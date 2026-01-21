Триумф Мане, драма Диаса – главные моменты Кубка Африки по футболу

Партнерский проект
В воскресенье, 18 января, завершился 35-й в истории розыгрыш Кубка африканских наций по футболу. В финальном матче, полном скандалов и нетривиальных событий, сборная Сенегала одержала победу над командой Марокко, оставив хозяев турнира без титула. О самых знаковых событиях и героях прошедшего Кубка Африки – в материале «Ведомости. Спорт РБ».
Кубок африканских наций в своем нынешнем формате с 24 командами-участницами проходит в четвертый раз, впервые в таком составе турнир был проведен в 2019 г. И с тех пор, как число участников финальной части было увеличено до нынешнего количества, сборная Сенегала стала доминировать на континенте.
Сенегальские футболисты с 2019 г. сыграли в трех финалах Кубка Африки из четырех, в двух из них одержав победы. В минувшем турнире команда Папа Тьява не потерпела ни одного поражения и лишь один матч завершила вничью. На групповом этапе очки у сенегальцев удалось отобрать команде ДР Конго с футболистом московского «Спартака» Тео Бонгонда в составе (1:1).
В плей-офф Кубка африканских наций сенегальцы по очереди обыграли сборные Судана (3:1), Мали (1:0), Египта (1:0) и, наконец, в полном драматических событий финале нанесли поражение марокканцам (1:0). В честь победы сборной президент Сенегала Бассиру Диомай Фай объявил понедельник, 19 января, общенациональным оплачиваемым выходным днем.
Главным вожаком на турнире у сенегальской сборной был бывший футболист английского «Ливерпуля» и немецкой «Баварии» Садио Мане, который сейчас на клубном уровне выступает за саудовский «Аль-Наср» вместе с португальцем Криштиану Роналду.
Мане провел на турнире семь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Свой первый гол он забил конголезцам в том самом единственном матче на соревнованиях, где сенегальцы не смогли победить.
Второй мяч Мане на Кубке африканских наций вывел сборную Сенегала в финал турнира. Он стал автором единственного гола в полуфинальной игре с командой Египта, которую за собой вел бывший одноклубник Мане, форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах. Это поражение стало для египетской сборной весьма чувствительным, и в итоге она осталась без медалей, проиграв в матче за бронзу команде Нигерии.
В финальном матче, прошедшем в Рабате на стадионе имени принца Муллая Абдаллы, Мане не отметился результативными действиями, но совершил поступок, благодаря которому в итоге матч состоялся и завершился победой его команды.
Когда главный тренер сборной Сенегала принял решение увести команду с поля в знак несогласия с решениями бригады арбитров, именно Мане призвал всех игроков обратно, не дав случиться большому скандалу. «Мы будем играть как мужчины», – цитирует форварда «Чемпионат». Команда вняла своему лидеру и вернулась на поле.
В итоге именно Мане был признан лучшим футболистом завершившегося Кубка африканских наций. Форвард стал двукратным чемпионом Африки, а после финала объявил о том, что этот континентальный турнир был последним в его карьере за сборную.
«Кажется, я уже говорил об этом, так что сейчас просто повторюсь, – приводит слова Мане RMC Sport. – Моя эра в Кубке Африки подошла к концу. Если на то будет воля божья, я остановлюсь. Уверен, что смена поколения в команде обеспечена, парни справятся. А я буду их двенадцатым игроком на трибуне».
Скорее всего, окончательно Мане попрощается национальной командой уже летом 2026 г., но сначала сыграет за нее на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.
Финальный матч Кубка африканских наций стал заметным событием за пределами континента и не только благодаря футболу. По завершении 90 минут сохранялась ничья 0:0 и все шло к овертайму, пока в добавленное судьей время в дело не вмешалась бригада VAR.
Арбитры увидели на шестой добавленной минуте нарушение правил в штрафной сборной Сенегала и подозвали к монитору главного судью матча Жан-Жака Нгамбо Ндала. После просмотра момента тот назначил пенальти, который вызвал бурю эмоций и возмущения со стороны сенегальской команды.
В итоге тренер сенегальцев Пап Тьяв позвал свою команду с поля и увел футболистов в подтрибунные помещения. После долгих уговоров со стороны Мане команда Сенегала все же вернулась на поле, чтобы доиграть матч. Добавленное время затянулось на 24 минуты. И в итоге футболисты не прогадали со своим решением. Ведь пенальти был отражен, а в овертайме сенегальцы забили единственный мяч в матче и вырвали победу.
Впрочем, хозяева турнира не оставили эту ситуацию без внимания. 19 января Королевская марокканская федерация футбола (FRMF) объявила о намерении подать в суд как на Конфедерацию африканского футбола (CAF), так и на Международную футбольную федерацию (ФИФА) из-за поведения сенегальской команды.
Лучшим бомбардиром завершившегося Кубка африканских наций стал форвард сборной Марокко и мадридского «Реала» Браим Диас. Футболист забил на турнире пять мячей в семи проведенных матчах, уверенно вел свою команду к титулу и претендовал на звание лучшего игрока соревнований.
Именно Диас в итоге сыграл ключевую роль в финальном матче, но так получилось, что со знаком «минус» для своей команды. Форвард заработал тот самый пенальти в концовке, назначенный после видеопросмотра и вызвавший бурю протестов со стороны сенегальской сборной.
Когда футболисты команды Сенегала наконец вернулись на поле, Диас взялся пробивать пенальти. Но в итоге форвард нанес по воротам несильный удар «паненкой», и голкипер Эдуард Менди забрал мяч в руки. Футболист «Реала» не доиграл матч до конца и был заменен в дополнительное время.
После игры Диас получил «Золотую бутсу» лучшего бомбардира турнира, но на вручение награды он вышел со слезами на глазах. Фото футболиста с призом сразу же завирусилось в соцсетях по всему миру.
Завершившийся Кубок африканских наций стал первым, матчи которого прошли на стыке старого и нового года. Турнир начался 21 декабря 2025 г., а завершился 18 января 2026 г. Ранее обычно Кубок Африки проходил в январе-феврале.
Марокко в 2030 г. будет одной из стран-хозяек финальной части чемпионата мира. И ряд матчей Кубка африканских наций прошел на арене, которая также примет игры мирового первенства. Речь идет о стадионе имени Принца Мулая Абдаллы в Рабате, который вмещает 68700 зрителей.
Именно на этой арене прошел финальный матч Кубка Африки, игру посетили более 66500 человек. Средняя посещаемость матчей турнира составила более 25700 зрителей за игру.
Лучшим вратарем турнира был признан марокканец Яссин Буну, а также сборная Марокко получила специальный приз Fair play.
