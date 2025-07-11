Челси - Пари Сен-Жермен, 13 июля: где смотреть финальный матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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В воскресенье, 13 июля, финиширует первый Клубный чемпионат мира по футболу в расширенном формате. В решающем матче на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде схлестнутся европейские топы: действующий победитель Лиги конференций УЕФА попытается что-то противопоставить официально сильнейшему клубу Старого Света. ПСЖ идет на пятый трофей за сезон. Есть ли шансы у «Челси» против этой махины?
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, финал
Стадион: «Метлайф-стэдиум» (Ист-Ратерфорд, США)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Челси»
|2
|3
|3
|11-10
|ПСЖ
|3
|2
|2
|10-11
Последние пять игр «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.07.2025
|«Флуминенсе»
0:2
«Челси»
Клубный чемпионат мира
|05.07.2025
|«Палмейрас»
1:2
«Челси»
Клубный чемпионат мира
|28.06.2025
|«Бенфика»
1:4 д. в.
«Челси»
Клубный чемпионат мира
|25.06.2025
|«Эсперанс»
0:3
«Челси»
Клубный чемпионат мира
|20.06.2025
|«Фламенго»
3:1
«Челси»
Клубный чемпионат мира
Последние пять матчей ПСЖ:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.07.2025
|ПСЖ
4:0
«Реал»
Клубный чемпионат мира
|05.07.2025
|ПСЖ
2:0
«Бавария»
Клубный чемпионат мира
|29.06.2025
|ПСЖ
4:0
«Интер Майами»
Клубный чемпионат мира
|23.06.2025
|«Сиэтл Саундерс»
0:2
ПСЖ
Клубный чемпионат мира
|20.06.2025
|ПСЖ
0:1
«Ботафого»
Клубный чемпионат мира
«Пари Сен-Жермен» образца 2025 года поражает и пугает одновременно. Если бы не минимальное поражение на групповой стадии от «Ботафого», вообще можно было усомниться, что у Луиса Энрике играют живые люди, а не безукоризненные футбольные роботы. Больше таких слабостей себе клубный чемпион Европы в США не позволял. По остальным соперникам ПСЖ прошелся просто катком. «Сиэтлу» с «Баварией» еще повезло - они пропустили от нового гегемона мирового футбола всего по паре мячей. «Атлетико», «Интер Майами» и «Реал» получили вдвое больше! Общая разница мячей парижан на КЧМ тоже вызывает восхищение - 16:1.
На фоне такого соперника даже победитель Лиги конференций выглядит безнадежным аутсайдером. «Челси» на турнире в США вдоволь наигрался с бразильцами: «Фламенго» уступил - зато «Палмейарс» с «Флуминесе» победил. У команды Энцо Марески есть одно небольшое преимущество перед фаворитом: ее и в финале-то особо не ждали. Следовательно, степень давления на футболистов несравнимо ниже, чем на ПСЖ. Они уже, образно говоря, перевыполнили свой план на КЧМ и могут напоследок сыграть в свое удовольствие, задвинув результат на второй план. Париж такой роскоши себе позволить не может. Хотя эта команда сегодня лучше всех в мире совмещает игровое изящество с убийственным прагматизмом.
Есть надежда, что парни Луиса Энрике и в заключительном матче турнира дадут шоу. А англичане сыграют под стать фавориту. Наш выбор на основное время финала: тотал голов больше 2.5.
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Потери
«Челси»: Фофана (травма)
ПСЖ: Мукьеле (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - ПСЖ:
|Позиция
|«Челси»
|ПСЖ
Позиция
|Вратарь
|12. Йоргенсен
|1. Доннарумма
Вратарь
|Защитник
|27. Гюсто
|25. Мендеш
Защитник
|Защитник
|4. Адарабиойо
|51. Пачо
Защитник
|Защитник
|5. Бадьяшиль
|5. Маркиньос
Защитник
|Полузащитник
|34. Ачимпонг
|2. Хакими
Защитник
|Полузащитник
|45. Лавиа
|87. Невеш
Защитник
|Полузащитник
|22. Дьюсбери-Холл
|17. Витинья
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фернандес
|8. Руис
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Мадуэке
|7. Кварацхелия
Нападающий
|Нападающий
|18. Нкунку
|14. Дуэ
Нападающий
|Нападающий
|15. Джексон
|10. Дембеле
Нападающий
|Главный тренер
|Энцо Мареска
|Луис Энрике
Главный тренер
Аналитики «Бетсити» установили коэффициент 1.58 на успех парижского клуба, что соответствует примерно 63% вероятности. Победа «Челси» в основное время котируется в конторе за 5.20, а ничья - за 4.40.
На итоговую победу ПСЖ (с учетом дополнительного времени и серии пенальти) коэффициент еще скромнее - 1.34. Триумф лондонцев идет за 3.40.
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В линии «Бетсити» на точный счет доступна опция выбора сразу трех вариантов. Ниже всех котируется комбинация 0:1, 0:2, 0:3 - за 3.10.
Коэффициент 1.59 на тотал больше 2.5 голов подсказывает, что финал скорее должен быть результативным, чем «низовым».
Все три заключительных матча турнира принимает «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде. Решающий запланирован на 13 июля.
За шесть предыдущих матчей Луис Энрике не выделил сменщикам Доннаруммы ни одной игровой минуты. Выход Матвея в финальном матче тем более маловероятен.
Помимо расширенного формата, нынешний турнир отличает еще и повышенный призовой фонд. Победитель КЧМ в довесок к кубку получит чек на 125 млн долларов США.