матчи предпоследнего, седьмого, тура основного раунда самого статусного еврокубка. О самых знаковых матчах двух игровых дней и турнирных раскладах – в материале «Ведомости. Спорт РБ».

Головин против мадридского «Реала»

Одним из самых интересных матчей для российских болельщиков будет игра «Монако», за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, против мадридского «Реала». Матч пройдет в столице Испании на «Сантьяго Бернабеу» 20 января и начнется в 23:00.

Обе команды подошли к встрече не в самых лучших кондициях. У «Монако» наступили трудные времена в чемпионате Франции, где монегаски потерпели семь поражений в последних восьми матчах, в том числе сейчас у них серия из четырех проигрышей. В настоящее время команда идет на девятом месте в таблице французской Лиги 1 (23 очка), отставая от лидирующего «Ланса» на 20 баллов, а от идущего вторым ПСЖ – на 19. От зоны еврокубков «Монако» отделяет семь очков.

Не лучшим образом идут дела и у самого Головина. На его счету два мяча и одна голевая передача в 12 матчах чемпионата Франции, также он провел всего четыре матча в Лиге чемпионов и два в Кубке страны, не отметившись результативными действиями. Оба своих мяча россиянин забил в ворота «Нанта» в матче 10-го тура в конце октября 2025 г. (5:3).

Александр Головин
Александр Головин

«Реал» начал 2026 г. тоже не лучшим образом. Мадридская команда уже успела проиграть Суперкубок и Кубок Испании, а также провести смену тренера. Хаби Алонсо был уволен со своего поста 12 января, когда «Реал» возвращался из Саудовской Аравии, где потерпел поражение от «Барселоны» (2:3) в финале Суперкубка страны. Вместо него был назначен другой бывший футболист мадридцев Альваро Арбелоа, но в его первом же матче на посту главного тренера «Реал» проиграл «Альбасете» (2:3) в 1/8 финала Кубка Испании и завершил борьбу за трофей.

Эти события не оставили равнодушными активных болельщиков «Реала», которые 17 января провели акцию недовольства перед матчем 20-го тура чемпионата страны с «Леванте» (2:0), освистав игроков своей команды. Особенно досталось бразильцу Винисиусу, который был доведен болельщиками до слез.

В общей таблице Лиги чемпионов «Реал» идет на седьмом месте, набрав 12 очков в шести матчах. Мадридская команда победой над «Монако» может окончательно обеспечить себе участие в плей-офф турнира, а также улучшить эмоциональный фон вокруг себя. «Монако» (9 очков) занимает 19-ю строчку и в случае победы может побороться за место в 1/8 финала Лиги чемпионов. У букмекеров явным фаворитом является «Реал», компания  PARI дает на его победу коэффициент 1.29 против 9.00 у «Монако». Ничья оценивается с вероятностью 6.10.

Прогноз на матч «Реал» - «Монако»

«Буде-Глимт» с Хайкиным против «Манчестер Сити» и Холанда

В еще одном матче вторника форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд сыграет у себя на родине в составе «Манчестер Сити». Противостоять Холанду будет «Буде-Глимт», за который выступает призывавшийся в сборную России голкипер Никита Хайкин.

В мае 2025 г. сообщалось, что Хайкин начал процедуру смены гражданства на норвежское, при этом в ноябре тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что спортивное гражданство 30-летнего голкипера остается российским. При этом позже сам Хайкин отметил, что если его вызовут в сборную Норвегии на чемпионат мира 2026 г., то это было бы для него «большой честью».

Предстоящий матч, который пройдет 20 января и начнется в 20:45 мск, выглядит хорошей возможностью для Хайкина доказать свою состоятельность тренерскому штабу сборной Норвегии в противостоянии с лучшим бомбардиром в ее истории, а также одной из лучших клубных команд мира последних лет.

Холанд в нынешнем сезоне забил шесть мячей в шести матчах Лиги чемпионов. Он не смог отличиться только в игре с леверкузенским «Байером» 25 ноября (0:2), где вышел на замену. Хайкин провел все шесть матчей в основном раунде турнира, в них он пропустил 13 мячей.

«Манчестер Сити» с 13-ю очками занимает четвертое место в таблице соревнований. Команда Хосепа Гвардиолы уже обеспечила себе участие в плей-офф и сейчас продолжает борьбу за прямой выход в 1/8 финала. «Буде-Глимт» (3 очка) идет на 32-й строчке, и поражение от английского клуба лишит норвежцев последних шансов на выход в плей-офф. «Манчестер Сити» по мнению букмекеров является явным фаворитом встречи, победа англичан оценивается с коэффициентом 1.38. Шансы на успех хозяев оцениваются как 6.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.90.

буде.jpg
Источник: glimt.no

«Интер» против «Арсенала» - главный матч тура

Центральным и наиболее ярким по вывеске матчем всего тура является противостояние миланского «Интера» против лондонского «Арсенала». Игра пройдет в Милане на «Джузеппе Меацца» 20 января и начнется в 23:00. Оба топ-клуба идут в первой восьмерке таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

«Арсенал» пока не потерял в розыгрыше ни одного очка, выиграв шесть матчей из шести. Лондонцы набрали 18 баллов и единолично возглавляют турнирную таблицу. Команда Микеля Артеты уже обеспечила себе участие в плей-офф и находится в одном очке от того, чтобы завоевать прямую путевку в 1/8 финала и избежать стыковых матчей.

«Интер» одержал со старта турнира четыре победы подряд и делил с «Арсеналом» лидерство. Более того, на протяжении трех игр подряд миланская команда не пропускала, а первый мяч в ворота «Интера» влетел в матче с казахстанским «Кайратом» (2:1) 5 ноября 2025 г. Однако после команда Кристиана Киву потерпела два поражения от мадридского «Атлетико» (1:2) и «Ливерпуля» (0:1) и теперь идет на шестой строчке в таблице. В случае победы над «Арсеналом» «Интер» оформит выход в плей-офф.

