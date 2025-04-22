Ак Барс — Динамо Москва, прогноз на 22 апреля: ставки и коэффициенты на матч Кубка Гагарина

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Московское «Динамо» после трех подряд побед находится в шаге от выхода в полуфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Сумеет ли столичная команда уже во вторник закрыть серию с казанским «Ак Барсом», или это противостояние дойдет до седьмого матча?
Турнир: плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина), 1/4 финала
Стадион: «Татнефть Арена» (Казань, Россия)
Счет в серии: 2-3
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ак Барс»
|49
|8
|48
|252-247
|«Динамо»
|48
|8
|49
|247-252
Последние пять игр «Ак Барса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.04.2025
|«Динамо» (Москва)
4:3
«Ак Барс»
Кубок Гагарина
|18.04.2025
|«Ак Барс»
2:3
«Динамо» (Москва)
Кубок Гагарина
|16.04.2025
|«Ак Барс»
1:3
«Динамо» (Москва)
Кубок Гагарина
|14.04.2025
|«Динамо» (Москва)
0:2
«Ак Барс»
Кубок Гагарина
|12.04.2025
|«Динамо» (Москва)
3:5
«Ак Барс»
Кубок Гагарина
Последние пять игр «Динамо М»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.04.2025
|«Динамо» (Москва)
4:3
«Ак Барс»
Кубок Гагарина
|18.04.2025
|«Ак Барс»
2:3
«Динамо» (Москва)
Кубок Гагарина
|16.04.2025
|«Ак Барс»
1:3
«Динамо» (Москва)
Кубок Гагарина
|14.04.2025
|«Динамо» (Москва)
0:2
«Ак Барс»
Кубок Гагарина
|12.04.2025
|«Динамо» (Москва)
3:5
«Ак Барс»
Кубок Гагарина
1/4 финала:
«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск). Счет в серии: 3-2
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва). Счет в серии: 2-3
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск). Счет в серии: 4-1
«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань). Счет в серии: 3-2
«Динамо» перевернуло серию с «Ак Барсом», но нет впечатления, что это необратимо. В частности, в последнем матче казанцы едва не совершили камбэк, и в целом это противостояние по сценарию и раскладу сил будто заслуживает седьмую игру.
Однако это больше оценочные суждения, а по факту на льду во вторник мы наверняка увидим крайне мотивированный «Ак Барс». Эта серия и так получается довольно жесткой, с обилием силовых приемов, а уж чем выше риск ошибки, тем более явным должен быть данный фактор. И для казанцев будет критически важно найти баланс между эмоциями, конкретикой в атаке и качеством в обороне.
Резюмируя, ставка на исход представляется в этот раз особенно рискованной. В контексте результата можно с одинаковой степенью уверенности ждать все три исхода основного времени. Так что мы обратим внимание на тоталы и предположим, что минимум две шайбы забросят обе команды: «Ак Барс» — за счет давления и домашних трибун, «Динамо» — вновь поймав соперника на ошибках и, вероятно, удалениях.
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Прямая видеотрансляция встречи «Ак Барс» — «Динамо» (Москва) будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ» и тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». Смотреть хоккей бесплатно можно на сервисах титульного партнера КХЛ компании FONBET.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|FONBET
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Ак Барс»: Егор Бабенко, Никита Евсеев (оба — травмы)
«Динамо М»: нет
Букмекерская контора FONBET предлагает высокие котировки на все исходы основного времени. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2,60, ничья идет за 4,00, выигрыш «Ак Барса» — за 2,50.
Партнерский проект