Динамо Москва - Зенит, 26 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Динамо» - «Зенит» - одно из самых бескомпромиссных противоборств в российском футболе. В последние годы старые знакомые соперничают с переменным успехом: на пять побед сине-бело-голубых приходятся четыре виктории просто бело-голубых (включая кубковую в серии пенальти) и всего одна ничья. В первом круге нынешнего чемпионата команда Семака не без труда сломила динамовцев на своем поле благодаря меткому удару Глушенкова (1:0). Две предыдущие встречи москвичей с питерцами в Петровском парке принесли такой же результат - только в пользу хозяев. Крайне непредсказуемая пара!

Чемпиону в этом году выезды в Москву даются натужно: «Спартаку» уступили 1:2, в Черкизово против «Локо» довольствовались только ничьей 1:1. Новый вояж в столицу обещает быть для «Зенита» не проще предыдущих. Для москвичей это, по сути, последний реальный шанс вернуться в «золотую» гонку. Победа позволит хозяевам до четырех очков сократить отставание от чемпиона. Настрой на игру у парней Лички будет соответствующий - максимально боевой. Но и «Зенит» настраивается только на победу - и в этом, и в четырех заключительных турах. Гости будут предельно собраны и отмобилизованы. Так что явных предпосылок к яркому футбольному шоу не наблюдается. Из пяти предыдущих «личек» четыре были «низовыми» (не более двух забитых мячей). Ждем чего-то подобного и в эту субботу. Тем более синоптики обещают резкое похолодание - следовательно, многочисленные южноамериканцы обеих команд будут чувствовать себя не вполне комфортно на холоде.