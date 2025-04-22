Динамо Махачкала - Краснодар, 25 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
26-й тур чемпионата России по футболу откроется в пятницу, 25 апреля. В первый игровой день в Каспийске сразятся два представителя юга: в гости к дебютанту элиты, махачкалинскому «Динамо», едет лидер сезона - «Краснодар». У «быков» есть шанс минимум на сутки-другие увеличить отрыв от преследователей. Удастся ли?
Турнир: чемпионат России по футболу, 26-й тур
Стадион: «Анжи-Арена» (Каспийск, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» (Махачкала)
|0
|1
|0
|0-0
|«Краснодар»
|0
|1
|0
|0-0
Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.04.2025
|«Оренбург»
2:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|11.04.2025
|«Спартак»
1:2
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|06.04.2025
|«Динамо» (Махачкала)
4:1
«Химки»
РПЛ
|29.03.2025
|ЦСКА
2:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|15.03.2025
|«Динамо» (Махачкала)
4:0
«Крылья Советов»
РПЛ
Последние пять игр «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.04.2025
|«Краснодар»
3:1
«Ахмат»
РПЛ
|13.04.2025
|«Зенит»
4:1
«Краснодар»
РПЛ
|05.04.2025
|«Краснодар»
1:0
«Акрон»
РПЛ
|30.03.2025
|«Краснодар»
5:0
«Факел»
РПЛ
|23.03.2025
|«Краснодар»
6:1
«Амкал»
Товарищеский матч
«Краснодар» продолжает лидировать в таблице РПЛ, но уже явственнее, чем прежде, слышит топот конкурентов за спиной. Даже в случае ничьей южане могут лишиться первого места.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|2. Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|3. Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|4. ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|5. Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|6. Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|7. Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|8. Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|9. Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|10. Динамо Махачкала
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|11. Крылья Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|12. Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|13. Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|14. Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|15. Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|16. Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
Махачкалинское «Динамо» отлично проводит первый сезон на высшем уровне. За пять туров до конца чемпионата команда Биджиева достаточно уверенно чувствует себя на 10-й позиции и при этом не перестает удивлять. Особенно дагестанцам удаются матчи с московским «Спартаком»: из четырех встреч с красно-белыми в двух турнирах они выиграли половину и только раз уступили. Правда, такие победы не проходят для дебютанта РПЛ бесследно. На игру с оренбургским аутсайдером, как видно, эмоций у махачкалинцев не хватило. Как результат - поражение 1:2.
«Краснодар» второй год подряд идет на чемпионский титул. Пока все складывается более-менее удачно для клуба Галицкого. Однако крупным поражением в Санкт-Петербурге «быки» лишили себя права на ошибку. Теперь при равенстве очков «Зенит» окажется выше в таблице. Следовательно, даже ничьих черно-зеленым желательно избегать.
Все говорит о том, что у гостей мотивация должна быть значительно сильнее, чем у хозяев. Повторения весны-2024 в клубе никто не хочет. Плюс со свежими силами вернутся в основу после дисквалификации Оласа и Черников. Они однозначно повысят обороноспособность команды. Наш прогноз на пятницу: победа фаворита.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо» (Махачкала): Сандрачук (травма)
«Краснодар»: Голиков (травма), Оласа, Черников (оба - дисквалификации)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Краснодар»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Краснодар»
|Позиция
|Вратарь
|39. Т. Магомедов
|1. Агкацев
|Вратарь
|Защитник
|13. Кагермазов
|98. Петров
|Защитник
|Защитник
|70. Пальцев
|4. Коста
|Защитник
|Защитник
|4. Шумахов
|31. Кайо
|Защитник
|Защитник
|16. Мрезиг
|15. Оласа
|Защитник
|Защитник
|47. Глушков
|6. Ленини
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Аззи
|53. Черников
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Сундуков
|10. Сперцян
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Касинтура
|11. Батчи
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Хоссейннежад
|90. Кобнан
|Нападающий
|Нападающий
|25. Агаларов
|9. Кордоба
|Нападающий
|Главный тренер
|Хасанби Биджиев
|Мурад Мусаев
|Главный тренер
В случае очередной сенсационной победы новичка РПЛ Winline умножит номинал ставки на П1 на четыре. Коэффициент на победу лидера в основной линии БК составляет 1.792. Ничья котируется за 3.35.
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Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи ничью со счетом 1:1 (коэффициент 5.60).
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Приобрести билеты на игру можно на официальном сайте махачкалинского клуба. Цены начинаются с чисто символических 100 рублей.
В таком случае действующий чемпион окажется выше в таблице благодаря преимуществу в личных встречах (0:2, 4:1).
Партнерский проект