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21 апреля 10:34ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Динамо Москва - Зенит, 26 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Два предыдущих выезда в столицу чемпиону удались не вполне - каким будет третий?
Валентин Васильев

Последняя суббота апреля в РПЛ будет прямо-таки перегружена топовым футболом: два суперматча в один день в одном городе! Первыми из кандидатов в медалисты сразятся московское «Динамо» и «Зенит». Изучаем линии букмекерских контор на забойное противостояние в Петровском парке.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва) 

26.04.2025, Сб

14:00 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург)

П1 - 3.60

Х - 3.60

П2 - 2.00

Турнир: чемпионат России по футболу, 26-й тур

Стадион:  «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина»  (Москва, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»694455234-187
«Динамо»554469187-234

Последние пять игр «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.04.2025«Динамо» Москва

3:1

«Рубин» 

РПЛ

16.04.2025«Динамо» Москва

0:0

ЦСКА

Кубок России

12.04.2025«Пари НН»

1:1

«Динамо» Москва

 РПЛ

06.04.2025ЦСКА

3:1

«Динамо» Москва

РПЛ

29.03.2025«Динамо» Москва

5:1

«Оренбург» 

РПЛ

Последние пять игр «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.04.2025«Зенит»

1:0

«Химки»

РПЛ

16.04.2025«Зенит»

2:0

«Ростов»

Кубок России

13.04.2025«Зенит»

4:1

«Краснодар»

РПЛ

05.04.2025«Локомотив»

1:1

«Зенит»

РПЛ

30.03.2025«Зенит»

4:0

«Рубин»

РПЛ

Последние пять матчей «Динамо» (Москва) и «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.01.2025«Зенит»

1:3

«Динамо» Москва

Товарищеский матч

10.08.2024«Зенит»

1:0

«Динамо» Москва

РПЛ

28.04.2024«Динамо» Москва

1:0

«Зенит»

РПЛ

13.03.2024«Зенит»

2:0

«Динамо» Москва

Кубок России

29.11.2023«Динамо» Москва

1:0

«Зенит»

Кубок России

Турнирная таблица

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За пять туров до финиша «Зенит» опережает «Динамо» на семь очков и три позиции, но он все еще не первый в таблице.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар25167249-1855
2. Зенит25165450-1653
3. Спартак25155548-2150
4. ЦСКА25146539-1748
5. Динамо25137553-2946
6. Локомотив25135742-3644
7. Ростов25106938-3836
8. Рубин25106932-3736
9. Акрон25841331-4528
10. Динамо Махачкала25691023-2827
11. Крылья Советов25761230-4027
12. Химки25581228-4523
13. Ахмат254111023-3923
14. Пари НН25551519-4720
15. Оренбург25451623-4617
16. Факел25291411-3715

Прогноз на матч

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«Динамо» - «Зенит» - одно из самых бескомпромиссных противоборств в российском футболе. В последние годы старые знакомые соперничают с переменным успехом: на пять побед сине-бело-голубых приходятся четыре виктории просто бело-голубых (включая кубковую в серии пенальти) и всего одна ничья. В первом круге нынешнего чемпионата команда Семака не без труда сломила динамовцев на своем поле благодаря меткому удару Глушенкова (1:0). Две предыдущие встречи москвичей с питерцами в Петровском парке принесли такой же результат - только в пользу хозяев. Крайне непредсказуемая пара!

Чемпиону в этом году выезды в Москву даются натужно: «Спартаку» уступили 1:2, в Черкизово против «Локо» довольствовались только ничьей 1:1. Новый вояж в столицу обещает быть для «Зенита» не проще предыдущих. Для москвичей это, по сути, последний реальный шанс вернуться в «золотую» гонку. Победа позволит хозяевам до четырех очков сократить отставание от чемпиона. Настрой на игру у парней Лички будет соответствующий - максимально боевой. Но и «Зенит» настраивается только на победу - и в этом, и  в четырех заключительных турах. Гости будут предельно собраны и отмобилизованы. Так что явных предпосылок к яркому футбольному шоу не наблюдается. Из пяти предыдущих «личек» четыре были «низовыми» (не более двух забитых мячей). Ждем чего-то подобного и в эту субботу. Тем более синоптики обещают резкое похолодание - следовательно, многочисленные южноамериканцы обеих команд будут чувствовать себя не вполне комфортно на холоде.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямая трансляция из Москвы пройдет на «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Динамо»: Гомес, Тюкавин (оба - травмы)

«Зенит»: Караваев (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» Москва  - «Зенит»:

Позиция«Динамо»«Зенит»Позиция
Вратарь1. Лунев1. ЛатышонокВратарь
Защитник2. Даса31. МантуанЗащитник
Защитник18. Маричал25. ЭраковичЗащитник
Защитник3. Бальбуэна27. НиноЗащитник
Защитник4. Касерес3. Сантос Полузащитник
Полузащитник15. Глебов5. БарриосПолузащитник
Полузащитник 74. Фомин17. МостовойПолузащитник 
Полузащитник10. Бителло8. ВенделПолузащитник
Полузащитник13. Нгамале11. Луис ЭнрикеПолузащитник
Нападающий91. Гладышев32. ГондуНападающий
Нападающий14. Маухуб7. СоболевНападающий
Главный тренерМарцел ЛичкаСергей СемакГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI удвоит номинал выигрышной ставки на чемпиона России. Коэффициент на хозяев поля - в полтора раза выше (3.60). На таком же уровне котируется ничья. 

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Динамо» - «Зенит»?

Аналитики ожидают конкурентную игру, но предсказуемо отдают предпочтение гостям. Хотя две предыдущие встречи сторон в Петровском парке завершились в пользу хозяев (1:0).

Где бесплатно смотреть матч «Динамо» - «Зенит»?

Телеканал «Матч ТВ» не оставит зрителей без прямой трансляции такой интригующей игры. 

Где купить билеты на матч «Динамо» - «Зенит»? 

Билеты на игру еще есть в продаже на официальном сайте столичного клуба. Минимальная стоимость - 1 200 рублей.

«Зенит» снова будет чемпионом?

Аналитики легальных БК расценивают шансы команды Семака на титул как самые высокие. Ставки на седьмое подряд чемпионство сейчас принимаются по котировке 2.00. Коэффициент на успех «Краснодара» составляет 2.15, а «Спартака» - 10.50.

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