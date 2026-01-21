Триумф Мане, драма Диаса – главные моменты Кубка Африки по футболу

Мане провел на турнире семь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Свой первый гол он забил конголезцам в том самом единственном матче на соревнованиях, где сенегальцы не смогли победить.

Второй мяч Мане на Кубке африканских наций вывел сборную Сенегала в финал турнира. Он стал автором единственного гола в полуфинальной игре с командой Египта, которую за собой вел бывший одноклубник Мане, форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах. Это поражение стало для египетской сборной весьма чувствительным, и в итоге она осталась без медалей, проиграв в матче за бронзу команде Нигерии.

Мохаммед Салах (слева) против сборной Нигерии. Источник: fifa.com

В финальном матче, прошедшем в Рабате на стадионе имени принца Муллая Абдаллы, Мане не отметился результативными действиями, но совершил поступок, благодаря которому в итоге матч состоялся и завершился победой его команды.

Когда главный тренер сборной Сенегала принял решение увести команду с поля в знак несогласия с решениями бригады арбитров, именно Мане призвал всех игроков обратно, не дав случиться большому скандалу. «Мы будем играть как мужчины», – цитирует форварда «Чемпионат». Команда вняла своему лидеру и вернулась на поле.

В итоге именно Мане был признан лучшим футболистом завершившегося Кубка африканских наций. Форвард стал двукратным чемпионом Африки, а после финала объявил о том, что этот континентальный турнир был последним в его карьере за сборную.

«Кажется, я уже говорил об этом, так что сейчас просто повторюсь, – приводит слова Мане RMC Sport. – Моя эра в Кубке Африки подошла к концу. Если на то будет воля божья, я остановлюсь. Уверен, что смена поколения в команде обеспечена, парни справятся. А я буду их двенадцатым игроком на трибуне».

Скорее всего, окончательно Мане попрощается национальной командой уже летом 2026 г., но сначала сыграет за нее на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.