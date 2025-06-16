Бобровский, тренер, везение: что стало залогом успеха «Флориды» в Кубке Стэнли

Сейчас разве что ленивый не вспоминает о начале карьеры российского голкипера во «Флориде», которая могла завершиться, так толком и не начавшись. Сменив «Коламбус» на «Пантерз» в 2019-м году, начинал Боб, стоит признать, не лучшим образом. Случались и результативные ошибки, и неудачные матчи, а сам Сергей не выглядел бесспорным номером один. Проблема заключалась еще и в том, что контракт Бобровский получил очень жирный (примерно 70 млн долларов на 7 лет), а это в мире спорта ко многому обязывает.

Болельщики не просто перешептывались на трибунах и кухнях, что вратарь не стоит потраченных денег, а говорили об этом открыто и в полный голос. Информация о возможном скором обмене голкипера находилась в статусе где-то между слухами и официальной, постоянно грозя перейдя из первой категории во вторую. Сейчас это вспоминается скорее с улыбкой, но сам Сергей тогда переживал один из сложнейших периодов в спортивной карьере, который в итоге сумел преодолеть.

Второй год подряд титул самого ценного игрока плей-офф ускользает от Бобровского, хотя он неизменно является на него одним из главных претендентов. Сухая статистика в игровых видах спорта далеко не всегда отражает истинное положение дел, и Боб тому одно из самых ярких подтверждений. Россиянин не может похвастать самым высоким коэффициентом надежности в лиге и процентом отраженных бросков. Главным его козырем является умение превратиться в непробиваемую стену в те моменты, когда это больше всего необходимо команде. И в этом плане, как показывают последние два розыгрыша Кубка Стэнли, в НХЛ Сергею нет равных.

Можно вспомнить и выдающуюся игру игру Бобровского в концовке третьего матча серии с «Торонто», по итогам которого «Мэйпл Лифс» вполне могли повести серии 3:0, но и мечты о победе в той встрече, как и на выход в следующую стадию, разбились о Боба. В полуфинале голкипер не оставил шансов нападающим «Каролины», да и в финале не позволил вольностей29 звездному нападению «Эдмонтона». Тренерский штаб не жалеет лестных эпитетов, говоря о российском вратаре, а болельщики после победы в решающем матче финальной серии над «Ойлерз» скандируют именно его имя. Но личных призов Сергей опять не получил.