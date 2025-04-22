Клиенты PARI: «Ак Барс» в третий раз обыграет московское «Динамо» и сравняет счет в серии

22 апреля состоится шестой матч 1/4 финала Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и московским «Динамо». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают , что в предстоящем матче не будет фаворита, но символическое предпочтение отдают казанцам. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.50, что составляет 39% вероятности. Спрогнозировать победу москвичей можно по коэффициенту 2.60 (или 38%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.20 (23%). Победа «Ак Барса» с учетом овертайма котируется за 1.87 (51%). Поставить на итоговый успех «Динамо» можно за 1.93 (49%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Казани. На победу «Ак Барса» приходится около 55% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 38% сделано в пользу москвичей, еще приблизительно 7% — на ничью. На рынке победы с учетом возможного овертайма соотношение 63% на 37% в пользу команды из столицы Татарстана.

Аналитики считают проход «Динамо» в следующую стадию турнира более вероятным. Если московский клуб окажется в полуфинале, сыграет ставка за 1.28 (74%). Проход «Ак Барса» котируется перед шестым матчем за 3.65 (37%).

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 9.00. Если бело-голубые будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.60.

Предыдущая игра 1/4 финала между «Динамо» и «Ак Барсом» в регулярном чемпионате завершилась со счетом 4:3 в пользу москвичей. Аналитики PARI считают, что шестое противостояние этих команд в серии плей-офф получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.57. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.30.

«Динамо» завершило регулярный чемпионат на втором месте в Западной конференции, а в 1/8 финала прошло СКА (4:2). «Ак Барс» остановился на пятом месте в зоне Востока, а в первом раунде плей-офф выбил из розыгрыша Кубка Гагарина «Автомобилист» (4:3). Москвичи и казанцы встречались в текущем сезоне регулярного чемпионата дважды, и оба раза сильнее оказывалась команда из Татарстана. Счет серии в плей-офф пока в пользу «Динамо» — 3:2.

Если хоккеисты «Динамо» станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 6.00. Для сравнения, шансы главных фаворитов турнира выиграть титул — «Локомотива» и «Трактора» — оцениваются коэффициентами 3.05 и 3.33 соответственно. Чемпионство «Ак Барса» котируется за 20.00.