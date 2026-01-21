Реал Мадрид - Монако, 20 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Реал» одержал первую победу после двух одинаковых по счету поражений - 2:3 от «Барселоны» и «Реала». Но иного результата от домашней игры вице-чемпиона со скромным «Леванте» вряд ли стоило ожидать. Даже против аутсайдера мадридцы столкнулись с проблемами и только со стандартов поразили ворота гостей: Мбаппе реализовал пенальти, Асенсио замкнул навес с углового. О полном преодолении кризиса в игре испанского топа говорить пока преждевременно. Более объективную оценку состоянию «Реала» даст встреча с «Монако».

Монегаски тоже подходят к предпоследнему туру ЛЧ не в лучшей форме. Команда Александра Головина на стыке годов чередует победы с поражениями и за 10 встреч ни разу не выиграла даже дважды подряд. В четырех последних матчах с участием «Монако» успех неизменно сопутствовал гостям. Дважды это был сам «Монако» и дважды - его соперники («Лион» и «Лорьян»).

Обе команды чаще проводят «верховые» матчи, чем «низовые». У хозяев таких за 10 выходов на поле набралось семь, у гостей - шесть. Учитывая фактор «своего» поля для Мадрида, перспективным представляется комбо из победы «Реала» и тотал больше 2.5.