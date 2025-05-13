Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
11 мая 6:27ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

ЦСКА — Зенит, 14 мая: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Последняя надежда армейцев на трофей
Валентин Васильев

FONBET Кубок России по футболу близится к своей кульминации. До финиша розыгрыша осталось всего три матча. На этой неделе определятся участники суперфинала. В среду, 14 мая, в Москве пройдет второй финальный матч Пути РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Хватит ли чемпиону страны задела в два мяча для решения важнейшей на данный момент задачи в турнире?

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

14.05.2025, Ср

19:30 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург)

П1 - 2.10

Х - 3.50

П2 - 3.40

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, ответный финал Пути РПЛ 

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА695245243-177
«Зенит»455269177-243

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2025ЦСКА

1:0

«Краснодар»

РПЛ

04.05.2025«Ахмат»

1:1

ЦСКА

РПЛ

30.04.2025«Зенит»

2:0

ЦСКА

Кубок России

26.04.2025«Спартак»

1:2

ЦСКА

РПЛ

20.04.2025ЦСКА

1:1

«Крылья Советов»

РПЛ

Последние пять игр «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2025«Динамо» Махачкала

0:1

«Зенит»

РПЛ

04.05.2025«Зенит»

2:1

«Пари НН»

РПЛ

30.04.2025«Зенит»

2:0

ЦСКА

Кубок России

26.04.2025«Динамо» Москва

1:1

«Зенит»

РПЛ

20.04.2025«Зенит»

1:0

«Химки»

РПЛ

Последние пять матчей «Зенита» и ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.04.2025«Зенит»

2:0

ЦСКА

РПЛ

01.03.2025«Зенит»

0:0

ЦСКА

РПЛ

04.02.2025«Зенит»

2:2, пен. 4:1

ЦСКА

Winline Зимний Кубок РПЛ

14.09.2024ЦСКА

0:1

«Зенит»

РПЛ

15.05.2024«Зенит»

0:0, пен. 5:4

ЦСКА

FONBET Кубок России

Расписание игр

Свернуть

Финал Пути РПЛ
Первый матч
30.04.2025.  20:30. «Зенит» – ЦСКА - 2:0

Ответный матч
14.05.2025.  19:00. ЦСКА – «Зенит» 

Финал Пути регионов
15.05.2025. 20:00. «Спартак» - «Ростов»

Суперфинал
01.06.2025

Прогноз на матч

Свернуть

После зимней перезагрузки ЦСКА набрал впечатляющий ход. По результатам игр в 2025 году армейцам нет равных в чемпионате: семь побед, три ничьи, ноль поражений и 24 очка. У «Краснодара» на два пункта меньше, у «Зенита» - на три. Именно красно-синие до предела обострили интригу в золотой гонке чемпионата, обыграв в субботу лидера сезона. Всего одно поражение этой весной потерпели парни Марко Николича, но оно может очень дорого им стоить. 0:2 в Санкт-Петербурге еще не убили, но поставили под большое сомнение надежды ЦСКА на кубковый трофей. Ликвидировать такой голевой дефицит им будет невероятно сложно.

«Зенит» на выходных не произвел впечатления, вымучив минимальную победу в Дагестане над местным «Динамо». Но от него сейчас ярких перформансов никто и не требует - Северная столица ждет очередных трофеев в год 100-летия клуба. И команда Семака сохраняет шансы на оба. Против ЦСКА чемпион сыграет максимально внимательно и собранно. 

Игры этих команд крайне редко бывают развеселыми и «качельными». За девять последних встреч они ни разу не забили больше двух голов на пару! Тот случай, когда прогноз на тотал меньше 2.5 выглядит практически беспроигрышным.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру флагманов РПЛ в прямом эфире. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»ГрафическаяРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

ЦСКА:  Глебов (дисквалификация)

«Зенит»: Караваев, Вендел (оба - травмы), Зделар  (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Зенит»:

ПозицияЦСКА«Зенит»Позиция
Вратарь35. Акинфеев1. ЛатышонокВратарь
Защитник22. Гаич31. МантуанЗащитник
Защитник4. Роша25. ЭраковичЗащитник
Защитник78. Дивеев27. НиноЗащитник
Полузащитник3. Круговой3. Сантос Полузащитник
Полузащитник31. Кисляк14. ЗделарПолузащитник
Полузащитник 10. Обляков17. МостовойПолузащитник
Полузащитник15. Пьянич21. ЕрохинПолузащитник
Полузащитник21. Файзуллаев11. Луис ЭнрикеПолузащитник
Нападающий20. Гуарирапа32. ГондуПолузащитник
Нападающий20. Койта7. СоболевНападающий
Главный тренерМарко НиколичСергей СемакГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики компании FONBET установили высокие коэффициенты на все три базовых исхода основного времени. Победа ЦСКА по итогам 90 минут игрового времени котируется за 2.10, а его соперника - за 3.40. В случае ничьей букмекер умножит номинал пари на 3.50.

Получить до 15 тысяч рублей от FONBET

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто выйдет в суперфинал Кубка России?

Прогнозы аналитиков выглядят неутешительно для хозяев поля. Коэффициент на проход «Зенита» в следующий раунд составляет чисто символические 1.16. Суммарная победа идет в конторе за 5.30.

Где бесплатно смотреть матч ЦСКА - «Зенит»?

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру ЦСКА - «Зенит» в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч ЦСКА - «Зенит»

Купить билеты на матч возможно либо через кассы стадиона «ВЭБ Арена», либо дистанционно — на официальном сайте ЦСКА. Стоимость варьируется от 1 тысячи до 35 тысяч рублей.

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Действие паспорта болельщика на кубковые турниры не распространяется.

С кем сыграет победитель пары ЦСКА - «Зенит»

Второй участник суперфинала определится в противостоянии «Спартака» и «Ростова».

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_6_9afb75c77f.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer262 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_5_deb33b4424.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer262 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_92b3d01477.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer596 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcziya_bcc9768d02.png
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer231 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer231 дней 22 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_pari_7e713a3b5e.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer217 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_vinlaj_554c5e841c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer231 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokod_Olimp_9d7e83943f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer231 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fribety_betbum_218d744827_ef93fce02e.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer231 дней 22 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f535b66c99.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer596 дней 22 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных