Клиент PARI поставил более 500 000 рублей на «ПСЖ» против «Челси» в финале КЧМ

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В воскресенье, 13 июля, английский «Челси» и французский «ПСЖ» выявят победителя Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. Финальная встреча турнира пройдет на арене «Метлайф-Стэдиум» в американском Ист-Ратерфорде и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд перед матчем и рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее топ-событие.
По оценкам букмекеров, явным фаворитом встречи выглядит «ПСЖ». Сделать ставку на победу парижан в основное время матча можно по коэффициенту 1.60, что эквивалентно приблизительно 59% вероятности. Шансы на победу «Челси» оцениваются котировкой 5.20(около 18% вероятности). Ничья в линии PARI доступна за 4.20 (примерно 23%).
Что касается итогового исхода матча с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти, то на успех «ПСЖ» установлен коэффициент 1.30 (около 73% вероятности). Если же победу в турнире одержит лондонский клуб, сыграет ставка за 3.45 (приблизительно 27%).
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Клиенты PARI и вовсе не верят в хоть какие-либо шансы «Челси» на успех. В общем обороте ставок на исход основного времени воскресного матча почти 98% приходится на победу «ПСЖ». Аналогичным образом выглядит и распределение ставок на итоговый результат с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти: 98% на 2% в пользу парижан.
На протяжении всего турнира и «ПСЖ», и «Челси» демонстрировали достаточно результативный футбол. По оценке аналитиков PARI, эта тенденция продолжится в финале. Так, вероятно, что в матче будет забито по меньшей мере три гола. Поставить на это можно по коэффициенту 1.58, в обратном случае сыграет ставка за 2.35. Рискнуть и предположить, что команды сумеют пробить тотал больше 3.5 голов, можно по коэффициенту 2.40. Вероятность обмена голами оценивается котировкой 1.65, тогда как противоположный вариант доступен за 2.25.
В линии на точный счет матча самым вероятным вариантом является победа парижан со счетом 2:1 — на соответствующую ставку установлен коэффициент 8.50. Победа «ПСЖ» со счетом 2:0, равно как и ничья 1:1 доступны за 9.00, минимальное поражение «Челси» — за 9.50. При этом предположение, что первый гол будет забит в первые 15 минут матча, можно подкрепить ставкой за 2.60.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ «ЧЕЛСИ» — «ПСЖ»
Самая крупная ставка на предстоящий поединок среди клиентов PARI составляет 560 400 рублей. Один из игроков рискнул этой суммой, заключив пари на «ПСЖ» с форой (-1). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.97. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит более 500 000 рублей.
В этом году Клубный чемпионат мира впервые проходит в обновленном формате: в турнире принимают участие 32 команды, разбитые на восемь групп. Призовой фонд турнира составляет 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю.
«Челси» вышел в плей-офф, заняв второе место в группе D, где одержал победы над «Эсперансом» (3:0) и «Лос-Анджелесом» (2:0), но неожиданно для многих уступил «Фламенго» (1:3). В 1/8 финала подопечные Энцо Марески прошли «Бенфику» (4:1), в четвертьфинале — «Палмейрас» (2:1), а в полуфинале оказались сильнее «Флуминенсе» (2:0). «ПСЖ» вышел плей-офф, заняв первое место в группе B, где победил «Атлетико» (4:0) и «Сиэтл Саундерс» (2:0), но уступил «Ботафого» (0:1). В матчах на вылет подопечные Луиса Энрике были сильнее «Интера Майами» (4:0), «Баварии» (2:0) и мадридского «Реала» (4:0).