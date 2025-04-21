Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
21 апреля 5:08ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Спартак - ЦСКА, 26 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Дерби, которое нельзя пропустить
Валентин Васильев

В чемпионате России по футболу грядет один из самых ожидаемых матчей года. Дерби «Спартака» и ЦСКА обречены на повышенное внимание публики всегда, вне зависимости от турнирных раскладов. А сейчас, когда обе команды претендуют на медали, и может быть, даже золотые - тем более. Исключительной важности встреча для обеих сторон! Легальные букмекеры подготовили богатые линии на главный матч 26-го тура РПЛ. Изучаем.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва) 

26.04.2025, Сб

19:30 МСК

ЦСКА (Москва)

П1 - 2.02

Х -  3.35

П2 - 3.85

Турнир: чемпионат России по футболу, 26-й тур

Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак» 723866256-232
ЦСКА663872232-256

Последние пять игр «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.04.2025«Акрон»

2:3

«Спартак»

РПЛ

15.04.2025«Спартак»

3:0

«Урал»

FONBET Кубок России

11.04.2025«Спартак»

1:2

«Динамо» Махачкала

РПЛ

06.04.2025«Ростов»

0:3

«Спартак»

РПЛ

30.03.2025«Ахмат»

0:0

«Спартак»

РПЛ

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.04.2025ЦСКА

1:1

«Крылья Советов»

РПЛ

16.04.2025«Динамо» Москва

0:0

ЦСКА

FONBET Кубок России

12.04.2025«Оренбург»

0:2

ЦСКА

РПЛ

06.04.2025ЦСКА

3:1

«Динамо» Москва

РПЛ

29.03.2025ЦСКА

2:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

Последние пять игр «Спартака» и ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.11.2024ЦСКА

0:2

«Спартак»

РПЛ

25.04.2024ЦСКА

0:0

«Спартак»

РПЛ

08.10.2023«Спартак»

2:2

ЦСКА

РПЛ

21.05.2023«Спартак»

2:1

ЦСКА

РПЛ

16.10.2022ЦСКА

2:2

«Спартак»

РПЛ

Место в таблице

Свернуть

После 25 туров земляков разделяют в таблице два очка. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар25167249-1855
2. Зенит25165450-1653
3. Спартак25155548-2150
4. ЦСКА25146539-1748
5. Динамо25137553-2946
6. Локомотив25135742-3644
7. Ростов25106938-3836
8. Рубин25106932-3736
9. Акрон25841331-4528
10. Динамо Махачкала25691023-2827
11. Крылья Советов25761230-4027
12. Химки25581228-4523
13. Ахмат254111023-3923
14. Пари НН25551519-4720
15. Оренбург25451623-4617
16. Факел25291411-3715

Прогноз на матч

Свернуть

ЦСКА в первой половине весны хвалили чуть ли не чаще всех в лиге. И было за что! Шестая команда по итогам осенней части сезона после зимней перезагрузки просто перестала проигрывать. После ничьей на поле чемпиона армейцы выдали шесть побед подряд и незаметно подобрались к лидерам. Еще один выигрыш - и были бы в топ-3. Впечатляющую серию красно-синих оборвали те, от кого этого мало кто ожидал. Мало того, «Крылья Советов» чуть три очка с 3-й Песчаной улице столицы не вывезли! В концовке хозяевам откровенно повезло, что Рахманович как следует не подстроился под прострел с фланга, находясь в одиночестве перед Акинфеевым. Но и ничья Марко Николича и его футболистов крепко расстроила. Теперь в дерби их точно устроит только победа. 

«Спартак» в этом году менее убедителен. Он и очков после рестарта набрал меньше (13 против 17), и запасом прочности, необходимым кандидату в чемпионы, не отличается. За пять последних матчей красно-белые осчастливили очками сразу двух аутсайдеров («Ахмату» отдали одно, Махачкале - все три). Да и в Самаре у «Акрона» выиграли еле-еле - пришлось спасаться после 0:2.

«Спартак» не проигрывает ЦСКА уже шесть матчей. Но тут предыдущие выступления и результаты не играют роли. Каждая история начинается с чистого листа. У Деяна Станковича одна из сильнейших атакующих бригад в лиге, у его земляка Марко Николича - умная, креативная средняя линия. Энергетика переполненной арены придаст обеим командам дополнительных сил. Есть надежда на яркое, эмоциональное зрелище. Ждем голов в одни и другие ворота. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Тушино покажет «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
«Фонбет»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Спартак»: Солари (дисквалификация)

ЦСКА: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - ЦСКА:

Позиция«Спартак»ЦСКАПозиция
Вратарь98. Максименко35. АкинфеевВратарь
Защитник87. Хлусевич27. МойзесЗащитник
Защитник6. Бабич4. РошаЗащитник
Защитник14. Абена78. ДивеевЗащитник
Защитник2. Рябчук27. МойзесЗащитник
Полузащитник68. Литвинов31. КислякПолузащитник
Полузащитник 18. Умяров10. ОбляковПолузащитник 
Полузащитник5. Барко15. ПьяничПолузащитник
Нападающий8. Маркиньос21. ФайзуллаевПолузащитник
Нападающий77. Бонгонда20. КойтаНападающий
Нападающий9. Угальде11. МусаевНападающий
Главный тренерДеян СтанковичМарко НиколичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Бигмаркет FONBET на дерби радует глаз высокими коэффициентами. Вероятность успеха хозяев аналитики оценили котировкой 2.02. На ЦСКА она почти вдвое выше - 3.85. Ничья идет в компании за 3.35.

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Спартак» - ЦСКА?

По расчетам букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является нулевая ничья. Ставки на нее принимаются с коэффициентом 6.50. Варианты 1:0 и 1:1 котируются за 7.00.

Где смотреть бесплатно матч «Спартак» - ЦСКА?

Посмотреть игру можно без оплаты на канале «Матч ТВ».

Где купить билет на матч «Спартак» - ЦСКА?

В свободной продаже билетов на матч не осталось. Будет аншлаг.

Как играли Станкович и Николич?

До сих пор сербские специалисты только раз соперничали как тренеры - в первом круге нынешнего чемпионата России. Премьера лучше удалась Станковичу - 2:0 с голами Бонгонда и Медины. 

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Кубок Стэнли — 2025: участники, пары, трансляции и коэффициенты
Кубок Стэнли — 2025: участники, пары, трансляции и коэффициенты
Аналитика
Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: участники, расписание, трансляции и коэффициенты
Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: участники, расписание, трансляции и коэффициенты
Аналитика
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в ответном матче пути РПЛ Кубка России против «Динамо»
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в ответном матче пути РПЛ Кубка России против «Динамо»
Новости
Клиенты PARI считают, что «Интер» выбьет «Баварию» из Лиги чемпионов и пройдет в полуфинал
Клиенты PARI считают, что «Интер» выбьет «Баварию» из Лиги чемпионов и пройдет в полуфинал
Новости
Клиент PARI поставил 2 050 000 рублей на ничью в матче «Реала» с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Клиент PARI поставил 2 050 000 рублей на ничью в матче «Реала» с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Новости
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Новости
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Новости
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Новости
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
Новости
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров