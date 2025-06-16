Бобровский, тренер, везение: что стало залогом успеха «Флориды» в Кубке Стэнли

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В ночь со вторника на среду в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида» обыграла «Эдмонтон» и во второй раз подряд стала обладателем Кубка Стэнли. Рассказываем о главных героях и событиях, приведших «Пантер» к защите почетного титула.
Сейчас разве что ленивый не вспоминает о начале карьеры российского голкипера во «Флориде», которая могла завершиться, так толком и не начавшись. Сменив «Коламбус» на «Пантерз» в 2019-м году, начинал Боб, стоит признать, не лучшим образом. Случались и результативные ошибки, и неудачные матчи, а сам Сергей не выглядел бесспорным номером один. Проблема заключалась еще и в том, что контракт Бобровский получил очень жирный (примерно 70 млн долларов на 7 лет), а это в мире спорта ко многому обязывает.
Болельщики не просто перешептывались на трибунах и кухнях, что вратарь не стоит потраченных денег, а говорили об этом открыто и в полный голос. Информация о возможном скором обмене голкипера находилась в статусе где-то между слухами и официальной, постоянно грозя перейдя из первой категории во вторую. Сейчас это вспоминается скорее с улыбкой, но сам Сергей тогда переживал один из сложнейших периодов в спортивной карьере, который в итоге сумел преодолеть.
Второй год подряд титул самого ценного игрока плей-офф ускользает от Бобровского, хотя он неизменно является на него одним из главных претендентов. Сухая статистика в игровых видах спорта далеко не всегда отражает истинное положение дел, и Боб тому одно из самых ярких подтверждений. Россиянин не может похвастать самым высоким коэффициентом надежности в лиге и процентом отраженных бросков. Главным его козырем является умение превратиться в непробиваемую стену в те моменты, когда это больше всего необходимо команде. И в этом плане, как показывают последние два розыгрыша Кубка Стэнли, в НХЛ Сергею нет равных.
Можно вспомнить и выдающуюся игру игру Бобровского в концовке третьего матча серии с «Торонто», по итогам которого «Мэйпл Лифс» вполне могли повести серии 3:0, но и мечты о победе в той встрече, как и на выход в следующую стадию, разбились о Боба. В полуфинале голкипер не оставил шансов нападающим «Каролины», да и в финале не позволил вольностей29 звездному нападению «Эдмонтона». Тренерский штаб не жалеет лестных эпитетов, говоря о российском вратаре, а болельщики после победы в решающем матче финальной серии над «Ойлерз» скандируют именно его имя. Но личных призов Сергей опять не получил.
Год назад приз MVP плей-офф у Бобровского увел нападающий проигравшего в финале «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, демонстрировавший удивительную результативность. На этот раз награда досталась одноклубнику Боба - Сэму Беннетту. Форвард с 15-ю голами стал лучшим снайпером плей-офф, не только с пугающей для соперников регулярностью забрасывая шайбы, но и являясь крайне важным в командных построениях элементом. Дело не только в набранных 28-летним канадцем результативных баллах, но и в защитниках противника, которых он оттягивал на себя, и в штрафных минутах, которые заработал Сэм для соперников, предоставляя «Пантерз» численное большинство. За Бобровского, вновь не получившего титул самого ценного игрока, кончено, немного обидно, но Беннетт свою награду заработал честно.
28 сейвов в чемпионском матче Бобровского и всего одна пропущенная шайба не позволили россиянину стать первой звездой матча, оставив его на втором месте. Приз лучшему игроку абсолютно заслуженно достался его одноклубнику Сэму Райнхарту. 29-летний форвард забил в решающем финальном матче четыре гола, проигнорировать которые просто невозможно. Это первый случай за более чем 100 лет, когда игрок в победном для его команде матче финала Кубка Стэнли оформляет покер.
Забавно, что забросив четыре из пяти шайб «Флориды», Райнхарт не записал на свой счет победный гол. Год назад именно результативный бросок канадца в седьмой встрече финальной серии с «Эдмонтоном» принес «Пантерам» победу в Кубке Стэнли. На этот раз золотой гол на счету Мэттью Ткачука. Но это вряд ли расстроило Райнхарта, благодаря покеру, занявшего с 11-ю голами второе место в списке самых метких снайперов Кубка Стэнли-2025.
Говоря об успехах «Флориды» нельзя оставить за скобками ее главного тренера. Пол Морис является одной из главных составляющих успеха «Пантерз». Вклад канадского специалиста в успех благополучной команды может показаться болельщикам не столь внушительным, но этим благополучием «Пантеры» во много обязаны именно своему рулевому.
Добрую половину регулярного сезона действующие обладатели Кубка Стэнли если не игнорировали турнирную таблицу, то демонстрировали довольно прохладное отношение к результатам. В плей-офф побеждает не тот, кто играет в решающих матчах на своей площадке, а тот кто к этому больше готов и на это способен. К кубковой стадии сезона Морис подвел свою команду в превосходной форме и игровом тонусе, с самого начала сезона отдавая себе отчет в том, к какому моменту команда должна выйти на пик.
«Флорида» не только оказалась в плей-офф одной из самых физически готовых команд, если не лучшей. Ни один из соперников физически не смог превзойти «Пантер». Но дело не только в этом. Сбалансированная игра защитившего чемпионский титул клуба так и осталась для всех конкурентов тем орешком, который не удалось расколоть. Ни системная и местами от этого скучноватая «Каролина», ни яркая «Тампа» с Андреем Василевским в воротах, ни дерзкий «Торонто», ни «Эдмонтон» со своими суперзвездами так и не смогли найти противоядия против хоккея Пола Мориса.
Тренер превратил команду в настоящего кубкового бойца, обладающими для этого всеми необходимыми качествами. Ни счет в серии, ни место проведения матча не могли смутить «Пантер», подтверждением чему служат сразу несколько статистических достижений. Одержав 10 побед в плей-офф на выезде, «Флорида» повторила рекорд НХЛ, а в голевом плане установила несколько впечатляющих достижений. 61 гол на чужих площадках в Кубке Стэнли стали абсолютно лучшим результатом в истории лиги. Рекордной стала и разница забитых и пропущенных голов в плей-офф на чужом льду (+30). Даже лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид после поражения своей команды в финальной серии выделял не каких-то отдельных игроков, а говорил о коллективе, назвав «Пантер» очень крутой командой. А это именно тренерское достижение.
Без везения в спорте больших побед добиться довольно сложно, но, если говорить о финале Кубка Стэнли-2025, без него не обошлось. Вернее, дело даже не в везучести «Пантерз», а в неудачливости их соперника. Впервые за без малого 50 лет одна команда уступила в двух финальных сериях подряд. В последний раз это удавалось «Бостону», проигравшего финалы 1977 и 1978 годов. Возглавляют же антирейтинг «Торонто» и «Сент-Луис», не сумевшие выиграть по три финальные серии подряд.
Поговаривают болельщики после поражения «Эдмонтона» и о канадском проклятие, ведь клубы из Канады не выигрывали Кубок Стэнли уже 32 года. Последним кому это удалось, был «Монреаль», обыгравший в 1993-м в пяти матчах «Лос-Анджелес». С тех пор случилось восемь финальных серий между американскими и канадскими командами, в каждой из которых неизменно победу одерживал клуб из США. Три таких поражения на счету «Эдмонтона».