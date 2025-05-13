Спартак - Ростов, 15 мая: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы, билеты

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На этой неделе определится состав участников решающего матча FONBET Кубка России по футболу. В финале Пути регионов сразятся «Спартак» с «Ростовом». Это будет пятая и уже точно последняя встреча команд в сезоне! Кто кого?
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, финал Пути регионов
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|38
|13
|17
|121-78
|«Ростов»
|17
|13
|38
|78-121
Последние пять игр «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|«Динамо» Москва
2:0
«Спартак»
РПЛ
|04.05.2025
|«Факел»
0:0
«Спартак»
РПЛ
|29.04.2025
|«Спартак»
2:1
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
|26.04.2025
|«Спартак»
1:2
ЦСКА
РПЛ
|19.04.2025
|«Акрон»
2:3
«Спартак»
РПЛ
Последние пять игр «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|«Рубин»
1:0
«Ростов»
РПЛ
|04.05.2025
|«Химки»
1:1
«Ростов»
РПЛ
|30.04.2025
|«Локомотив»
0:2
«Ростов»
Кубок России
|26.04.2025
|«Ростов»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|20.04.2025
|«Факел»
0:2
«Ростов»
РПЛ
Последние пять игр «Спартака» и «Ростова:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.04.2025
|«Ростов»
0:3
«Спартак»
РПЛ
|27.11.2024
|«Ростов»
2:1
«Спартак»
FONBET Кубок России
|05.11.2024
|«Спартак»
0:1
«Ростов»
FONBET Кубок России
|05.10.2024
|«Спартак»
3:0
«Ростов»
РПЛ
|21.10.2024
|«Ростов»
1:5
«Спартак»
РПЛ
Финал Пути РПЛ
Первый матч
30.04.2025. 20:30. «Зенит» – ЦСКА - 2:0
Ответный матч
14.05.2025. 19:00. ЦСКА – «Зенит»
Финал Пути регионов
15.05.2025. 20:00. «Спартак» - «Ростов»
Суперфинал
01.06.2025
У «Спартака» с «Ростовом» очень причудливо складываются взаимоотношения в этом сезоне. Москвичи дважды разгромили дончан с одинаковым счетом 3:0 в чемпионате России, но проиграли оба матча в Кубке страны! В среду команды сойдутся в пятый раз за семь месяцев. Здесь и сейчас это самая важная игра весны и для одних, и для других. После у кого-то еще будет суперфинал, но до него еще добраться нужно. Пока все помыслы соперников связаны с финалом Пути регионов.
Если до дерби с ЦСКА спартаковцы еще питали какие-то иллюзии относительно борьбы за чемпионский титул, то после этого поражения, похоже, сместили приоритеты в сторону кубкового турнира. Ничья в Воронеже, сухое поражение от динамовцев - косвенные тому подтверждения. Теперь только выигрыш хрустальной чаши позволит считать сезон красно-белых относительно успешным. В противном случае он будет признать безоговорочно неудачным.
От ростовчан степень ожиданий традиционно ниже. Соответственно, и давления общественности на команду несоизмеримо меньше. В случае поражения в среду их никто дома не подвергнет обструкции. Психологическое преимущество будет на стороне гостей.
При таких вводных предсказать исход встречи крайне сложно. Обратим внимание, что москвичи почти всегда забивают дома. Последним, кто не позволил им отличиться на «Лукойл Арене», был… «Ростов» (0:1 в ноябре 2024-го). В этот раз ждём страстной игры от ножа и голов от обеих команд.
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Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и ресурсах БК «Фонбет». Текстовую трансляцию матча «Спартак» - «Ростов» можно найти на специализированных сайтах:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: нет
«Ростов»: Мелехин, Эль-Аскалани (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Ростов»:
|Позиция
|«Спартак»
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|1. Помазун
|1. Ятимов
|Вратарь
|Защитник
|97. Денисов
|87. Лангович
|Защитник
|Защитник
|4. Дуарте
|55. Осипенко
|Защитник
|Защитник
|6. Бабич
|3. Сако
|Защитник
|Защитник
|2. Рябчук
|40. Вахания
|Защитник
|Полузащитник
|18. Умяров
|58. Шанталий
|Полузащитник
|Полузащитник
|35. Мартинс
|18. Кучаев
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барко
|10. Щетинин
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Маркиньос
|19. Байрамян
|Полузащитник
|Нападающий
|77. Бонгонда
|27. Комличенко
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Гарсия
|69. Голенков
|Нападающий
|Главный тренер
|Деян Станкович
|Джонатан Альба
|Главный тренер
Третья подряд кубковая победа дончан над москвичами обещает бетторам пятикратный выигрыш. Вероятность ничьей «Фонбет» оценил котировкой 3.70. Коэффициент на успех хозяев в основное время составляет 1.72.
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Аналитики считают «Спартак» явным фаворитом в паре. Пари на его выход дальше в прематче можно заключить с коэффициентом 1.40. Котировка на гостей более чем в два раза выше - 2.95.
В прямом эфире встречу в Тушино покажет федеральный канал «Матч ТВ».
Билеты на игру еще доступны на официальном сайте столичного клуба. Стоимость начинается с 800 рублей. Паспорт болельщика для прохода на арену не требуется.
Из верхней половины сетки в суперфинал выйдет «Зенит» или ЦСКА.
Букмекеры предсказуемо выделяют действующего обладателя трофея в качестве фаворита розыгрыша-2024/25. Очередная победа «Зенита» котируется за 1.70. На триумф «Спартака» можно поставить за 3.30, на «Ростов» - за 9.50, а на ЦСКА - за 14.00.
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