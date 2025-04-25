Кто станет чемпионом России по футболу: расклады за 5 туров до конца, календарь игр РПЛ, котировки

«Краснодар»

26-й тур. «Динамо» Махачкала (г)

27-й тур. «Рубин» (д)

28-й тур. ЦСКА (г)

29-й тур. «Оренбург» (г)

30-й тур. «Динамо» (д)



Лидеру сезона предстоит не самый простой финиш сезона: три выезда и два домашних матча. Хотя испытание Махачкалой ожидает не только «Краснодар», но и «Зенит». Дебютант лиги может самым непосредственным образом повлиять на ход золотой гонки, если отберет очки у фаворитов. В концовке же нас ожидает ремейк решающей игры-2024: «Краснодар» - «Динамо». Не исключено, что в ней и определится чемпион России.

«Зенит»

26-й тур. «Динамо» Москва (г)

27-й тур. «Пари НН» (д)

28-й тур. «Динамо» Махачкала (г)

29-й тур. «Ростов» (г)

30-й тур. «Ахмат» (д)

У действующего чемпиона, на глазок, календарь апреля-мая попроще. Самым сложным для СБГ выглядит ближайший матч - на выезде с «Динамо». Дальше у него по графику середняки с аутсайдерами, причем половина из них уже доигрывает сезон без особых турнирных стимулов. Всех их клуб класса «Зенита» должен обыгрывать.

«Спартак»

26-й тур. ЦСКА (д)

27-й тур. «Факел» (г)

28-й тур. «Динамо» (г)

29-й тур. «Крылья Советов» (г)

30-й тур. «Химки» (д)

У «Спартака» впереди еще два опасных дерби - с ЦСКА дома и с «Динамо» в гостях. Выезды в Воронеж и Самару тоже обещают быть нервозными. Только «Химки» выглядят проходным вариантом для красно-белых. Но чтобы остаться в гонке до конца, команде Станковича желательно без потерь пройти ближайшие четыре тура. Невероятно сложная задача!

Источник: официальный сайт «Спартака»

ЦСКА

26-й тур. «Спартак» (г)

27-й тур. «Ахмат» (г)

28-й тур. «Краснодар» (д)

29-й тур. «Локомотив» (г)

30-й тур. «Пари НН» (д)

Только победа в ближайшем дерби оставит армейцам более-менее реальные шансы на титул. Но, даже уступив в ближайшую субботу, они еще смогут поучаствовать в распределении медалей. В Петербурге будут только рады, если ЦСКА обыграет в 28-м туре «Краснодар».

«Динамо»

26-й тур. «Зенит» (д)

27-й тур. «Крылья Советов» (г)

28-й тур. «Спартак» (д)

29-й тур. «Акрон» (д)

30-й тур. «Краснодар» (г)

Динамовцам еще играть со всеми тремя лидерами сезона: с «Зенитом» и «Спартаком» - дома, с «Краснодаром» - в гостях. Чтобы всерьез рассчитывать на трофей, бело-голубым нужно побеждать их всех.