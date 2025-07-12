Клиент PARI поставил более 500 000 рублей на «ПСЖ» против «Челси» в финале КЧМ

В воскресенье, 13 июля, английский «Челси» и французский «ПСЖ» выявят победителя Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. Финальная встреча турнира пройдет на арене «Метлайф-Стэдиум» в американском Ист-Ратерфорде и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд перед матчем и рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее топ-событие.

По оценкам букмекеров, явным фаворитом встречи выглядит «ПСЖ». Сделать ставку на победу парижан в основное время матча можно по коэффициенту 1.60, что эквивалентно приблизительно 59% вероятности. Шансы на победу «Челси» оцениваются котировкой 5.20(около 18% вероятности). Ничья в линии PARI доступна за 4.20 (примерно 23%).

Что касается итогового исхода матча с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти, то на успех «ПСЖ» установлен коэффициент 1.30 (около 73% вероятности). Если же победу в турнире одержит лондонский клуб, сыграет ставка за 3.45 (приблизительно 27%).

Клиенты PARI и вовсе не верят в хоть какие-либо шансы «Челси» на успех. В общем обороте ставок на исход основного времени воскресного матча почти 98% приходится на победу «ПСЖ». Аналогичным образом выглядит и распределение ставок на итоговый результат с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти: 98% на 2% в пользу парижан.

На протяжении всего турнира и «ПСЖ», и «Челси» демонстрировали достаточно результативный футбол. По оценке аналитиков PARI, эта тенденция продолжится в финале. Так, вероятно, что в матче будет забито по меньшей мере три гола. Поставить на это можно по коэффициенту 1.58, в обратном случае сыграет ставка за 2.35. Рискнуть и предположить, что команды сумеют пробить тотал больше 3.5 голов, можно по коэффициенту 2.40. Вероятность обмена голами оценивается котировкой 1.65, тогда как противоположный вариант доступен за 2.25.

В линии на точный счет матча самым вероятным вариантом является победа парижан со счетом 2:1 — на соответствующую ставку установлен коэффициент 8.50. Победа «ПСЖ» со счетом 2:0, равно как и ничья 1:1 доступны за 9.00, минимальное поражение «Челси» — за 9.50. При этом предположение, что первый гол будет забит в первые 15 минут матча, можно подкрепить ставкой за 2.60.

Самая крупная ставка на предстоящий поединок среди клиентов PARI составляет 560 400 рублей. Один из игроков рискнул этой суммой, заключив пари на «ПСЖ» с форой (-1). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.97. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит более 500 000 рублей.

В этом году Клубный чемпионат мира впервые проходит в обновленном формате: в турнире принимают участие 32 команды, разбитые на восемь групп. Призовой фонд турнира составляет 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю.

«Челси» вышел в плей-офф, заняв второе место в группе D, где одержал победы над «Эсперансом» (3:0) и «Лос-Анджелесом» (2:0), но неожиданно для многих уступил «Фламенго» (1:3). В 1/8 финала подопечные Энцо Марески прошли «Бенфику» (4:1), в четвертьфинале — «Палмейрас» (2:1), а в полуфинале оказались сильнее «Флуминенсе» (2:0). «ПСЖ» вышел плей-офф, заняв первое место в группе B, где победил «Атлетико» (4:0) и «Сиэтл Саундерс» (2:0), но уступил «Ботафого» (0:1). В матчах на вылет подопечные Луиса Энрике были сильнее «Интера Майами» (4:0), «Баварии» (2:0) и мадридского «Реала» (4:0).