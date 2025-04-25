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25 апреля 7:32ГлавнаяАналитика

Кто станет чемпионом России по футболу: расклады за 5 туров до конца, календарь игр РПЛ, котировки

«Зенит»? «Краснодар»? А, может, все-таки «Спартак»?!
Валентин Васильев
Источник: официальный сайт «Зенита»
Источник: официальный сайт «Зенита»

До конца чемпионата России по футболу осталась ровно одна шестая часть дистанции - пять туров. В преддверии 26-го тура РПЛ анализируем шансы команд на чемпионский титул, исходя из турнирного положения, календаря оставшихся игр и котировок легальных букмекеров. 

Положение лидеров

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После 25 туров «Краснодар» удерживает первое место в таблице, но преимущество над «Зенитом» составляет всего два очка. «Спартак» идет в пяти пунктах от лидера, ЦСКА - в семи.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар25167249-1855
2. Зенит25165450-1653
3. Спартак25155548-2150
4. ЦСКА25146539-1748
5. Динамо25137553-2946
6. Локомотив25135742-3644

Оставшиеся матчи претендентов

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«Краснодар»

26-й тур. «Динамо» Махачкала (г)
27-й тур. «Рубин» (д)
28-й тур. ЦСКА (г)
29-й тур. «Оренбург» (г)
30-й тур. «Динамо» (д)

Лидеру сезона предстоит не самый простой финиш сезона: три выезда и два домашних матча. Хотя испытание Махачкалой ожидает не только «Краснодар», но и «Зенит». Дебютант лиги может самым непосредственным образом повлиять на ход золотой гонки, если отберет очки у фаворитов. В концовке же нас ожидает ремейк решающей игры-2024: «Краснодар» - «Динамо». Не исключено, что в ней и определится чемпион России.

Прогноз на матч «Динамо» Махачкала - «Краснодар»

«Зенит»

26-й тур. «Динамо» Москва (г)
27-й тур. «Пари НН» (д)
28-й тур. «Динамо» Махачкала (г)
29-й тур. «Ростов» (г)
30-й тур. «Ахмат» (д) 

У действующего чемпиона, на глазок, календарь апреля-мая попроще. Самым сложным для СБГ выглядит ближайший матч - на выезде с «Динамо». Дальше у него по графику середняки с аутсайдерами, причем половина из них уже доигрывает сезон без особых турнирных стимулов. Всех их клуб класса «Зенита» должен обыгрывать.

«Спартак»

26-й тур. ЦСКА (д)
27-й тур. «Факел» (г)
28-й тур. «Динамо» (г)
29-й тур. «Крылья Советов» (г)
30-й тур. «Химки» (д)

У «Спартака» впереди еще два опасных дерби - с ЦСКА дома и с «Динамо» в гостях. Выезды в Воронеж и Самару тоже обещают быть нервозными. Только «Химки» выглядят проходным вариантом для красно-белых. Но чтобы остаться в гонке до конца, команде Станковича желательно без потерь пройти ближайшие четыре тура. Невероятно сложная задача!

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Источник: официальный сайт «Спартака»

ЦСКА

26-й тур. «Спартак» (г)
27-й тур. «Ахмат» (г)
28-й тур. «Краснодар» (д)
29-й тур. «Локомотив» (г)
30-й тур. «Пари НН» (д)

Только победа в ближайшем дерби оставит армейцам более-менее реальные шансы на титул. Но, даже уступив в ближайшую субботу, они еще смогут поучаствовать в распределении медалей. В Петербурге будут только рады, если ЦСКА обыграет в 28-м туре «Краснодар».

Прогноз на матч «Спартак» - ЦСКА

«Динамо»

26-й тур. «Зенит» (д)
27-й тур. «Крылья Советов» (г)
28-й тур. «Спартак» (д)
29-й тур. «Акрон» (д)
30-й тур. «Краснодар» (г)

Динамовцам еще играть со всеми тремя лидерами сезона: с «Зенитом» и «Спартаком» - дома, с «Краснодаром» - в гостях. Чтобы всерьез рассчитывать на трофей, бело-голубым нужно побеждать их всех.

Прогноз на матч «Динамо» Москва - «Зенит»

Коэффициенты на чемпионство

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Всего пару недель назад топ-3 кандидатов в чемпионы от аналитиков PARI выглядел следующим образом: «Краснодар» (1.90), «Зенит» (3.00), «Спартак» (4.50). Южане в этой лидерской закрутке считались явными фаворитами. Все перевернул 24-й тур. Для действующего чемпиона он сложился просто идеально: красно-белые внезапно уступили дома дебютанту из Махачкалы, тогда как сам «Зенит» обыграл лидера. Причем словно по заказу, с нужным счетом 4:1. Теперь при равенстве очков (например, ничья кубанцев + победа питерцев) сине-бело-голубые получат преимущество по личным встречам.

Неделю назад ставки на седьмой подряд титул Семака и его команды принимались по коэффициенту 1.80. Триумф «Краснодара» котировался за 2.60. На этот раз оба претендента благополучно избежали очковых потерь. Выиграл и «Спартак».

Как ни странно, перед 26-м туром коэффициент на чемпионство «Зенита» снова подрос. Теперь букмекеры сулят двукратный выигрыш поставившим на СБГ в золотой гонке. Котировка на успех краснодарцев, наоборот, немного снизилась - с 2.60 до 2.15. Вероятность триумфа спартаковцев эксперты оценивают кэфом 10.50, а ЦСКА - 100.00!

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Клуб1-е место - да1-е место - нет1-2 место - да1-2 место - нет
«Зенит»2.001.801.155.40
«Краснодар»2.151.701.184.90
«Спартак»10.501.053.101.37
ЦСКА100.00-14.001.03
«Динамо»500.00-30.00-

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