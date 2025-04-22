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21 апреля 8:37ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Динамо Махачкала - Краснодар, 25 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Питер и Москва болеют за дебютанта лиги!
Валентин Васильев

26-й тур чемпионата России по футболу откроется в пятницу, 25 апреля. В первый игровой день в Каспийске сразятся два представителя юга: в гости к дебютанту элиты, махачкалинскому «Динамо», едет лидер сезона - «Краснодар». У «быков» есть шанс минимум на сутки-другие увеличить отрыв от преследователей. Удастся ли? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Махачкала)

25.04.2025, Пт

19:30 МСК

«Краснодар»

П1 - 4.00

Х - 3.35

П2 - 1.92

Турнир: чемпионат России по футболу, 26-й тур

Стадион: «Анжи-Арена»  (Каспийск, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» (Махачкала)0100-0
«Краснодар»0100-0

Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.04.2025«Оренбург»

2:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

11.04.2025«Спартак»

1:2

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

06.04.2025«Динамо» (Махачкала)

4:1

«Химки»

РПЛ

29.03.2025ЦСКА

2:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

15.03.2025«Динамо» (Махачкала)

4:0

«Крылья Советов»

РПЛ

Последние пять игр «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.04.2025«Краснодар»

3:1

«Ахмат»

РПЛ

13.04.2025«Зенит»

4:1

«Краснодар»

РПЛ

05.04.2025«Краснодар»

1:0

«Акрон»

РПЛ

30.03.2025«Краснодар»

5:0

«Факел»

РПЛ

23.03.2025«Краснодар»

6:1

«Амкал» 

Товарищеский матч

Место в таблице

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«Краснодар» продолжает лидировать в таблице РПЛ, но уже явственнее, чем прежде, слышит топот конкурентов за спиной. Даже в случае ничьей южане могут лишиться первого места. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар25167249-1855
2. Зенит25165450-1653
3. Спартак25155548-2150
4. ЦСКА25146539-1748
5. Динамо25137553-2946
6. Локомотив25135742-3644
7. Ростов25106938-3836
8. Рубин25106932-3736
9. Акрон25841331-4528
10. Динамо Махачкала25691023-2827
11. Крылья Советов25761230-4027
12. Химки25581228-4523
13. Ахмат254111023-3923
14. Пари НН25551519-4720
15. Оренбург25451623-4617
16. Факел25291411-3715

Прогноз на матч

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Махачкалинское «Динамо» отлично проводит первый сезон на высшем уровне. За пять туров до конца чемпионата команда Биджиева достаточно уверенно чувствует себя на 10-й позиции и при этом не перестает удивлять. Особенно дагестанцам удаются матчи с московским «Спартаком»: из четырех встреч с красно-белыми в двух турнирах они выиграли половину и только раз уступили. Правда, такие победы не проходят для дебютанта РПЛ бесследно. На игру с оренбургским аутсайдером, как видно, эмоций у махачкалинцев не хватило. Как результат - поражение 1:2.

«Краснодар» второй год подряд идет на чемпионский титул. Пока все складывается более-менее удачно для клуба Галицкого. Однако крупным поражением в Санкт-Петербурге «быки» лишили себя права на ошибку. Теперь при равенстве очков «Зенит» окажется выше в таблице. Следовательно, даже ничьих черно-зеленым желательно избегать.

Все говорит о том, что у гостей мотивация должна быть значительно сильнее, чем у хозяев. Повторения весны-2024 в клубе никто не хочет. Плюс со свежими силами вернутся в основу после дисквалификации Оласа и Черников. Они однозначно повысят обороноспособность команды. Наш прогноз на пятницу: победа фаворита.

Бонусы на матч

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Трансляции

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По телевидению игру в прямом эфире покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Динамо» (Махачкала): Сандрачук (травма)

«Краснодар»:  Голиков (травма), Оласа, Черников (оба - дисквалификации)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Краснодар»:

Позиция«Динамо»«Краснодар»Позиция
Вратарь39. Т. Магомедов1. АгкацевВратарь
Защитник13. Кагермазов98. ПетровЗащитник
Защитник70. Пальцев4. КостаЗащитник
Защитник4. Шумахов31. КайоЗащитник
Защитник16. Мрезиг15. ОласаЗащитник
Защитник47. Глушков 6. ЛениниПолузащитник
Полузащитник22. Аззи53. ЧерниковПолузащитник 
Полузащитник77. Сундуков10. СперцянПолузащитник
Полузащитник11. Касинтура11. БатчиПолузащитник
Нападающий10. Хоссейннежад90. КобнанНападающий
Нападающий25. Агаларов9. КордобаНападающий
Главный тренерХасанби БиджиевМурад МусаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В случае очередной сенсационной победы новичка РПЛ Winline умножит номинал ставки на П1 на четыре.  Коэффициент на победу лидера в основной линии БК составляет 1.792. Ничья котируется за 3.35.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Динамо» Махачкала - «Краснодар»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи ничью со счетом 1:1 (коэффициент 5.60).

Где бесплатно смотреть матч «Динамо» Махачкала - «Краснодар»?

Легально посмотреть игру можно на платформах Winline.

Где купить билеты на матч «Динамо» Махачкала - «Краснодар»

Приобрести билеты на игру можно на официальном сайте махачкалинского клуба. Цены начинаются с чисто символических 100 рублей.

Что будет, если «Краснодар» и «Зенит» наберут поровну очков?

В таком случае действующий чемпион окажется выше в таблице благодаря преимуществу в личных встречах (0:2, 4:1).

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