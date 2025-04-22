Динамо Махачкала - Краснодар, 25 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Махачкалинское «Динамо» отлично проводит первый сезон на высшем уровне. За пять туров до конца чемпионата команда Биджиева достаточно уверенно чувствует себя на 10-й позиции и при этом не перестает удивлять. Особенно дагестанцам удаются матчи с московским «Спартаком»: из четырех встреч с красно-белыми в двух турнирах они выиграли половину и только раз уступили. Правда, такие победы не проходят для дебютанта РПЛ бесследно. На игру с оренбургским аутсайдером, как видно, эмоций у махачкалинцев не хватило. Как результат - поражение 1:2.

«Краснодар» второй год подряд идет на чемпионский титул. Пока все складывается более-менее удачно для клуба Галицкого. Однако крупным поражением в Санкт-Петербурге «быки» лишили себя права на ошибку. Теперь при равенстве очков «Зенит» окажется выше в таблице. Следовательно, даже ничьих черно-зеленым желательно избегать.

Все говорит о том, что у гостей мотивация должна быть значительно сильнее, чем у хозяев. Повторения весны-2024 в клубе никто не хочет. Плюс со свежими силами вернутся в основу после дисквалификации Оласа и Черников. Они однозначно повысят обороноспособность команды. Наш прогноз на пятницу: победа фаворита.