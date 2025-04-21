Спартак - ЦСКА, 26 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

ЦСКА в первой половине весны хвалили чуть ли не чаще всех в лиге. И было за что! Шестая команда по итогам осенней части сезона после зимней перезагрузки просто перестала проигрывать. После ничьей на поле чемпиона армейцы выдали шесть побед подряд и незаметно подобрались к лидерам. Еще один выигрыш - и были бы в топ-3. Впечатляющую серию красно-синих оборвали те, от кого этого мало кто ожидал. Мало того, «Крылья Советов» чуть три очка с 3-й Песчаной улице столицы не вывезли! В концовке хозяевам откровенно повезло, что Рахманович как следует не подстроился под прострел с фланга, находясь в одиночестве перед Акинфеевым. Но и ничья Марко Николича и его футболистов крепко расстроила. Теперь в дерби их точно устроит только победа.

«Спартак» в этом году менее убедителен. Он и очков после рестарта набрал меньше (13 против 17), и запасом прочности, необходимым кандидату в чемпионы, не отличается. За пять последних матчей красно-белые осчастливили очками сразу двух аутсайдеров («Ахмату» отдали одно, Махачкале - все три). Да и в Самаре у «Акрона» выиграли еле-еле - пришлось спасаться после 0:2.

«Спартак» не проигрывает ЦСКА уже шесть матчей. Но тут предыдущие выступления и результаты не играют роли. Каждая история начинается с чистого листа. У Деяна Станковича одна из сильнейших атакующих бригад в лиге, у его земляка Марко Николича - умная, креативная средняя линия. Энергетика переполненной арены придаст обеим командам дополнительных сил. Есть надежда на яркое, эмоциональное зрелище. Ждем голов в одни и другие ворота.