Динамо Москва - Зенит, 26 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Последняя суббота апреля в РПЛ будет прямо-таки перегружена топовым футболом: два суперматча в один день в одном городе! Первыми из кандидатов в медалисты сразятся московское «Динамо» и «Зенит». Изучаем линии букмекерских контор на забойное противостояние в Петровском парке.
Турнир: чемпионат России по футболу, 26-й тур
Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва, Россия)
Судьи: еще не назначены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|69
|44
|55
|234-187
|«Динамо»
|55
|44
|69
|187-234
Последние пять игр «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.04.2025
|«Динамо» Москва
3:1
«Рубин»
РПЛ
|16.04.2025
|«Динамо» Москва
0:0
ЦСКА
Кубок России
|12.04.2025
|«Пари НН»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|06.04.2025
|ЦСКА
3:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|29.03.2025
|«Динамо» Москва
5:1
«Оренбург»
РПЛ
Последние пять игр «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.04.2025
|«Зенит»
1:0
«Химки»
РПЛ
|16.04.2025
|«Зенит»
2:0
«Ростов»
Кубок России
|13.04.2025
|«Зенит»
4:1
«Краснодар»
РПЛ
|05.04.2025
|«Локомотив»
1:1
«Зенит»
РПЛ
|30.03.2025
|«Зенит»
4:0
«Рубин»
РПЛ
Последние пять матчей «Динамо» (Москва) и «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.01.2025
|«Зенит»
1:3
«Динамо» Москва
Товарищеский матч
|10.08.2024
|«Зенит»
1:0
«Динамо» Москва
РПЛ
|28.04.2024
|«Динамо» Москва
1:0
«Зенит»
РПЛ
|13.03.2024
|«Зенит»
2:0
«Динамо» Москва
Кубок России
|29.11.2023
|«Динамо» Москва
1:0
«Зенит»
Кубок России
За пять туров до финиша «Зенит» опережает «Динамо» на семь очков и три позиции, но он все еще не первый в таблице.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|2. Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|3. Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|4. ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|5. Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|6. Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|7. Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|8. Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|9. Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|10. Динамо Махачкала
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|11. Крылья Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|12. Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|13. Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|14. Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|15. Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|16. Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
«Динамо» - «Зенит» - одно из самых бескомпромиссных противоборств в российском футболе. В последние годы старые знакомые соперничают с переменным успехом: на пять побед сине-бело-голубых приходятся четыре виктории просто бело-голубых (включая кубковую в серии пенальти) и всего одна ничья. В первом круге нынешнего чемпионата команда Семака не без труда сломила динамовцев на своем поле благодаря меткому удару Глушенкова (1:0). Две предыдущие встречи москвичей с питерцами в Петровском парке принесли такой же результат - только в пользу хозяев. Крайне непредсказуемая пара!
Чемпиону в этом году выезды в Москву даются натужно: «Спартаку» уступили 1:2, в Черкизово против «Локо» довольствовались только ничьей 1:1. Новый вояж в столицу обещает быть для «Зенита» не проще предыдущих. Для москвичей это, по сути, последний реальный шанс вернуться в «золотую» гонку. Победа позволит хозяевам до четырех очков сократить отставание от чемпиона. Настрой на игру у парней Лички будет соответствующий - максимально боевой. Но и «Зенит» настраивается только на победу - и в этом, и в четырех заключительных турах. Гости будут предельно собраны и отмобилизованы. Так что явных предпосылок к яркому футбольному шоу не наблюдается. Из пяти предыдущих «личек» четыре были «низовыми» (не более двух забитых мячей). Ждем чего-то подобного и в эту субботу. Тем более синоптики обещают резкое похолодание - следовательно, многочисленные южноамериканцы обеих команд будут чувствовать себя не вполне комфортно на холоде.
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Прямая трансляция из Москвы пройдет на «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо»: Гомес, Тюкавин (оба - травмы)
«Зенит»: Караваев (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» Москва - «Зенит»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Зенит»
|Позиция
|Вратарь
|1. Лунев
|1. Латышонок
|Вратарь
|Защитник
|2. Даса
|31. Мантуан
|Защитник
|Защитник
|18. Маричал
|25. Эракович
|Защитник
|Защитник
|3. Бальбуэна
|27. Нино
|Защитник
|Защитник
|4. Касерес
|3. Сантос
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Глебов
|5. Барриос
|Полузащитник
|Полузащитник
|74. Фомин
|17. Мостовой
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Бителло
|8. Вендел
|Полузащитник
|Полузащитник
|13. Нгамале
|11. Луис Энрике
|Полузащитник
|Нападающий
|91. Гладышев
|32. Гонду
|Нападающий
|Нападающий
|14. Маухуб
|7. Соболев
|Нападающий
|Главный тренер
|Марцел Личка
|Сергей Семак
|Главный тренер
БК PARI удвоит номинал выигрышной ставки на чемпиона России. Коэффициент на хозяев поля - в полтора раза выше (3.60). На таком же уровне котируется ничья.
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Аналитики ожидают конкурентную игру, но предсказуемо отдают предпочтение гостям. Хотя две предыдущие встречи сторон в Петровском парке завершились в пользу хозяев (1:0).
Телеканал «Матч ТВ» не оставит зрителей без прямой трансляции такой интригующей игры.
Билеты на игру еще есть в продаже на официальном сайте столичного клуба. Минимальная стоимость - 1 200 рублей.
Аналитики легальных БК расценивают шансы команды Семака на титул как самые высокие. Ставки на седьмое подряд чемпионство сейчас принимаются по котировке 2.00. Коэффициент на успех «Краснодара» составляет 2.15, а «Спартака» - 10.50.
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