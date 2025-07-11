Челси - Пари Сен-Жермен, 13 июля: где смотреть финальный матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

«Пари Сен-Жермен» образца 2025 года поражает и пугает одновременно. Если бы не минимальное поражение на групповой стадии от «Ботафого», вообще можно было усомниться, что у Луиса Энрике играют живые люди, а не безукоризненные футбольные роботы. Больше таких слабостей себе клубный чемпион Европы в США не позволял. По остальным соперникам ПСЖ прошелся просто катком. «Сиэтлу» с «Баварией» еще повезло - они пропустили от нового гегемона мирового футбола всего по паре мячей. «Атлетико», «Интер Майами» и «Реал» получили вдвое больше! Общая разница мячей парижан на КЧМ тоже вызывает восхищение - 16:1.

На фоне такого соперника даже победитель Лиги конференций выглядит безнадежным аутсайдером. «Челси» на турнире в США вдоволь наигрался с бразильцами: «Фламенго» уступил - зато «Палмейарс» с «Флуминесе» победил. У команды Энцо Марески есть одно небольшое преимущество перед фаворитом: ее и в финале-то особо не ждали. Следовательно, степень давления на футболистов несравнимо ниже, чем на ПСЖ. Они уже, образно говоря, перевыполнили свой план на КЧМ и могут напоследок сыграть в свое удовольствие, задвинув результат на второй план. Париж такой роскоши себе позволить не может. Хотя эта команда сегодня лучше всех в мире совмещает игровое изящество с убийственным прагматизмом.

Есть надежда, что парни Луиса Энрике и в заключительном матче турнира дадут шоу. А англичане сыграют под стать фавориту. Наш выбор на основное время финала: тотал голов больше 2.5.