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10 июля 4:19ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Челси - Пари Сен-Жермен, 13 июля: где смотреть финальный матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

С таким ПСЖ вообще реально что-то сделать?
Валентин Васильев

В воскресенье, 13 июля, финиширует первый Клубный чемпионат мира по футболу в расширенном формате. В решающем матче на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде схлестнутся европейские топы: действующий победитель Лиги конференций УЕФА попытается что-то противопоставить официально сильнейшему клубу Старого Света. ПСЖ идет на пятый трофей за сезон. Есть ли шансы у «Челси» против этой махины?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челси» (Лондон, Англия) 

13.07.2025, Вс

22:00 МСК

ПСЖ (Париж, Франция)

П1 - 5.20

Х - 4.40

П2 - 1.58

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, финал

Стадион: «Метлайф-стэдиум» (Ист-Ратерфорд, США)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Челси»23311-10
ПСЖ32210-11

Последние пять игр «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.07.2025«Флуминенсе»

0:2

«Челси»

Клубный чемпионат мира

05.07.2025«Палмейрас»

1:2

«Челси»

Клубный чемпионат мира

28.06.2025«Бенфика»

1:4 д. в.

«Челси»

Клубный чемпионат мира

25.06.2025«Эсперанс»

0:3

«Челси»

Клубный чемпионат мира

20.06.2025«Фламенго»

3:1

«Челси»

Клубный чемпионат мира

Последние пять матчей ПСЖ:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.07.2025ПСЖ

4:0

«Реал»

Клубный чемпионат мира

05.07.2025ПСЖ

2:0

«Бавария»

Клубный чемпионат мира

29.06.2025ПСЖ

4:0

«Интер Майами»

Клубный чемпионат мира

23.06.2025«Сиэтл Саундерс»

0:2

ПСЖ

Клубный чемпионат мира

20.06.2025ПСЖ

0:1

«Ботафого»

Клубный чемпионат мира

Прогноз на матч

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«Пари Сен-Жермен» образца 2025 года поражает и пугает одновременно. Если бы не минимальное поражение на групповой стадии от «Ботафого», вообще можно было усомниться, что у Луиса Энрике играют живые люди, а не безукоризненные футбольные роботы. Больше таких слабостей себе клубный чемпион Европы в США не позволял. По остальным соперникам ПСЖ прошелся просто катком. «Сиэтлу» с «Баварией» еще повезло - они пропустили от нового гегемона мирового футбола всего по паре мячей. «Атлетико», «Интер Майами» и «Реал» получили вдвое больше! Общая разница мячей парижан на КЧМ тоже вызывает восхищение - 16:1.

На фоне такого соперника даже победитель Лиги конференций выглядит безнадежным аутсайдером. «Челси» на турнире в США вдоволь наигрался с бразильцами: «Фламенго» уступил - зато «Палмейарс» с «Флуминесе» победил. У команды Энцо Марески есть одно небольшое преимущество перед фаворитом: ее и в финале-то особо не ждали. Следовательно, степень давления на футболистов несравнимо ниже, чем на ПСЖ. Они уже, образно говоря, перевыполнили свой план на КЧМ и могут напоследок сыграть в свое удовольствие, задвинув результат на второй план. Париж такой роскоши себе позволить не может. Хотя эта команда сегодня лучше всех в мире совмещает игровое изящество с убийственным прагматизмом. 

Есть надежда, что парни Луиса Энрике и в заключительном матче турнира дадут шоу. А англичане сыграют под стать фавориту. Наш выбор на основное время финала: тотал голов больше 2.5.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Онлайн-кинотеатр Okko покажет решающий матч Клубного ЧМ как онлайн, так и в записи.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
«Бетсити»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Челси»: Фофана  (травма)

ПСЖ: Мукьеле (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - ПСЖ:

Позиция«Челси»ПСЖ

Позиция

Вратарь12. Йоргенсен1. Доннарумма

Вратарь

Защитник27. Гюсто25. Мендеш

Защитник

Защитник4. Адарабиойо51. Пачо

Защитник

Защитник5. Бадьяшиль5. Маркиньос

Защитник

Полузащитник 34. Ачимпонг2. Хакими

Защитник

Полузащитник 45. Лавиа87. Невеш

Защитник

Полузащитник 22. Дьюсбери-Холл17. Витинья

Полузащитник 

Полузащитник8. Фернандес8. Руис

Полузащитник

Полузащитник 11. Мадуэке7. Кварацхелия

Нападающий

Нападающий18. Нкунку14. Дуэ

Нападающий

Нападающий15. Джексон10. Дембеле

Нападающий

Главный тренерЭнцо МарескаЛуис Энрике

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики «Бетсити» установили коэффициент 1.58 на успех парижского клуба, что соответствует примерно 63% вероятности. Победа «Челси» в основное время котируется в конторе за 5.20, а ничья - за 4.40.

На итоговую победу ПСЖ (с учетом дополнительного времени и серии пенальти) коэффициент еще скромнее - 1.34. Триумф лондонцев идет за 3.40.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Челси» - ПСЖ?

В линии «Бетсити» на точный счет доступна опция выбора сразу трех вариантов. Ниже всех котируется комбинация 0:1, 0:2, 0:3 - за 3.10.

Матч «Челси» - ПСЖ будет результативным?

Коэффициент 1.59 на тотал больше 2.5 голов подсказывает, что финал скорее должен быть результативным, чем «низовым».

Где и когда финал Клубного ЧМ?

Все три заключительных матча турнира принимает «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде. Решающий запланирован на 13 июля.

Будет ли играть Матвей Сафонов?

За шесть предыдущих матчей Луис Энрике не выделил сменщикам Доннаруммы ни одной игровой минуты. Выход Матвея в финальном матче тем более маловероятен.

Сколько денег получит победитель Клубного чемпионата мира по футболу?

Помимо расширенного формата, нынешний турнир отличает еще и повышенный призовой фонд. Победитель КЧМ в довесок к кубку получит чек на 125 млн долларов США. 

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