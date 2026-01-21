Интер - Арсенал, 20 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Лидеры Серии А и АПЛ уже обеспечили себе выход как минимум в плей-офф Лиги чемпионов, но, конечно же, рассчитывают пройти в 1/8 финала без стыковых матчей. «Интеру» для досрочного решения задачи нужна победа, «Арсеналу» хватит и ничьей. Однако это не значит, что гости будут целенаправленно на нее играть. Наверняка лондонцев мотивирует цель первыми пройти Общий этап ЛЧ со 100-процентным результатом. Турнирное положение позволяет сыграть им смело и инициативно, в атаку.

Но гарантирует ли это результативный футбол в Милане - большой вопрос. У «Интера» из пяти последних побед три были со счетом 1:0. «Низовые» матчи у итальянцев преобладают над «верховыми» (6-4 за последние 10 игр). В свою очередь у «Арсенала» победные серии периодически разбавляются нулевыми ничьими - только в январе их случилось две.

Полагаем, что и вторничное противоборство вряд ли будет изобиловать острыми моментами и, как следствие, забитыми мячами. Тотал меньше 2.5 представляется нам вполне реальным исходом встречи.