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12 мая 7:11ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Спартак - Ростов, 15 мая: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы, билеты

Последний шанс спасти сезон для красно-белых
Валентин Васильев

На этой неделе определится состав участников решающего матча FONBET Кубка России по футболу. В финале Пути регионов сразятся «Спартак» с «Ростовом». Это будет пятая и уже точно последняя встреча команд в сезоне! Кто кого? 

 Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва)

15.05.2025, Ср

20:00 МСК

«Ростов»

П1 - 1.72

Х - 3.70

П2 - 5.00

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, финал Пути регионов

Стадион: «Лукойл Арена» (Москва)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»381317121-78
«Ростов»17133878-121

Последние пять игр «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025«Динамо» Москва

2:0

«Спартак»

РПЛ

04.05.2025«Факел»

0:0

«Спартак»

РПЛ

29.04.2025«Спартак»

2:1

«Динамо» Москва

FONBET Кубок России

26.04.2025«Спартак»

1:2

ЦСКА

РПЛ

19.04.2025«Акрон»

2:3

«Спартак»

РПЛ

Последние пять игр «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025«Рубин»

1:0

«Ростов»

РПЛ

04.05.2025«Химки»

1:1

«Ростов»

РПЛ

30.04.2025«Локомотив»

0:2

«Ростов»

Кубок России

26.04.2025«Ростов»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

20.04.2025«Факел»

0:2

«Ростов»

РПЛ

Последние пять игр «Спартака» и «Ростова:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.04.2025«Ростов»

0:3

«Спартак»

РПЛ

27.11.2024«Ростов» 

2:1

«Спартак»

FONBET Кубок России

05.11.2024«Спартак»

0:1

«Ростов»

FONBET Кубок России

05.10.2024«Спартак»

3:0

«Ростов»

РПЛ

21.10.2024«Ростов»

1:5

«Спартак»

РПЛ

Расписание игр

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Финал Пути РПЛ
Первый матч
30.04.2025.  20:30. «Зенит» – ЦСКА - 2:0

Ответный матч
14.05.2025.  19:00. ЦСКА – «Зенит» 

Финал Пути регионов
15.05.2025. 20:00. «Спартак» - «Ростов»

Суперфинал
01.06.2025

Прогноз на матч

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У «Спартака» с «Ростовом» очень причудливо складываются взаимоотношения в этом сезоне. Москвичи дважды разгромили дончан с одинаковым счетом 3:0 в чемпионате России, но проиграли оба матча в Кубке страны! В среду команды сойдутся в пятый раз за семь месяцев. Здесь и сейчас это самая важная игра весны и для одних, и для других. После у кого-то еще будет суперфинал, но до него еще добраться нужно. Пока все помыслы соперников связаны с финалом Пути регионов.

Если до дерби с ЦСКА спартаковцы еще питали какие-то иллюзии относительно борьбы за чемпионский титул, то после этого поражения, похоже, сместили приоритеты в сторону кубкового турнира. Ничья в Воронеже, сухое поражение от динамовцев - косвенные тому подтверждения. Теперь только выигрыш хрустальной чаши позволит считать сезон красно-белых относительно успешным. В противном случае он будет признать безоговорочно неудачным.

От ростовчан степень ожиданий традиционно ниже. Соответственно, и давления общественности на команду несоизмеримо меньше. В случае поражения в среду их никто дома не подвергнет обструкции. Психологическое преимущество будет на стороне гостей. 

При таких вводных предсказать исход встречи крайне сложно. Обратим внимание, что москвичи почти всегда забивают дома. Последним, кто не позволил им отличиться на «Лукойл Арене», был… «Ростов» (0:1 в ноябре 2024-го). В этот раз ждём страстной игры от ножа  и голов от обеих команд.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ»  и ресурсах БК «Фонбет».  Текстовую трансляцию матча «Спартак» - «Ростов» можно найти на специализированных сайтах:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Спартак»: нет

«Ростов»: Мелехин, Эль-Аскалани (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Ростов»:

Позиция«Спартак»«Ростов»Позиция
Вратарь1. Помазун1. ЯтимовВратарь
Защитник97. Денисов87. ЛанговичЗащитник
Защитник4. Дуарте55. ОсипенкоЗащитник
Защитник6. Бабич3. СакоЗащитник
Защитник2. Рябчук40. ВаханияЗащитник
Полузащитник18. Умяров58. ШанталийПолузащитник
Полузащитник 35. Мартинс18. КучаевПолузащитник 
Полузащитник5. Барко10. ЩетининПолузащитник
Полузащитник8. Маркиньос19. БайрамянПолузащитник
Нападающий77. Бонгонда27. КомличенкоПолузащитник
Нападающий11. Гарсия69. ГоленковНападающий
Главный тренерДеян СтанковичДжонатан АльбаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Третья подряд кубковая победа дончан над москвичами обещает бетторам пятикратный выигрыш. Вероятность ничьей «Фонбет» оценил котировкой 3.70. Коэффициент на успех хозяев в основное время составляет 1.72.

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Вопросы и ответы

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Кто выйдет в суперфинал Кубка России?

Аналитики считают «Спартак» явным фаворитом в паре. Пари на его выход дальше в прематче можно заключить с коэффициентом 1.40. Котировка на гостей более чем в два раза выше - 2.95.

Где смотреть бесплатно матч «Спартак» - «Ростов»?

В прямом эфире встречу в Тушино покажет федеральный канал «Матч ТВ». 

Где купить билеты на матч «Спартак» - «Ростов»?

Билеты на игру еще доступны на официальном сайте столичного клуба. Стоимость начинается с 800 рублей. Паспорт болельщика для прохода на арену не требуется.

С кем сыграет победитель пары «Спартак» - «Ростов»?

Из верхней половины сетки в суперфинал выйдет «Зенит» или ЦСКА.

Кто выиграет Кубок России в сезоне-2024/45?

Букмекеры предсказуемо выделяют действующего обладателя трофея в качестве фаворита розыгрыша-2024/25. Очередная победа «Зенита» котируется за 1.70. На триумф «Спартака» можно поставить за 3.30, на «Ростов» - за 9.50, а на ЦСКА - за 14.00.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных