PARI: «Арсенал» — самый прибыльный клуб для букмекеров по итогам ЛЧ-2024/25. Самый убыточный матч — «ПСЖ» — «Астон Вилла»

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Букмекерская компания PARI подвела итоги сезона Лиги чемпионов — 2024/25, который завершился триумфом «Пари Сен-Жермен». Директор департамента устойчивого развития и интегрированных коммуникаций PARI Алексей Бабичев рассказал, какие из матчей главного еврокубка стали самыми прибыльными и убыточными для букмекерской компании и клиентов.
«ПСЖ» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. Парижский клуб увенчал победой красивый сезон, по итогам которого оформил квадрупл: выиграл все четыре турнира, в которых участвовал (чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также ЛЧ). Помогли в этом парижанам вратарь сборной России Матвей Сафонов и один из самых ярких легионеров в истории РПЛ, грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия. Для обоих сезон-2024/25 был дебютным в «ПСЖ».
До старта сезона-2024/25 главными фаворитами Лиги чемпионов букмекеры считали «Манчестер Сити». Коэффициент на победу английского топ-клуба составлял 3.20. На втором месте шел действующий победитель турнира «Реал» (4.50). «Арсенал» замыкал тройку главных претендентов на трофей с коэффициентом 10.00. В итоге главные фавориты вылетели на ранних стадиях. «Реал» выбил «Манчестер Сити» в раунде плей-офф за право попасть в 1/16 финала. Сразу же после этого сами «сливочные» вылетели от «Арсенала», проиграв «канонирам» как в Лондоне (0:3), так и в Мадриде (1:2). «Арсенал» же продержался до полуфинала, где уступил «ПСЖ» (0:1, 1:2).
В финал турнира пробились «Интер» и «ПСЖ». Итальянский клуб большую часть турнира демонстрировал чудеса игры в обороне (провел «на ноль» восемь матчей из 15) и легко вышел сразу в 1/8 финала с четвертого места на общем этапе. Парижане слабо провели общий этап: лишь в последнем туре обеспечили себе выход в раунд в плей-офф (с 15-го места). Но после январского трансфера Кварацхелии «ПСЖ» преобразился в решающих матчах, а в итоге разгромил «Интер» 5:0. Это самый крупный счет, с которым завершались финалы ЛЧ.
Лига чемпионов прошла при новом формате, с 36 участниками вместо 32 и единой турнирной таблицей на общем этапе. Нововведения способствовали непредсказуемости результатов, ведь тот же «ПСЖ» преобразился именно в плей-офф после неудачных результатов в группе. Кроме того, на ранних стадиях вылетели такие топ-клубы, как «Ювентус» (от «ПСВ» в раунде плей-офф), «Бавария» (от «Интера» в 1/4 финала) и «Ливерпуль» (от «ПСЖ» в 1/4 финала).
Среди ставок на итогового победителя турнира 73% от всего их объема в денежном выражении приходилось на «Барселону». «Реал» шел на втором месте с 15%, топ-3 замыкал «Ливерпуль» (4%). На победу «ПСЖ» до финала на рынке долгосрочных пари не ставил никто. Тем не менее после выхода парижан в финал игроки отдавали свои предпочтения именно чемпиону Франции, а не «Интеру».
До матча на победу парижан в основное время приходилось почти 65%, а на итоговую (с учетом вероятности дополнительного времени и серии пенальти) — более 56% от общего количества ставок в денежном выражении. В лайве значения по этим же параметрам составляли 66% и 54% соответственно.
Самых крупных выигрышей в финале добились игроки, рискнувшие поставить на победу «ПСЖ». Один из клиентов PARI с прематчевой ставки в 7 000 000 рублей по коэффициенту 2.12 получил 7 840 000 рублей чистого выигрыша. Другому клиенту ставка на «ПСЖ» в прематче 3 555 000 рублей по коэффициенту 2.25 обеспечила чистый выигрыш в размере 4 443 750 рублей. Наконец, еще один игрок при счете 0:0 успел поставить на «ПСЖ» в лайве 2 407 473 рубля по коэффициенту 2.75 и поймал удачу в виде 4 213 078 рублей чистого выигрыша.
Впрочем, не всем игрокам, ставившим на финал, повезло столь же крупно. Два прогнозиста поставили на «Интер» 2 253 500 рублей и 2 600 000 рублей соответственно. Подвел прогноз и игрока, предсказавшего при счете 3:0 тотал меньше 4.5 по голам по небольшому коэффициенту (1.30). Он поставил на это 6 098 955 рублей.
Решающая встреча сезона, прошедшая на стадионе «Мюнхен Арена», оказалась самым крупным событием ЛЧ по обороту пари, которые приняла компания PARI. В топ-5 вошли все полуфинальные встречи между «Интером» с «Барселоной» и «ПСЖ» с «Арсеналом». Матч в Милане, где «Интер» обыграл «Барсу» со счетом 4:3 в дополнительное время, занял второе место по обороту, а встреча между «Арсеналом» и «ПСЖ» в Лондоне (0:1) замкнула топ-5.
Худшими по обороту стали четыре заключительных матча общего этапа: «Лилль» — «Фейеноорд» (6:1), «Астон Вилла» — «Селтик» (4:2), «Штурм» — «Лейпциг» (1:0) и «Янг Бойз» — «Црвена Звезда» (0:1). Также болельщики проявили минимум интереса к встрече четвертого тура «Спарта» — «Брест» (1:2).
