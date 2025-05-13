Спартак - Ростов, 15 мая: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы, билеты

У «Спартака» с «Ростовом» очень причудливо складываются взаимоотношения в этом сезоне. Москвичи дважды разгромили дончан с одинаковым счетом 3:0 в чемпионате России, но проиграли оба матча в Кубке страны! В среду команды сойдутся в пятый раз за семь месяцев. Здесь и сейчас это самая важная игра весны и для одних, и для других. После у кого-то еще будет суперфинал, но до него еще добраться нужно. Пока все помыслы соперников связаны с финалом Пути регионов.

Если до дерби с ЦСКА спартаковцы еще питали какие-то иллюзии относительно борьбы за чемпионский титул, то после этого поражения, похоже, сместили приоритеты в сторону кубкового турнира. Ничья в Воронеже, сухое поражение от динамовцев - косвенные тому подтверждения. Теперь только выигрыш хрустальной чаши позволит считать сезон красно-белых относительно успешным. В противном случае он будет признать безоговорочно неудачным.

От ростовчан степень ожиданий традиционно ниже. Соответственно, и давления общественности на команду несоизмеримо меньше. В случае поражения в среду их никто дома не подвергнет обструкции. Психологическое преимущество будет на стороне гостей.

При таких вводных предсказать исход встречи крайне сложно. Обратим внимание, что москвичи почти всегда забивают дома. Последним, кто не позволил им отличиться на «Лукойл Арене», был… «Ростов» (0:1 в ноябре 2024-го). В этот раз ждём страстной игры от ножа и голов от обеих команд.