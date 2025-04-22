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21 апреля 14:45ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Ак Барс — Динамо Москва, прогноз на 22 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

Финал серии или заход на седьмую игру?
Александр Бокулёв

Московское «Динамо» после трех подряд побед находится в шаге от выхода в полуфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Сумеет ли столичная команда уже во вторник закрыть серию с казанским «Ак Барсом», или это противостояние дойдет до седьмого матча?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ак Барс» (Казань)

22.04.2025, Вт

19:30 МСК

«Динамо» (Москва)

П1 - 2,50

Х - 4,00

П2 - 2,60

Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), 1/4 финала

Стадион: «Татнефть Арена» (Казань, Россия)

Счет в серии: 2-3

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ак Барс»49848252-247
«Динамо»48849247-252

Последние пять игр «Ак Барса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.04.2025«Динамо» (Москва)

4:3

«Ак Барс»

Кубок Гагарина

18.04.2025«Ак Барс»

2:3

«Динамо» (Москва)

Кубок Гагарина

16.04.2025«Ак Барс»

1:3

«Динамо» (Москва)

Кубок Гагарина

14.04.2025«Динамо» (Москва)

0:2

«Ак Барс»

Кубок Гагарина

12.04.2025«Динамо» (Москва)

3:5

«Ак Барс»

Кубок Гагарина

Последние пять игр «Динамо М»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.04.2025«Динамо» (Москва)

4:3

«Ак Барс»

Кубок Гагарина

18.04.2025«Ак Барс»

2:3

«Динамо» (Москва)

Кубок Гагарина

16.04.2025«Ак Барс»

1:3

«Динамо» (Москва)

Кубок Гагарина

14.04.2025«Динамо» (Москва)

0:2

«Ак Барс»

Кубок Гагарина

12.04.2025«Динамо» (Москва)

3:5

«Ак Барс»

Кубок Гагарина

Турнирная сетка

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1/4 финала:

«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск). Счет в серии: 3-2

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва). Счет в серии: 2-3

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск). Счет в серии: 4-1

«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань). Счет в серии: 3-2

Прогноз на матч

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«Динамо» перевернуло серию с «Ак Барсом», но нет впечатления, что это необратимо. В частности, в последнем матче казанцы едва не совершили камбэк, и в целом это противостояние по сценарию и раскладу сил будто заслуживает седьмую игру.

Однако это больше оценочные суждения, а по факту на льду во вторник мы наверняка увидим крайне мотивированный «Ак Барс». Эта серия и так получается довольно жесткой, с обилием силовых приемов, а уж чем выше риск ошибки, тем более явным должен быть данный фактор. И для казанцев будет критически важно найти баланс между эмоциями, конкретикой в атаке и качеством в обороне.

Резюмируя, ставка на исход представляется в этот раз особенно рискованной. В контексте результата можно с одинаковой степенью уверенности ждать все три исхода основного времени. Так что мы обратим внимание на тоталы и предположим, что минимум две шайбы забросят обе команды: «Ак Барс» — за счет давления и домашних трибун, «Динамо» — вновь поймав соперника на ошибках и, вероятно, удалениях.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Прямая видеотрансляция встречи «Ак Барс» — «Динамо» (Москва) будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ» и тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
FONBETВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

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Потери

«Ак Барс»: Егор Бабенко, Никита Евсеев (оба — травмы)

«Динамо М»: нет

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора FONBET предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2,60, ничья идет за 4,00, выигрыш «Ак Барса» — за 2,50.

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