Если судить по показателям оборота, то в сезоне-2024/25 матчи ЛЧ вызвали у клиентов PARI почти в 1,5 раза больше интереса, чем в предыдущем. За год прирост оборота составил 39%. Увеличились и показатели валового игрового дохода (GGR) — на 241%. Если говорить о сравнении решающих матчей, то в финале-2024/25 оборот увеличился на 39%, а GGR снизился на 92%.
Самым прибыльным для PARI оказался первый полуфинальный матч между «Арсеналом» и «ПСЖ», в котором «канониры» не оправдали ожиданий игроков и проиграли в Лондоне со счетом 0:1.
На втором месте оказалась встреча общего этапа между «Манчестер Сити» и «Интером», в которой финалисты сезона-2022/23, вопреки прогнозам клиентов PARI, разошлись безголевой ничьей 0:0. В топ-5 также вошли три матча с участием «Реала»: поражения мадридцев от «Лилля» (общий этап, 0:1), «Арсенала» (1/4 финала, 0:3) и «Атлетико» (1/8 финала, 0:1 в основное время и победа 4:2 в серии пенальти).
Самым успешным для клиентов PARI оказался матч раунда плей-офф, в котором «Реал» обыграл на выезде «Манчестер Сити» (3:2). Победа мадридского клуба легко прогнозировалась ввиду кризиса результатов, который англичане испытывали в зимний период. Прибыль игрокам принесла также победа «Ювентуса» над ПСВ (2:1) в первом матче раунда плей-офф и триумф «Реала» в матче общего этапа против «Штутгарта» (3:1 в первом туре). Кроме того, игроки смогли заработать на матчах плей-офф «Бенфика» – «Барселона» (4:5 в седьмом туре) и «ПСЖ» – «Астон Вилла» (1/4 финала, 3:1).
Самый крупный выигрыш в Лиге чемпионов одному из клиентов PARI принесла одинарная ставка на индивидуальный тотал ПСВ больше 1 по голам в матче раунда плей-офф против «Ювентуса». Клиент был настолько уверен в непрочности итальянской обороны, что подкрепил свой прогноз ставкой на 4 918 035 рублей по коэффициенту 3.05. В результате за счет победы ПСВ 3:1 он получил 10 081 972 рубля чистого выигрыша. Еще одному клиенту удачу принесла ставка на то, что «Аталанта» забьет больше одного мяча в заключительном матче общего этапа с «Барселоной», по коэффициенту 3.45. В результате ничьей 2:2 клиент при ставке 4 000 000 рублей получил 9 800 000 чистого выигрыша.
Выделяется и ставка одного из игроков на сумму 6 000 000 рублей. Клиент PARI спрогнозировал, что «Манчестер Сити» забьет больше гола в Париже в матче общего этапа против «ПСЖ». Коэффициент на это событие составлял 2.45, но игрок поверил в успех и оказался прав, что принесло ему выплату в размере более 8 700 000 рублей.
Среди «сгоревших» ставок выделяется неудача пари на тотал больше 1 по голам в первом тайме матча «Барселона» — «Аталанта». Коэффициент на это событие был всего 1.35, но на перерыв две верховые команды ушли со счетом 0:0, лишив игрока 9 500 000 рублей. Еще обиднее то, что сразу после возвращения из раздевалок каждая из команд забила по два мяча (2:2).
Другой игрок поставил 6 700 000 рублей на победу «Арсенала» над «ПСЖ» в ответном матче 1/2 финала по коэффициенту 2.23. «Канониры» подвели прогнозиста, проиграв на своем поле со счетом 0:1. Также достойна упоминания сгоревшая ставка в размере 5 600 000 рублей на победу «Барселоны» над «Интером» в ответной полуфинальной игре. Эта сумма могла увеличиться в 2.57 раза, но основное время матча завершилось вничью 3:3. Победу в дополнительное время, где для игрока уже ничего не решалось, вырвал «Интер».
Самый высокий коэффициент, сыгравший в этом сезоне ЛЧ, — 350.00. Один из игроков счастливым образом предсказал, что «Интер» откроет счет в первом полуфинальном матче с «Барселоной» усилиями Маркуса Тюрама, а сама встреча завершится вничью 3:3. Так в итоге и произошло, благодаря чему поставленные клиентом PARI 30 рублей превратились в 10 500 рублей.
У ряда игроков не зашли ставки по минимально возможному коэффициенту — 1.01. Самую крупную сумму (78 000 рублей) поставил игрок, выбравший тотал больше 0.5 по голам во втором тайме матча 1/8 финала между «Барселоной» и «Бенфикой». Испанцы с португальцами установили счет 3:1 уже к перерыву, но после возвращения из раздевалок не забили ни гола.
Если суммировать все игры Лиги чемпионов, то самой прибыльной командой для PARI оказался «Арсенал», а самой убыточной — «Црвена Звезда». Лучшим по заработку для компании было 18 сентября, когда «Манчестер Сити» и «Интер» разошлись нулевой ничьей, в которую не поверило большинство прогнозистов. Лучшей датой по обороту стало 29 января. Большинство ставок было принято в заключительный день общего этапа, когда решалась судьба путевок в плей-офф.
Для клиентов PARI лучшая дата по заработку — 17 сентября. Это был первый тур общего этапа, и большинство матчей завершились предсказуемыми результатами. В частности, «Бавария» разгромила загребское «Динамо» со счетом 9:2, «Реал» добился легкой победы над «Штутгартом» (3:1), «Ювентус» — над ПСВ (3:1), а «Астон Вилла» — над «Янг Бойз» (3:0).