PARI: «Арсенал» — самый прибыльный клуб для букмекеров по итогам ЛЧ-2024/25. Самый убыточный матч — «ПСЖ» — «Астон Вилла»

«ПСЖ» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. Парижский клуб увенчал победой красивый сезон, по итогам которого оформил квадрупл: выиграл все четыре турнира, в которых участвовал (чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также ЛЧ). Помогли в этом парижанам вратарь сборной России Матвей Сафонов и один из самых ярких легионеров в истории РПЛ, грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия. Для обоих сезон-2024/25 был дебютным в «ПСЖ».

До старта сезона-2024/25 главными фаворитами Лиги чемпионов букмекеры считали «Манчестер Сити». Коэффициент на победу английского топ-клуба составлял 3.20. На втором месте шел действующий победитель турнира «Реал» (4.50). «Арсенал» замыкал тройку главных претендентов на трофей с коэффициентом 10.00. В итоге главные фавориты вылетели на ранних стадиях. «Реал» выбил «Манчестер Сити» в раунде плей-офф за право попасть в 1/16 финала. Сразу же после этого сами «сливочные» вылетели от «Арсенала», проиграв «канонирам» как в Лондоне (0:3), так и в Мадриде (1:2). «Арсенал» же продержался до полуфинала, где уступил «ПСЖ» (0:1, 1:2).

В финал турнира пробились «Интер» и «ПСЖ». Итальянский клуб большую часть турнира демонстрировал чудеса игры в обороне (провел «на ноль» восемь матчей из 15) и легко вышел сразу в 1/8 финала с четвертого места на общем этапе. Парижане слабо провели общий этап: лишь в последнем туре обеспечили себе выход в раунд в плей-офф (с 15-го места). Но после январского трансфера Кварацхелии «ПСЖ» преобразился в решающих матчах, а в итоге разгромил «Интер» 5:0. Это самый крупный счет, с которым завершались финалы ЛЧ.

Лига чемпионов прошла при новом формате, с 36 участниками вместо 32 и единой турнирной таблицей на общем этапе. Нововведения способствовали непредсказуемости результатов, ведь тот же «ПСЖ» преобразился именно в плей-офф после неудачных результатов в группе. Кроме того, на ранних стадиях вылетели такие топ-клубы, как «Ювентус» (от «ПСВ» в раунде плей-офф), «Бавария» (от «Интера» в 1/4 финала) и «Ливерпуль» (от «ПСЖ» в 1/4 финала).