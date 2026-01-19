Головин против «Реала», Хайкин против Холанда – главные интриги седьмого тура Лиги чемпионов

Партнерский проект
Грядущая неделя отметится в европейском футболе возвращением после перерыва главного клубного турнира – Лиги чемпионов. 20-21 января пройдут матчи предпоследнего, седьмого, тура основного раунда самого статусного еврокубка. О самых знаковых матчах двух игровых дней и турнирных раскладах – в материале «Ведомости. Спорт РБ».
Одним из самых интересных матчей для российских болельщиков будет игра «Монако», за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, против мадридского «Реала». Матч пройдет в столице Испании на «Сантьяго Бернабеу» 20 января и начнется в 23:00.
Обе команды подошли к встрече не в самых лучших кондициях. У «Монако» наступили трудные времена в чемпионате Франции, где монегаски потерпели семь поражений в последних восьми матчах, в том числе сейчас у них серия из четырех проигрышей. В настоящее время команда идет на девятом месте в таблице французской Лиги 1 (23 очка), отставая от лидирующего «Ланса» на 20 баллов, а от идущего вторым ПСЖ – на 19. От зоны еврокубков «Монако» отделяет семь очков.
Не лучшим образом идут дела и у самого Головина. На его счету два мяча и одна голевая передача в 12 матчах чемпионата Франции, также он провел всего четыре матча в Лиге чемпионов и два в Кубке страны, не отметившись результативными действиями. Оба своих мяча россиянин забил в ворота «Нанта» в матче 10-го тура в конце октября 2025 г. (5:3).
«Реал» начал 2026 г. тоже не лучшим образом. Мадридская команда уже успела проиграть Суперкубок и Кубок Испании, а также провести смену тренера. Хаби Алонсо был уволен со своего поста 12 января, когда «Реал» возвращался из Саудовской Аравии, где потерпел поражение от «Барселоны» (2:3) в финале Суперкубка страны. Вместо него был назначен другой бывший футболист мадридцев Альваро Арбелоа, но в его первом же матче на посту главного тренера «Реал» проиграл «Альбасете» (2:3) в 1/8 финала Кубка Испании и завершил борьбу за трофей.
Эти события не оставили равнодушными активных болельщиков «Реала», которые 17 января провели акцию недовольства перед матчем 20-го тура чемпионата страны с «Леванте» (2:0), освистав игроков своей команды. Особенно досталось бразильцу Винисиусу, который был доведен болельщиками до слез.
В общей таблице Лиги чемпионов «Реал» идет на седьмом месте, набрав 12 очков в шести матчах. Мадридская команда победой над «Монако» может окончательно обеспечить себе участие в плей-офф турнира, а также улучшить эмоциональный фон вокруг себя. «Монако» (9 очков) занимает 19-ю строчку и в случае победы может побороться за место в 1/8 финала Лиги чемпионов. У букмекеров явным фаворитом является «Реал», компания PARI дает на его победу коэффициент 1.29 против 9.00 у «Монако». Ничья оценивается с вероятностью 6.10.
Прогноз на матч «Реал» - «Монако»
В еще одном матче вторника форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд сыграет у себя на родине в составе «Манчестер Сити». Противостоять Холанду будет «Буде-Глимт», за который выступает призывавшийся в сборную России голкипер Никита Хайкин.
В мае 2025 г. сообщалось, что Хайкин начал процедуру смены гражданства на норвежское, при этом в ноябре тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что спортивное гражданство 30-летнего голкипера остается российским. При этом позже сам Хайкин отметил, что если его вызовут в сборную Норвегии на чемпионат мира 2026 г., то это было бы для него «большой честью».
Предстоящий матч, который пройдет 20 января и начнется в 20:45 мск, выглядит хорошей возможностью для Хайкина доказать свою состоятельность тренерскому штабу сборной Норвегии в противостоянии с лучшим бомбардиром в ее истории, а также одной из лучших клубных команд мира последних лет.
Холанд в нынешнем сезоне забил шесть мячей в шести матчах Лиги чемпионов. Он не смог отличиться только в игре с леверкузенским «Байером» 25 ноября (0:2), где вышел на замену. Хайкин провел все шесть матчей в основном раунде турнира, в них он пропустил 13 мячей.
«Манчестер Сити» с 13-ю очками занимает четвертое место в таблице соревнований. Команда Хосепа Гвардиолы уже обеспечила себе участие в плей-офф и сейчас продолжает борьбу за прямой выход в 1/8 финала. «Буде-Глимт» (3 очка) идет на 32-й строчке, и поражение от английского клуба лишит норвежцев последних шансов на выход в плей-офф. «Манчестер Сити» по мнению букмекеров является явным фаворитом встречи, победа англичан оценивается с коэффициентом 1.38. Шансы на успех хозяев оцениваются как 6.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.90.
Центральным и наиболее ярким по вывеске матчем всего тура является противостояние миланского «Интера» против лондонского «Арсенала». Игра пройдет в Милане на «Джузеппе Меацца» 20 января и начнется в 23:00. Оба топ-клуба идут в первой восьмерке таблицы основного раунда Лиги чемпионов.
«Арсенал» пока не потерял в розыгрыше ни одного очка, выиграв шесть матчей из шести. Лондонцы набрали 18 баллов и единолично возглавляют турнирную таблицу. Команда Микеля Артеты уже обеспечила себе участие в плей-офф и находится в одном очке от того, чтобы завоевать прямую путевку в 1/8 финала и избежать стыковых матчей.
