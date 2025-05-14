Кто возьмет FONBET Кубок России по футболу? Расклады перед финалами Пути РПЛ и Пути регионов

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До финиша самого массового профессионального футбольного турнира страны осталось всего три матча. В среду и четверг определятся участники Суперфинала FONBET Кубка России. В преддверии финалов верхней и нижней сетки розыгрыша прикинем шансы на успех четырех соискателей трофея, исходя из свежих трендов, истории личных встреч и расчетов аналитиков крупнейших букмекерских компаний.
Где и когда: 14 мая, среда, 19:30 мск, «ВЭБ Арена» (Москва)
Трансляция: «Матч ТВ»
Первый матч: 0:2
Коэффициенты на основное время: 2.20 - 3.60 - 3.25
Коэффициенты на выход в Суперфинал: 5.80 - 1.14
За 11 матчей текущего розыгрыша армейцы потерпели два поражения - в стартовом матче турнира от «Краснодара» (0:1) и в первом финальном противостоянии Пути РПЛ (в верхней сетке кубка решающие стадии предполагают игры дома и в гостях). Все пять домашних встреч армейцы выиграли (правда, одну из них, с «Пари НН», в серии пенальти). В чемпионской гонке РПЛ красно-синие уже участвуют только формально, поэтому на данной стадии битва с «Зенитом» приобретает для них статус главного матча весны. Чтобы рассчитывать на выход в Суперфинал, москвичам необходимо побеждать с разницей не менее чем в два мяча.
Команда Сергея Семака продолжает защиту своего титула. За 11 кубковых матчей у чемпиона вышла всего одна заминка - ничья и поражение в послематчевой серии от «Акрона» еще на кубковой стадии. Остальные 10 матчей питерцы выиграли, причем четыре из пяти на стадии плей-офф - всухую.
Если в одной конкретно взятой игре аналитики БК отдают небольшое преимущество хозяевам (2.20 на П1 и 3.25 - на П2), то в двухматчевом противостоянии практически не сомневаются в успехе обладателя трофея. Пропасть в коэффициентах на квалификацию в следующий раунд (5.80 - 1.14) говорит сама за себя.
Прогноз на матч ЦСКА - «Зенит»
Где и когда: 15 мая, четверг, 20:00 мск, «Лукойл Арена» (Москва)
Трансляция: «Матч ТВ»
Коэффициенты на основное время: 1.70 - 3.75 - 5.10
Коэффициенты на выход в Суперфинал: 1.40 - 3.00
В Пути регионов финал состоит из одного матча. Его участники спустились в нижнюю половину турнирной сетки из Пути РПЛ. Интересно, что как раз «Ростов» отправил «Спартак» в Путь регионов, а позже и сам последовал за ним, пропустив три безответных мяча от «Зенита» за 180 минут игрового времени.
У этих команд резонов беречь силы и лидеров ради РПЛ точно нет. «Ростов» давно доигрывает чемпионат без серьезных турнирных стимулов. «Спартаку» после поражения от «Динамо» даже третье место в таблице вряд ли светит. В случае красно-белых оценка всего сезона будет напрямую зависеть от успешности кубковой кампании. Только победа в турнире позволит признать его удачным. Как и первый год работы в клубе Деяна Станковича. Так что помимо традиционно мощной поддержки трибун колоссальное давление спартаковцам в четверг тоже гарантировано.
Неудивительно, что эксперты считают столичный клуб фаворитом - и игры, и стадии. Коэффициент на победу дончан в основное время в три раза превышает котировку на соперника, а на квалификацию в Суперфинал - в два. Интересно, что в четырех предыдущих «личках» сезона команды четко распределили победы по турнирам: южане дважды победили в Кубке, а москвичи - в чемпионате (оба раза - 3:0).
Прогноз на матч «Спартак» - «Ростов»
Аналитический отдел БК FONBET присвоил «Зениту» статус главного фаворита финишного отрезка кубкового турнира. Вероятность его повторного триумфа в состязании контора оценила котировкой 1.70.
Коэффициент на победу «Спартака» почти в два раза выше - при том, что в случае благополучного преодоления ростовского барьера он будет играть в родном городе, пусть и не на своем стадионе.
На итоговую победу ростовчан сейчас можно поставить по котировке 9.50.
На первый взгляд, немного странно видеть аутсайдером в этой четверке самую успешную (по количеству набранных очков) команду весны в РПЛ. Но столь высокий коэффициент (14.00) на триумф ЦСКА объясняется двумя факторами: а) статус соперника, б) размер гостевого поражения в первом финальном матче (0:2).
Все четыре участника этого квартета ранее завоевывали хрустальную чашу. Чаше всех это делали армейцы (восемь побед; последняя - в 2023 году). Пять Кубков России взял «Зенит», четыре - «Спартак» и только один - «Ростов».
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Решающий матч турнира состоится 1 июня 2025 года на БСА «Лужники» в Москве. Начиная с 2022 года финалы кубкового турнира неизменно проходят на крупнейшей арене России. Нынешний станет для столичного стадиона уже 12-м в истории (не считая Кубка СССР).
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