Реал Мадрид - Монако, 20 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Александр Головин - на «Сантьяго Бернабеу»!
Валентин Васильев

На этой неделе пройдут матчи седьмого тура Общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Повышенное внимание российских болельщиков футбола гарантировано игре в испанской столице. В гости к мадридскому «Реалу» едет «Монако» Александра Головина. Удастся ли гостям воспользоваться не лучшим состоянием мирового гранда?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид, Испания)

20.01.2026, Вт

23:00 МСК

«Монако» 

П1 - 1.28

Х - 6.10

П2 - 9.00

Турнир:  Лига чемпионов, Общий этап, 7-й тур 

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»  (Мадрид, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал»1015-5
«Монако»1015-5

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.01.2026«Реал»

2:0

«Леванте»

Ла Лига

14.01.2026«Альбасете»

3:2

«Реал»

Кубок Испании

11.01.2026«Барселона»

3:2

«Реал»

Суперкубок Испании

08.01.2026«Атлетико»

1:2

«Реал»

Суперкубок Испании

04.01.2026«Реал»

5:1

«Бетис»

Ла Лига

Последние пять матчей «Монако»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.01.2026«Монако»

1:3

«Лорьян»

Лига 1

10.01.2026«Орлеан»

1:3

«Монако»

Кубок Франции

03.01.2026«Монако»

1:3

«Лион»

Лига 1

21.12.2025«Осер»

1:2

«Монако»

Лига 1

14.12.2026«Марсель»

1:0

«Монако»

Лига 1

Место в турнирной таблице

Свернуть

Обе команды еще не гарантировали себе выход в плей-офф, не говоря уже о месте в 1/8 финала.

КомандаИВНПМО
1. Арсенал660017-118
2. Бавария650118-715
3. ПСЖ641119-813
4. Манчестер Сити641112-613
5. Аталанта64118-613
6. Интер640212-412
7. Реал Мадрид640213-712
8. Атлетико640215-1212
9. Ливерпуль640211-812
10. Боруссия Д632119-1311
11. Тоттенхэм632113-711
12. Ньюкасл631213-610
13. Челси631213-810
14. Спортинг631212-810
15. Барселона631214-1110
16. Марсель630311-89
17. Ювентус623112-109
18. Галатасарай63038-89
19. Монако62317-89
20. Байер621310-129
21. ПСВ622215-118
22. Карабах621310-137
23. Наполи62136-117
24. Копенгаген621310-167
25. Бенфика62046-86
26. Пафос61324-96
27. Юнион Сент-Жиллуа62047-156
28. Атлетик61234-95
29. Олимпиакос61236-135
30. Айнтрахт61148-164
31. Брюгге61148-164
32. Буде-Глимт60339-133
33. Славия60332-113
34. Аякс61055-183
35. Вильярреал60154-131
36. Кайрат60154-151

Прогноз на матч

Свернуть

«Реал» одержал первую победу после двух одинаковых по счету поражений - 2:3 от «Барселоны» и «Реала». Но иного результата от домашней игры вице-чемпиона со скромным «Леванте» вряд ли стоило ожидать. Даже против аутсайдера мадридцы столкнулись с проблемами и только со стандартов поразили ворота гостей: Мбаппе реализовал пенальти, Асенсио замкнул навес с углового. О полном преодолении кризиса в игре испанского топа говорить пока преждевременно. Более объективную оценку  состоянию «Реала» даст встреча с «Монако».

Монегаски тоже подходят к предпоследнему туру ЛЧ не в лучшей форме. Команда Александра Головина на стыке годов чередует победы с поражениями и за 10 встреч ни разу не выиграла даже дважды подряд. В четырех последних матчах с участием «Монако» успех неизменно сопутствовал гостям. Дважды это был сам «Монако» и дважды - его соперники («Лион» и «Лорьян»).

Обе команды чаще проводят «верховые» матчи, чем «низовые». У хозяев таких за 10 выходов на поле набралось семь, у гостей - шесть. Учитывая фактор «своего» поля для Мадрида, перспективным представляется комбо из победы «Реала» и тотал больше 2.5.

Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта».

ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ В 2026 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Мадриде покажет онлайн-кинотеатр Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Реал»: Каррерас (дисквалификация), Рюдигер, Менди, Милитао, Александер-Арнольд (все - травмы)

«Монако»: Погба, Салису, Мичал, Мависса, Градецки, Минамино (все - травмы)  

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Монако»:

Позиция«Реал»«Монако»Позиция
Вратарь1. Куртуа16. КенВратарь
Защитник2. Карвахаль3. ДайерЗащитник
Защитник17. Асенсио12. ЭнрикеЗащитник
Защитник4. Алаба4. ТезеЗащитник
Защитник18. Каррерас20. УаттараЗащитник
Полузащитник 5. Беллингем25. ФасПолузащитник
Полузащитник 14. Тчуамени6. ЗакарияПолузащитник 
Полузащитник8. Вальверде10. ГоловинПолузащитник
Нападающий11. Родриго11. АклиушПолузащитник
Нападающий7. Винисиус9. БалогунПолузащитник
Нападающий10. Мбаппе31. ФатиНападающий
Главный тренерАльваро АрбелоаСебастьен ПоконьолиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты FONBET считают «Реал» явным фаворитом матча. Коэффициент 1.28 на П1 говорит сам за себя. Ничья котируется за 6.10. В случае же победы гостей  букмекер выплатит выигрыш по соответствующим ставкам в девятикратном размере.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Реал» - «Монако»?

На маркете точного счета коэффициенты начинаются с 8.00. С такой котировкой можно поставить на победу мадридцев - 2:0.

Будет ли матч «Реал» - «Монако» результативным?

Коэффициент 1.35 на тотал больше 2.5 практически не оставляет в этом сомнений.

Кто тренирует «Реал»?

13 января мадридский клуб возглавил 43-летний Альваро Арбелоа, ранее работавший с юношескими и молодежной командами мадридского гранда. 

Будет ли играть Головин?

Александр - лидер и один из немногих старожилов «Монако». Когда он здоров, играет почти всегда. Нет сомнений, что в Мадриде Головин выйдет на поле с первых минут.