«Интер» одержал со старта турнира четыре победы подряд и делил с «Арсеналом» лидерство. Более того, на протяжении трех игр подряд миланская команда не пропускала, а первый мяч в ворота «Интера» влетел в матче с казахстанским «Кайратом» (2:1) 5 ноября 2025 г. Однако после команда Кристиана Киву потерпела два поражения от мадридского «Атлетико» (1:2) и «Ливерпуля» (0:1) и теперь идет на шестой строчке в таблице. В случае победы над «Арсеналом» «Интер» оформит выход в плей-офф.
Букмекеры ожидают от клубов равного противостояния. Ставки на победу «Интера» принимаются с коэффициентом 2.65, на успех «Арсенала» – 2.60. Вероятность ничьи оценивается с коэффициентом 3.45.
Прогноз на матч «Интер» - «Арсенал»
В других матчах 20 января «Кайрат» примет в Астане бельгийский «Брюгге» (начало в 18:30 мск), испанский «Вильярреал» дома сыграет с нидерландским «Аяксом» (23:00), в Лондоне «Тоттенхэм Хотспур» примет дортмундскую «Боруссию» (23:00), лиссабонский «Спортинг» встретится в столице Португалии с ПСЖ (23:00), греческий «Олимпиакос» примет в Пирее леверкузенский «Байер» (23:00), а итальянский «Наполи» сыграет дома с датским «Копенгагеном» (23:00).
В среду, 21 января, состоятся еще девять матчей седьмого тура, в ряде которых сохраняется турнирная интрига. В одной из игр туринский «Ювентус» примет на своем поле лиссабонскую «Бенфику», которую возглавляет Жозе Моуринью. Встреча начнется в 23:00 мск.
«Бенфика» с 6 очками в активе идет вне зоны плей-офф, занимая 25-е место в таблице. В случае поражения в Турине есть возможность, что за тур до конца основного раунда команда лишится шансов на продолжение еврокубковой кампании. В чемпионате Португалии дела у «Бенфики» идут более успешно, но тоже не идеально.
Команда Моуринью не проиграла ни одного матча в национальном первенстве и набрала 42 очка в 18 матчах. Кроме «Бенфики», без поражений в чемпионате идет также «Порту», но при этом «Порту» лидирует в таблице Примейры и опережает лиссабонцев на 10 очков. На фоне подобного выступления в прессе поползли слухи о желании тренера покинуть Лиссабон, более того, Моуринью «сватали» в мадридский «Реал» вместо уволенного Хаби Алонсо. Однако сам Моуринью опроверг эти слухи, заявив, что «не любит мыльные оперы».
«Ювентус» набрал в предыдущих шести турах 9 очков и занимает 17-е место в таблице Лиги чемпионов. Эта позиция дает путевку в плей-офф, но лишает «посева» в стыковых матчах за выход в 1/8 финала. От первой восьмерки туринцев отделяет три очка, поэтому команда продолжает активную борьбу за попадание в нее и прямую путевку в раунд 16 сильнейших. Букмекеры считают «Ювентус» фаворитом противостояния и дают на его победу коэффициент 1.77 против 4.60 на успех лиссабонцев и 3.70 на ничью.
Одна из сенсаций нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов – кипрский «Пафос» – проведет 21 января выездной матч против английского «Челси». Владельцем «Пафоса» является российский бизнесмен Сергей Ломакин, а матч против «Челси» станет первым в еврокубках в нынешнем сезоне для кипрской команды без испанского специалиста Хуана Карлоса Карседо, который ранее в январе возглавил московский «Спартак».
Вместо Карседо игроки «Пафоса» выйдут на поле в матче с «Челси» под руководством другого испанца Альберта Селадеса. При этом лондонцы в тоже пережили смену главного тренера. Итальянский специалист Энцо Мареска, выигравший с «Челси» клубный чемпионат мира летом 2025 г., был отправлен в отставку 1 января. Вместо него главным тренером был назначен англичанин Лиам Росеньор, ранее возглавлявший французский «Страсбур», и он подписал контракт с «Челси» сроком до лета 2032 г.
Под руководством Росеньора «Челси» успел провести в январе пять матчей – три чемпионате Англии и по одному в Кубке страны и Кубке английской лиги. В Английской премьер-лиге лондонцы сыграли вничью с «Манчестер Сити», проиграли «Фулхэму» и победили «Брентфорд». В Кубке Англии «Челси» разгромил «Чарльтон Атлетик», но после потерпел поражение от «Арсенала» в первом полуфинальном матче Кубка лиги.
«Челси» идет в таблице Лиги чемпионов на 13-м месте, набрав 10 очков в шести матчах. Команда продолжает борьбу за первую восьмерку, от которой отстает всего на два балла. Согласно данным Transfermarkt, «Пафос» занимает третье место с конца среди участников Лиги чемпионов по суммарной стоимости состава (чуть более 30 млн евро). Несмотря на это, киприоты набрали 6 очков и продолжают борьбу за выход в плей-офф, идя в таблице следом за «Бенфикой».
Впрочем, по котировкам букмекеров, «Челси» является явным фаворитом противостояния. Победа лондонцев оценивается с коэффициентом 1.15, в то время как ставки на успех «Пафоса» принимаются с коэффициентом 21.00. Ничья – 7.20. Матч пройдет в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» и начнется в 23:00 мск.