Реал Мадрид - Монако, 20 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

На этой неделе пройдут матчи седьмого тура Общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Повышенное внимание российских болельщиков футбола гарантировано игре в испанской столице. В гости к мадридскому «Реалу» едет «Монако» Александра Головина. Удастся ли гостям воспользоваться не лучшим состоянием мирового гранда?
Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 7-й тур
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал»
|1
|0
|1
|5-5
|«Монако»
|1
|0
|1
|5-5
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.01.2026
|«Реал»
2:0
«Леванте»
Ла Лига
|14.01.2026
|«Альбасете»
3:2
«Реал»
Кубок Испании
|11.01.2026
|«Барселона»
3:2
«Реал»
Суперкубок Испании
|08.01.2026
|«Атлетико»
1:2
«Реал»
Суперкубок Испании
|04.01.2026
|«Реал»
5:1
«Бетис»
Ла Лига
Последние пять матчей «Монако»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.01.2026
|«Монако»
1:3
«Лорьян»
Лига 1
|10.01.2026
|«Орлеан»
1:3
«Монако»
Кубок Франции
|03.01.2026
|«Монако»
1:3
«Лион»
Лига 1
|21.12.2025
|«Осер»
1:2
«Монако»
Лига 1
|14.12.2026
|«Марсель»
1:0
«Монако»
Лига 1
Обе команды еще не гарантировали себе выход в плей-офф, не говоря уже о месте в 1/8 финала.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Арсенал
|6
|6
|0
|0
|17-1
|18
|2. Бавария
|6
|5
|0
|1
|18-7
|15
|3. ПСЖ
|6
|4
|1
|1
|19-8
|13
|4. Манчестер Сити
|6
|4
|1
|1
|12-6
|13
|5. Аталанта
|6
|4
|1
|1
|8-6
|13
|6. Интер
|6
|4
|0
|2
|12-4
|12
|7. Реал Мадрид
|6
|4
|0
|2
|13-7
|12
|8. Атлетико
|6
|4
|0
|2
|15-12
|12
|9. Ливерпуль
|6
|4
|0
|2
|11-8
|12
|10. Боруссия Д
|6
|3
|2
|1
|19-13
|11
|11. Тоттенхэм
|6
|3
|2
|1
|13-7
|11
|12. Ньюкасл
|6
|3
|1
|2
|13-6
|10
|13. Челси
|6
|3
|1
|2
|13-8
|10
|14. Спортинг
|6
|3
|1
|2
|12-8
|10
|15. Барселона
|6
|3
|1
|2
|14-11
|10
|16. Марсель
|6
|3
|0
|3
|11-8
|9
|17. Ювентус
|6
|2
|3
|1
|12-10
|9
|18. Галатасарай
|6
|3
|0
|3
|8-8
|9
|19. Монако
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|20. Байер
|6
|2
|1
|3
|10-12
|9
|21. ПСВ
|6
|2
|2
|2
|15-11
|8
|22. Карабах
|6
|2
|1
|3
|10-13
|7
|23. Наполи
|6
|2
|1
|3
|6-11
|7
|24. Копенгаген
|6
|2
|1
|3
|10-16
|7
|25. Бенфика
|6
|2
|0
|4
|6-8
|6
|26. Пафос
|6
|1
|3
|2
|4-9
|6
|27. Юнион Сент-Жиллуа
|6
|2
|0
|4
|7-15
|6
|28. Атлетик
|6
|1
|2
|3
|4-9
|5
|29. Олимпиакос
|6
|1
|2
|3
|6-13
|5
|30. Айнтрахт
|6
|1
|1
|4
|8-16
|4
|31. Брюгге
|6
|1
|1
|4
|8-16
|4
|32. Буде-Глимт
|6
|0
|3
|3
|9-13
|3
|33. Славия
|6
|0
|3
|3
|2-11
|3
|34. Аякс
|6
|1
|0
|5
|5-18
|3
|35. Вильярреал
|6
|0
|1
|5
|4-13
|1
|36. Кайрат
|6
|0
|1
|5
|4-15
|1
«Реал» одержал первую победу после двух одинаковых по счету поражений - 2:3 от «Барселоны» и «Реала». Но иного результата от домашней игры вице-чемпиона со скромным «Леванте» вряд ли стоило ожидать. Даже против аутсайдера мадридцы столкнулись с проблемами и только со стандартов поразили ворота гостей: Мбаппе реализовал пенальти, Асенсио замкнул навес с углового. О полном преодолении кризиса в игре испанского топа говорить пока преждевременно. Более объективную оценку состоянию «Реала» даст встреча с «Монако».
Монегаски тоже подходят к предпоследнему туру ЛЧ не в лучшей форме. Команда Александра Головина на стыке годов чередует победы с поражениями и за 10 встреч ни разу не выиграла даже дважды подряд. В четырех последних матчах с участием «Монако» успех неизменно сопутствовал гостям. Дважды это был сам «Монако» и дважды - его соперники («Лион» и «Лорьян»).
Обе команды чаще проводят «верховые» матчи, чем «низовые». У хозяев таких за 10 выходов на поле набралось семь, у гостей - шесть. Учитывая фактор «своего» поля для Мадрида, перспективным представляется комбо из победы «Реала» и тотал больше 2.5.
В прямом эфире игру в Мадриде покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|FONBET
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Реал»: Каррерас (дисквалификация), Рюдигер, Менди, Милитао, Александер-Арнольд (все - травмы)
«Монако»: Погба, Салису, Мичал, Мависса, Градецки, Минамино (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Монако»:
|Позиция
|«Реал»
|«Монако»
|Позиция
|Вратарь
|1. Куртуа
|16. Кен
|Вратарь
|Защитник
|2. Карвахаль
|3. Дайер
|Защитник
|Защитник
|17. Асенсио
|12. Энрике
|Защитник
|Защитник
|4. Алаба
|4. Тезе
|Защитник
|Защитник
|18. Каррерас
|20. Уаттара
|Защитник
|Полузащитник
|5. Беллингем
|25. Фас
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Тчуамени
|6. Закария
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вальверде
|10. Головин
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Родриго
|11. Аклиуш
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Винисиус
|9. Балогун
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Мбаппе
|31. Фати
|Нападающий
|Главный тренер
|Альваро Арбелоа
|Себастьен Поконьоли
|Главный тренер
Эксперты FONBET считают «Реал» явным фаворитом матча. Коэффициент 1.28 на П1 говорит сам за себя. Ничья котируется за 6.10. В случае же победы гостей букмекер выплатит выигрыш по соответствующим ставкам в девятикратном размере.
На маркете точного счета коэффициенты начинаются с 8.00. С такой котировкой можно поставить на победу мадридцев - 2:0.
Коэффициент 1.35 на тотал больше 2.5 практически не оставляет в этом сомнений.
13 января мадридский клуб возглавил 43-летний Альваро Арбелоа, ранее работавший с юношескими и молодежной командами мадридского гранда.
Александр - лидер и один из немногих старожилов «Монако». Когда он здоров, играет почти всегда. Нет сомнений, что в Мадриде Головин выйдет на поле с первых минут.