Букмекеры ожидают от клубов равного противостояния. Ставки на победу «Интера» принимаются с коэффициентом 2.65, на успех «Арсенала» – 2.60. Вероятность ничьи оценивается с коэффициентом 3.45.

Прогноз на матч «Интер» - «Арсенал»

В других матчах 20 января «Кайрат» примет в Астане бельгийский «Брюгге» (начало в 18:30 мск), испанский «Вильярреал» дома сыграет с нидерландским «Аяксом» (23:00), в Лондоне «Тоттенхэм Хотспур» примет дортмундскую «Боруссию» (23:00), лиссабонский «Спортинг» встретится в столице Португалии с ПСЖ (23:00), греческий «Олимпиакос» примет в Пирее леверкузенский «Байер» (23:00), а итальянский «Наполи» сыграет дома с датским «Копенгагеном» (23:00).

Главные матчи 21 января

В среду, 21 января, состоятся еще девять матчей седьмого тура, в ряде которых сохраняется турнирная интрига. В одной из игр туринский «Ювентус» примет на своем поле лиссабонскую «Бенфику», которую возглавляет Жозе Моуринью. Встреча начнется в 23:00 мск.

«Бенфика» с 6 очками в активе идет вне зоны плей-офф, занимая 25-е место в таблице. В случае поражения в Турине есть возможность, что за тур до конца основного раунда команда лишится шансов на продолжение еврокубковой кампании. В чемпионате Португалии дела у «Бенфики» идут более успешно, но тоже не идеально.

Команда Моуринью не проиграла ни одного матча в национальном первенстве и набрала 42 очка в 18 матчах. Кроме «Бенфики», без поражений в чемпионате идет также «Порту», но при этом «Порту» лидирует в таблице Примейры и опережает лиссабонцев на 10 очков. На фоне подобного выступления в прессе поползли слухи о желании тренера покинуть Лиссабон, более того, Моуринью «сватали» в мадридский «Реал» вместо уволенного Хаби Алонсо. Однако сам Моуринью опроверг эти слухи, заявив, что «не любит мыльные оперы».

«Ювентус» набрал в предыдущих шести турах 9 очков и занимает 17-е место в таблице Лиги чемпионов. Эта позиция дает путевку в плей-офф, но лишает «посева» в стыковых матчах за выход в 1/8 финала. От первой восьмерки туринцев отделяет три очка, поэтому команда продолжает активную борьбу за попадание в нее и прямую путевку в раунд 16 сильнейших. Букмекеры считают «Ювентус» фаворитом противостояния и дают на его победу коэффициент 1.77 против 4.60 на успех лиссабонцев и 3.70 на ничью.

Одна из сенсаций нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов – кипрский «Пафос» – проведет 21 января выездной матч против английского «Челси». Владельцем «Пафоса» является российский бизнесмен Сергей Ломакин, а матч против «Челси» станет первым в еврокубках в нынешнем сезоне для кипрской команды без испанского специалиста Хуана Карлоса Карседо, который ранее в январе возглавил московский «Спартак».

Вместо Карседо игроки «Пафоса» выйдут на поле в матче с «Челси» под руководством другого испанца Альберта Селадеса. При этом лондонцы в тоже пережили смену главного тренера. Итальянский специалист Энцо Мареска, выигравший с «Челси» клубный чемпионат мира летом 2025 г., был отправлен в отставку 1 января. Вместо него главным тренером был назначен англичанин Лиам Росеньор, ранее возглавлявший французский «Страсбур», и он подписал контракт с «Челси» сроком до лета 2032 г.

Под руководством Росеньора «Челси» успел провести в январе пять матчей – три чемпионате Англии и по одному в Кубке страны и Кубке английской лиги. В Английской премьер-лиге лондонцы сыграли вничью с «Манчестер Сити», проиграли «Фулхэму» и победили «Брентфорд». В Кубке Англии «Челси» разгромил «Чарльтон Атлетик», но после потерпел поражение от «Арсенала» в первом полуфинальном матче Кубка лиги.

«Челси» идет в таблице Лиги чемпионов на 13-м месте, набрав 10 очков в шести матчах. Команда продолжает борьбу за первую восьмерку, от которой отстает всего на два балла. Согласно данным Transfermarkt, «Пафос» занимает третье место с конца среди участников Лиги чемпионов по суммарной стоимости состава (чуть более 30 млн евро). Несмотря на это, киприоты набрали 6 очков и продолжают борьбу за выход в плей-офф, идя в таблице следом за «Бенфикой».

Впрочем, по котировкам букмекеров, «Челси» является явным фаворитом противостояния. Победа лондонцев оценивается с коэффициентом 1.15, в то время как ставки на успех «Пафоса» принимаются с коэффициентом 21.00. Ничья – 7.20. Матч пройдет в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» и начнется в 23:00 мск.

fbl-eur-c1-draw.jpg
Источник: uefa.com

Расписание остальных матчей 21 января:

  • «Галатасарай» (Турция) – «Атлетико» (Мадрид, Испания) – 20:45;
  • «Карабах» (Азербайджан) – «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия) – 20:45;
  • «Аталанта» (Италия) – «Атлетик» (Бильбао, Испания) – 23:00;
  • «Славия» (Прага, Чехия) – «Барселона» (Испания) – 23:00;
  • «Марсель» (Франция) – «Ливерпуль» (Англия) – 23:00;
  • «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – ПСВ (Нидерланды) – 23:00;
  • «Бавария» (Мюнхен, Германия) – «Юнион» (Бельгия) - 23:00.
Новое