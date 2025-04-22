Клиенты PARI: «Панатинаикос» победит «Анадолу Эфес» в первом матче 1/4 финала Евролиги

22 апреля в первом матче серии в рамках 1/4 финала баскетбольной Евролиги греческий «Панатинаикос» встретится с турецким «Анадолу Эфес». Игра начнется в 21:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Аналитики считают «Панатинаикос» фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1.37, что соответствует примерно 70% вероятности. Триумф «Анадолу Эфес» котируется за 3.10(около 30%).

Клиенты PARI уверены в успехе «Панатинаикоса». На греческую команду приходится около 99% от общего объёма ставок на исход первого матча.

По оценкам экспертов, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 172 очка, можно с коэффициентом 1.75. Противоположный вариант — тотал меньше 171.5 — котируется за 1.96.

Если первая половина завершится победой греческого клуба, сыграет ставка с коэффициентом 1.50. Самым маловероятным результатом по итогам двух первых четвертей встречи аналитики PARI считают ничью. Она котируется за 15.00. Победа «Анадолу Эфес» в первые 20 минут матча оценивается в 3.00.

В регулярном сезоне команды обменялись домашними победами. В феврале«Панатинаикос» выиграл со счётом 104:89, а в декабре «Анадолу Эфес» взял верх с результатом 93:67.

«Панатинаикос» завершил регулярный сезон на третьей строчке с 22 победами в 34 играх. Выше были лишь «Олимпиакос» (24 победы) и «Фенербахче» (23). Действующие победители Евролиги в прошлом сезоне сложно начали плей-офф: команде понадобилось пять матчей для того, чтобы пройти «Маккаби». В этом сезоне «Панатинаикос» считается главным претендентом на чемпионство. Поставить на очередную победу греков в Евролиге можно с коэффициентом 2.90.

«Анадолу Эфес» расположился на шестой строчке, имея в активе 20 побед и 14 поражений. Турецкая команда стала последней, кто прошла в плей-офф напрямую, избежав стадии плей-ин. В прошлом сезоне «Анадолу Эфес» не попал в плей-офф, уступив как раз в раунде плей-ин «Виртус Болонье». Шансы турецкой команды на выход в финал четырех оценивается коэффициентом 3.50.