Интер - Арсенал, 20 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Лига чемпионов УЕФА возвращается после непродолжительной паузы. На этой неделе пройдут матчи предпоследнего тура Общего этапа. В Милане «Интер» принимает «Арсенал». Столкновение лидеров итальянского и английского футбола обещает незаурядное зрелище!
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, общий этап, 7-й тур
Стадион: «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») (Милан, Италия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Интер»
|2
|0
|2
|6-7
|«Арсенал»
|2
|0
|2
|7-6
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.01.2026
|«Удинезе»
0:1
«Интер»
Серия А
|14.01.2026
|«Интер»
1:0
«Лечче»
Серия А
|11.01.2026
|«Интер»
2:2
«Наполи»
Серия А
|07.01.2026
|«Парма»
0:2
«Интер»
Серия А
|04.01.2026
|«Интер»
3:1
«Болонья»
Серия А
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.01.2026
|«Ноттингем Форест»
0:0
«Арсенал»
АПЛ
|14.01.2026
|«Челси»
2:3
«Арсенал»
Кубок лиги
|11.01.2026
|«Портсмут»
1:4
«Арсенал»
Кубок Англии
|08.01.2026
|«Арсенал»
0:0
«Ливерпуль»
АПЛ
|03.01.2026
|«Борнмут»
2:3
«Арсенал»
АПЛ
Обе команды входят в топ-8 таблицы, но еще не гарантировали себе выход в 1/8 финала напрямую.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Арсенал
|6
|6
|0
|0
|17-1
|18
|2. Бавария
|6
|5
|0
|1
|18-7
|15
|3. ПСЖ
|6
|4
|1
|1
|19-8
|13
|4. Манчестер Сити
|6
|4
|1
|1
|12-6
|13
|5. Аталанта
|6
|4
|1
|1
|8-6
|13
|6. Интер
|6
|4
|0
|2
|12-4
|12
|7. Реал Мадрид
|6
|4
|0
|2
|13-7
|12
|8. Атлетико
|6
|4
|0
|2
|15-12
|12
|9. Ливерпуль
|6
|4
|0
|2
|11-8
|12
|10. Боруссия Д
|6
|3
|2
|1
|19-13
|11
|11. Тоттенхэм
|6
|3
|2
|1
|13-7
|11
|12. Ньюкасл
|6
|3
|1
|2
|13-6
|10
|13. Челси
|6
|3
|1
|2
|13-8
|10
|14. Спортинг
|6
|3
|1
|2
|12-8
|10
|15. Барселона
|6
|3
|1
|2
|14-11
|10
|16. Марсель
|6
|3
|0
|3
|11-8
|9
|17. Ювентус
|6
|2
|3
|1
|12-10
|9
|18. Галатасарай
|6
|3
|0
|3
|8-8
|9
|19. Монако
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|20. Байер
|6
|2
|1
|3
|10-12
|9
|21. ПСВ
|6
|2
|2
|2
|15-11
|8
|22. Карабах
|6
|2
|1
|3
|10-13
|7
|23. Наполи
|6
|2
|1
|3
|6-11
|7
|24. Копенгаген
|6
|2
|1
|3
|10-16
|7
|25. Бенфика
|6
|2
|0
|4
|6-8
|6
|26. Пафос
|6
|1
|3
|2
|4-9
|6
|27. Юнион Сент-Жиллуа
|6
|2
|0
|4
|7-15
|6
|28. Атлетик
|6
|1
|2
|3
|4-9
|5
|29. Олимпиакос
|6
|1
|2
|3
|6-13
|5
|30. Айнтрахт
|6
|1
|1
|4
|8-16
|4
|31. Брюгге
|6
|1
|1
|4
|8-16
|4
|32. Буде-Глимт
|6
|0
|3
|3
|9-13
|3
|33. Славия
|6
|0
|3
|3
|2-11
|3
|34. Аякс
|6
|1
|0
|5
|5-18
|3
|35. Вильярреал
|6
|0
|1
|5
|4-13
|1
|36. Кайрат
|6
|0
|1
|5
|4-15
|1
Лидеры Серии А и АПЛ уже обеспечили себе выход как минимум в плей-офф Лиги чемпионов, но, конечно же, рассчитывают пройти в 1/8 финала без стыковых матчей. «Интеру» для досрочного решения задачи нужна победа, «Арсеналу» хватит и ничьей. Однако это не значит, что гости будут целенаправленно на нее играть. Наверняка лондонцев мотивирует цель первыми пройти Общий этап ЛЧ со 100-процентным результатом. Турнирное положение позволяет сыграть им смело и инициативно, в атаку.
Но гарантирует ли это результативный футбол в Милане - большой вопрос. У «Интера» из пяти последних побед три были со счетом 1:0. «Низовые» матчи у итальянцев преобладают над «верховыми» (6-4 за последние 10 игр). В свою очередь у «Арсенала» победные серии периодически разбавляются нулевыми ничьими - только в январе их случилось две.
Полагаем, что и вторничное противоборство вряд ли будет изобиловать острыми моментами и, как следствие, забитыми мячами. Тотал меньше 2.5 представляется нам вполне реальным исходом встречи.
Аналитики БК «БЕТСИТИ» установили коэффициент 2.90 на победу хозяев поля. Ничья котируется за 3.40, а победа чемпиона - за 2.55.