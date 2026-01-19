Головин против «Реала», Хайкин против Холанда – главные интриги седьмого тура Лиги чемпионов

Одним из самых интересных матчей для российских болельщиков будет игра «Монако», за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, против мадридского «Реала». Матч пройдет в столице Испании на «Сантьяго Бернабеу» 20 января и начнется в 23:00.

Обе команды подошли к встрече не в самых лучших кондициях. У «Монако» наступили трудные времена в чемпионате Франции, где монегаски потерпели семь поражений в последних восьми матчах, в том числе сейчас у них серия из четырех проигрышей. В настоящее время команда идет на девятом месте в таблице французской Лиги 1 (23 очка), отставая от лидирующего «Ланса» на 20 баллов, а от идущего вторым ПСЖ – на 19. От зоны еврокубков «Монако» отделяет семь очков.

Не лучшим образом идут дела и у самого Головина. На его счету два мяча и одна голевая передача в 12 матчах чемпионата Франции, также он провел всего четыре матча в Лиге чемпионов и два в Кубке страны, не отметившись результативными действиями. Оба своих мяча россиянин забил в ворота «Нанта» в матче 10-го тура в конце октября 2025 г. (5:3).

Александр Головин

«Реал» начал 2026 г. тоже не лучшим образом. Мадридская команда уже успела проиграть Суперкубок и Кубок Испании, а также провести смену тренера. Хаби Алонсо был уволен со своего поста 12 января, когда «Реал» возвращался из Саудовской Аравии, где потерпел поражение от «Барселоны» (2:3) в финале Суперкубка страны. Вместо него был назначен другой бывший футболист мадридцев Альваро Арбелоа, но в его первом же матче на посту главного тренера «Реал» проиграл «Альбасете» (2:3) в 1/8 финала Кубка Испании и завершил борьбу за трофей.

Эти события не оставили равнодушными активных болельщиков «Реала», которые 17 января провели акцию недовольства перед матчем 20-го тура чемпионата страны с «Леванте» (2:0), освистав игроков своей команды. Особенно досталось бразильцу Винисиусу, который был доведен болельщиками до слез.

В общей таблице Лиги чемпионов «Реал» идет на седьмом месте, набрав 12 очков в шести матчах. Мадридская команда победой над «Монако» может окончательно обеспечить себе участие в плей-офф турнира, а также улучшить эмоциональный фон вокруг себя. «Монако» (9 очков) занимает 19-ю строчку и в случае победы может побороться за место в 1/8 финала Лиги чемпионов. У букмекеров явным фаворитом является «Реал», компания PARI дает на его победу коэффициент 1.29 против 9.00 у «Монако». Ничья оценивается с вероятностью 6.10.