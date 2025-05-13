ЦСКА — Зенит, 14 мая: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

После зимней перезагрузки ЦСКА набрал впечатляющий ход. По результатам игр в 2025 году армейцам нет равных в чемпионате: семь побед, три ничьи, ноль поражений и 24 очка. У «Краснодара» на два пункта меньше, у «Зенита» - на три. Именно красно-синие до предела обострили интригу в золотой гонке чемпионата, обыграв в субботу лидера сезона. Всего одно поражение этой весной потерпели парни Марко Николича, но оно может очень дорого им стоить. 0:2 в Санкт-Петербурге еще не убили, но поставили под большое сомнение надежды ЦСКА на кубковый трофей. Ликвидировать такой голевой дефицит им будет невероятно сложно.

«Зенит» на выходных не произвел впечатления, вымучив минимальную победу в Дагестане над местным «Динамо». Но от него сейчас ярких перформансов никто и не требует - Северная столица ждет очередных трофеев в год 100-летия клуба. И команда Семака сохраняет шансы на оба. Против ЦСКА чемпион сыграет максимально внимательно и собранно.

Игры этих команд крайне редко бывают развеселыми и «качельными». За девять последних встреч они ни разу не забили больше двух голов на пару! Тот случай, когда прогноз на тотал меньше 2.5 выглядит практически беспроигрышным.