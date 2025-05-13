ЦСКА — Зенит, 14 мая: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

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FONBET Кубок России по футболу близится к своей кульминации. До финиша розыгрыша осталось всего три матча. На этой неделе определятся участники суперфинала. В среду, 14 мая, в Москве пройдет второй финальный матч Пути РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Хватит ли чемпиону страны задела в два мяча для решения важнейшей на данный момент задачи в турнире?
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, ответный финал Пути РПЛ
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|69
|52
|45
|243-177
|«Зенит»
|45
|52
|69
|177-243
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2025
|ЦСКА
1:0
«Краснодар»
РПЛ
|04.05.2025
|«Ахмат»
1:1
ЦСКА
РПЛ
|30.04.2025
|«Зенит»
2:0
ЦСКА
Кубок России
|26.04.2025
|«Спартак»
1:2
ЦСКА
РПЛ
|20.04.2025
|ЦСКА
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
Последние пять игр «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2025
|«Динамо» Махачкала
0:1
«Зенит»
РПЛ
|04.05.2025
|«Зенит»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
|30.04.2025
|«Зенит»
2:0
ЦСКА
Кубок России
|26.04.2025
|«Динамо» Москва
1:1
«Зенит»
РПЛ
|20.04.2025
|«Зенит»
1:0
«Химки»
РПЛ
Последние пять матчей «Зенита» и ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.04.2025
|«Зенит»
2:0
ЦСКА
РПЛ
|01.03.2025
|«Зенит»
0:0
ЦСКА
РПЛ
|04.02.2025
|«Зенит»
2:2, пен. 4:1
ЦСКА
Winline Зимний Кубок РПЛ
|14.09.2024
|ЦСКА
0:1
«Зенит»
РПЛ
|15.05.2024
|«Зенит»
0:0, пен. 5:4
ЦСКА
FONBET Кубок России
Финал Пути РПЛ
Первый матч
30.04.2025. 20:30. «Зенит» – ЦСКА - 2:0
Ответный матч
14.05.2025. 19:00. ЦСКА – «Зенит»
Финал Пути регионов
15.05.2025. 20:00. «Спартак» - «Ростов»
Суперфинал
01.06.2025
После зимней перезагрузки ЦСКА набрал впечатляющий ход. По результатам игр в 2025 году армейцам нет равных в чемпионате: семь побед, три ничьи, ноль поражений и 24 очка. У «Краснодара» на два пункта меньше, у «Зенита» - на три. Именно красно-синие до предела обострили интригу в золотой гонке чемпионата, обыграв в субботу лидера сезона. Всего одно поражение этой весной потерпели парни Марко Николича, но оно может очень дорого им стоить. 0:2 в Санкт-Петербурге еще не убили, но поставили под большое сомнение надежды ЦСКА на кубковый трофей. Ликвидировать такой голевой дефицит им будет невероятно сложно.
«Зенит» на выходных не произвел впечатления, вымучив минимальную победу в Дагестане над местным «Динамо». Но от него сейчас ярких перформансов никто и не требует - Северная столица ждет очередных трофеев в год 100-летия клуба. И команда Семака сохраняет шансы на оба. Против ЦСКА чемпион сыграет максимально внимательно и собранно.
Игры этих команд крайне редко бывают развеселыми и «качельными». За девять последних встреч они ни разу не забили больше двух голов на пару! Тот случай, когда прогноз на тотал меньше 2.5 выглядит практически беспроигрышным.
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Потери
ЦСКА: Глебов (дисквалификация)
«Зенит»: Караваев, Вендел (оба - травмы), Зделар (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Зенит»:
|Позиция
|ЦСКА
|«Зенит»
|Позиция
|Вратарь
|35. Акинфеев
|1. Латышонок
|Вратарь
|Защитник
|22. Гаич
|31. Мантуан
|Защитник
|Защитник
|4. Роша
|25. Эракович
|Защитник
|Защитник
|78. Дивеев
|27. Нино
|Защитник
|Полузащитник
|3. Круговой
|3. Сантос
|Полузащитник
|Полузащитник
|31. Кисляк
|14. Зделар
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Обляков
|17. Мостовой
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Пьянич
|21. Ерохин
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Файзуллаев
|11. Луис Энрике
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Гуарирапа
|32. Гонду
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Койта
|7. Соболев
|Нападающий
|Главный тренер
|Марко Николич
|Сергей Семак
|Главный тренер
Аналитики компании FONBET установили высокие коэффициенты на все три базовых исхода основного времени. Победа ЦСКА по итогам 90 минут игрового времени котируется за 2.10, а его соперника - за 3.40. В случае ничьей букмекер умножит номинал пари на 3.50.
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Прогнозы аналитиков выглядят неутешительно для хозяев поля. Коэффициент на проход «Зенита» в следующий раунд составляет чисто символические 1.16. Суммарная победа идет в конторе за 5.30.
Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру ЦСКА - «Зенит» в прямом эфире.
Купить билеты на матч возможно либо через кассы стадиона «ВЭБ Арена», либо дистанционно — на официальном сайте ЦСКА. Стоимость варьируется от 1 тысячи до 35 тысяч рублей.
Действие паспорта болельщика на кубковые турниры не распространяется.
Второй участник суперфинала определится в противостоянии «Спартака» и «Ростова».
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