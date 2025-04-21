Спартак - ЦСКА, 26 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В чемпионате России по футболу грядет один из самых ожидаемых матчей года. Дерби «Спартака» и ЦСКА обречены на повышенное внимание публики всегда, вне зависимости от турнирных раскладов. А сейчас, когда обе команды претендуют на медали, и может быть, даже золотые - тем более. Исключительной важности встреча для обеих сторон! Легальные букмекеры подготовили богатые линии на главный матч 26-го тура РПЛ. Изучаем.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Спартак» (Москва)
26.04.2025, Сб
19:30 МСК
ЦСКА (Москва)
|П1 - 2.02
Турнир: чемпионат России по футболу, 26-й тур
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|72
|38
|66
|256-232
|ЦСКА
|66
|38
|72
|232-256
Последние пять игр «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.04.2025
|«Акрон»
2:3
«Спартак»
РПЛ
|15.04.2025
|«Спартак»
3:0
«Урал»
FONBET Кубок России
|11.04.2025
|«Спартак»
1:2
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|06.04.2025
|«Ростов»
0:3
«Спартак»
РПЛ
|30.03.2025
|«Ахмат»
0:0
«Спартак»
РПЛ
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.04.2025
|ЦСКА
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|16.04.2025
|«Динамо» Москва
0:0
ЦСКА
FONBET Кубок России
|12.04.2025
|«Оренбург»
0:2
ЦСКА
РПЛ
|06.04.2025
|ЦСКА
3:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|29.03.2025
|ЦСКА
2:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
Последние пять игр «Спартака» и ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.11.2024
|ЦСКА
0:2
«Спартак»
РПЛ
|25.04.2024
|ЦСКА
0:0
«Спартак»
РПЛ
|08.10.2023
|«Спартак»
2:2
ЦСКА
РПЛ
|21.05.2023
|«Спартак»
2:1
ЦСКА
РПЛ
|16.10.2022
|ЦСКА
2:2
«Спартак»
РПЛ
После 25 туров земляков разделяют в таблице два очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|2. Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|3. Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|4. ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|5. Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|6. Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|7. Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|8. Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|9. Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|10. Динамо Махачкала
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|11. Крылья Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|12. Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|13. Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|14. Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|15. Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|16. Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
ЦСКА в первой половине весны хвалили чуть ли не чаще всех в лиге. И было за что! Шестая команда по итогам осенней части сезона после зимней перезагрузки просто перестала проигрывать. После ничьей на поле чемпиона армейцы выдали шесть побед подряд и незаметно подобрались к лидерам. Еще один выигрыш - и были бы в топ-3. Впечатляющую серию красно-синих оборвали те, от кого этого мало кто ожидал. Мало того, «Крылья Советов» чуть три очка с 3-й Песчаной улице столицы не вывезли! В концовке хозяевам откровенно повезло, что Рахманович как следует не подстроился под прострел с фланга, находясь в одиночестве перед Акинфеевым. Но и ничья Марко Николича и его футболистов крепко расстроила. Теперь в дерби их точно устроит только победа.
«Спартак» в этом году менее убедителен. Он и очков после рестарта набрал меньше (13 против 17), и запасом прочности, необходимым кандидату в чемпионы, не отличается. За пять последних матчей красно-белые осчастливили очками сразу двух аутсайдеров («Ахмату» отдали одно, Махачкале - все три). Да и в Самаре у «Акрона» выиграли еле-еле - пришлось спасаться после 0:2.
«Спартак» не проигрывает ЦСКА уже шесть матчей. Но тут предыдущие выступления и результаты не играют роли. Каждая история начинается с чистого листа. У Деяна Станковича одна из сильнейших атакующих бригад в лиге, у его земляка Марко Николича - умная, креативная средняя линия. Энергетика переполненной арены придаст обеим командам дополнительных сил. Есть надежда на яркое, эмоциональное зрелище. Ждем голов в одни и другие ворота.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: Солари (дисквалификация)
ЦСКА: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - ЦСКА:
|Позиция
|«Спартак»
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|98. Максименко
|35. Акинфеев
|Вратарь
|Защитник
|87. Хлусевич
|27. Мойзес
|Защитник
|Защитник
|6. Бабич
|4. Роша
|Защитник
|Защитник
|14. Абена
|78. Дивеев
|Защитник
|Защитник
|2. Рябчук
|27. Мойзес
|Защитник
|Полузащитник
|68. Литвинов
|31. Кисляк
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Умяров
|10. Обляков
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барко
|15. Пьянич
|Полузащитник
|Нападающий
|8. Маркиньос
|21. Файзуллаев
|Полузащитник
|Нападающий
|77. Бонгонда
|20. Койта
|Нападающий
|Нападающий
|9. Угальде
|11. Мусаев
|Нападающий
|Главный тренер
|Деян Станкович
|Марко Николич
|Главный тренер
Бигмаркет FONBET на дерби радует глаз высокими коэффициентами. Вероятность успеха хозяев аналитики оценили котировкой 2.02. На ЦСКА она почти вдвое выше - 3.85. Ничья идет в компании за 3.35.
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По расчетам букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является нулевая ничья. Ставки на нее принимаются с коэффициентом 6.50. Варианты 1:0 и 1:1 котируются за 7.00.
Посмотреть игру можно без оплаты на канале «Матч ТВ».
В свободной продаже билетов на матч не осталось. Будет аншлаг.
До сих пор сербские специалисты только раз соперничали как тренеры - в первом круге нынешнего чемпионата России. Премьера лучше удалась Станковичу - 2:0 с голами Бонгонда и Медины.
Партнерский проект