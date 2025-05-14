Кто возьмет FONBET Кубок России по футболу? Расклады перед финалами Пути РПЛ и Пути регионов

ЦСКА - «Зенит»

Где и когда: 14 мая, среда, 19:30 мск, «ВЭБ Арена» (Москва)

Трансляция: «Матч ТВ»

Первый матч: 0:2

Коэффициенты на основное время: 2.20 - 3.60 - 3.25

Коэффициенты на выход в Суперфинал: 5.80 - 1.14

За 11 матчей текущего розыгрыша армейцы потерпели два поражения - в стартовом матче турнира от «Краснодара» (0:1) и в первом финальном противостоянии Пути РПЛ (в верхней сетке кубка решающие стадии предполагают игры дома и в гостях). Все пять домашних встреч армейцы выиграли (правда, одну из них, с «Пари НН», в серии пенальти). В чемпионской гонке РПЛ красно-синие уже участвуют только формально, поэтому на данной стадии битва с «Зенитом» приобретает для них статус главного матча весны. Чтобы рассчитывать на выход в Суперфинал, москвичам необходимо побеждать с разницей не менее чем в два мяча.

Команда Сергея Семака продолжает защиту своего титула. За 11 кубковых матчей у чемпиона вышла всего одна заминка - ничья и поражение в послематчевой серии от «Акрона» еще на кубковой стадии. Остальные 10 матчей питерцы выиграли, причем четыре из пяти на стадии плей-офф - всухую.

Если в одной конкретно взятой игре аналитики БК отдают небольшое преимущество хозяевам (2.20 на П1 и 3.25 - на П2), то в двухматчевом противостоянии практически не сомневаются в успехе обладателя трофея. Пропасть в коэффициентах на квалификацию в следующий раунд (5.80 - 1.14) говорит сама за себя.