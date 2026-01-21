Ведомости
Интер - Арсенал, 20 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Битва лидеров Серии А и АПЛ!
Валентин Васильев

Лига чемпионов УЕФА возвращается после непродолжительной паузы. На этой неделе пройдут матчи предпоследнего тура Общего этапа. В Милане «Интер» принимает «Арсенал». Столкновение лидеров итальянского и английского футбола обещает незаурядное зрелище!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Интер» (Милан, Италия)

20.01.2026, Вт

23:00 МСК

«Арсенал» (Лондон, Англия)

П1 - 2.60

Х - 3.70

П2 - 2.65

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, общий этап, 7-й тур

Стадион: «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») (Милан, Италия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Интер»2026-7
«Арсенал»2027-6

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.01.2026«Удинезе»

0:1

«Интер»

Серия А

14.01.2026«Интер»

1:0

«Лечче»

Серия А

11.01.2026«Интер»

2:2

«Наполи»

Серия А

07.01.2026«Парма»

0:2

«Интер»

Серия А

04.01.2026«Интер»

3:1

«Болонья»

Серия А

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.01.2026«Ноттингем Форест»

0:0

«Арсенал»

АПЛ

14.01.2026«Челси»

2:3

«Арсенал»

Кубок лиги

11.01.2026«Портсмут»

1:4

«Арсенал»

Кубок Англии

08.01.2026«Арсенал»

0:0

«Ливерпуль»

АПЛ

03.01.2026«Борнмут»

2:3

«Арсенал»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Обе команды входят в топ-8 таблицы, но еще не гарантировали себе выход в 1/8 финала напрямую. 

КомандаИВНПМО
1. Арсенал660017-118
2. Бавария650118-715
3. ПСЖ641119-813
4. Манчестер Сити641112-613
5. Аталанта64118-613
6. Интер640212-412
7. Реал Мадрид640213-712
8. Атлетико640215-1212
9. Ливерпуль640211-812
10. Боруссия Д632119-1311
11. Тоттенхэм632113-711
12. Ньюкасл631213-610
13. Челси631213-810
14. Спортинг631212-810
15. Барселона631214-1110
16. Марсель630311-89
17. Ювентус623112-109
18. Галатасарай63038-89
19. Монако62317-89
20. Байер621310-129
21. ПСВ622215-118
22. Карабах621310-137
23. Наполи62136-117
24. Копенгаген621310-167
25. Бенфика62046-86
26. Пафос61324-96
27. Юнион Сент-Жиллуа62047-156
28. Атлетик61234-95
29. Олимпиакос61236-135
30. Айнтрахт61148-164
31. Брюгге61148-164
32. Буде-Глимт60339-133
33. Славия60332-113
34. Аякс61055-183
35. Вильярреал60154-131
36. Кайрат60154-151

Прогноз на матч

Лидеры Серии А и АПЛ уже обеспечили себе выход как минимум в плей-офф Лиги чемпионов, но, конечно же, рассчитывают пройти в 1/8 финала без стыковых матчей. «Интеру» для досрочного решения задачи нужна победа, «Арсеналу» хватит и ничьей. Однако это не значит, что гости будут целенаправленно на нее играть. Наверняка лондонцев мотивирует цель первыми пройти Общий этап ЛЧ со 100-процентным результатом. Турнирное положение позволяет сыграть им смело и инициативно, в атаку.

Но гарантирует ли это результативный футбол в Милане - большой вопрос. У «Интера» из пяти последних побед три были со счетом 1:0. «Низовые» матчи у итальянцев преобладают над «верховыми» (6-4 за последние 10 игр). В свою очередь у «Арсенала» победные серии периодически разбавляются нулевыми ничьими - только в январе их случилось две.  

Полагаем, что и вторничное противоборство вряд ли будет изобиловать острыми моментами и, как следствие, забитыми мячами. Тотал меньше 2.5 представляется нам вполне реальным исходом встречи. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Онлайн-сервис Okko легально транслирует матчи ЛЧ на территории РФ. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «БЕТСИТИ» установили коэффициент 2.90 на победу хозяев поля. Ничья котируется за 3.40, а победа чемпиона - за 2.55.

Лучшие бонусы

