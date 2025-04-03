Пользователи PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 30-м туре АПЛ

В четверг, 3 апреля, в рамках 30-го тура Английской премьер-лиги состоится матч между «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Лондонское дерби пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

В день игры аналитики PARI считают хозяев поля явными фаворитами. Сделать ставку на победу «Челси» можно по коэффициенту 1.72, что соответствует примерно 57% вероятности. Поставить на успех «Тоттенхэма» можно за 4.60 (приблизительно 21% вероятности), ничья идет за 4.50 (около 22%).

Не сомневаются в сегодняшней победе «Челси» и клиенты PARI. В общем обороте ставок на предстоящее топ-событие почти 96% приходится на триумф «синих», в то время как на «Тоттенхэм» сделано лишь около 3%. Доля ничьей составляет примерно 1%.

Аналитики PARI ждут результативный футбол от команд Энцо Марески и Анге Постекоглу. С высокой долей вероятности соперники порадуют зрителей как минимум тремя забитыми мячами. Поставить на это можно с котировкой 1.45. Противоположный вариант доступен за 2.70. При этом тотал больше 3.5 котируется за 2.10. Вероятность обмена голами в матче оценивается коэффициентом 1.50, в то время как обратный вариант доступен за 2.55.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет предстоящего матча. По оценке аналитиков, наиболее вероятным вариантом на этом рынке считается победа «Челси» со счетом 2:1 за 9.00. Ничья 1:1 оценивается в 10.00. На то, что счет в матче откроют игроки «Челси», можно поставить за 1.52. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении «шпор» составляют 2.50.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI составляет 200 000 рублей. Один из игроков поставил эту сумму на тотал меньше трех голов. Аналитики оценивают вероятность такого исхода котировкой 2.20.

Сегодняшний матч станет уже 180-й очной встречей между «Челси» и «Тоттенхэмом». Преимущество в дерби удерживают игроки «синих» — они сумели одержать победу в 80 поединках. У «шпор» за всю историю противостояния 55 побед, еще 44 игры завершились в ничью. Последнее лондонское дерби этих команд состоялось 8 декабря 2024 года, тогда «Челси» одержал выездную победу со счетом 4:3.

На данный момент «Челси» продолжает борьбу за место в четверке лидеров АПЛ и после 30 туров занимает шестую строчку в таблице с 49 набранными очками. Идущий четвертым «Манчестер Сити» сыграл на одну игру больше и имеет в своем активе 51 набранный балл. Турнирная ситуация у «Тоттенхэма» значительно сложнее — команда Анге Постекоглу с 34 набранными очками расположилась на 14-м месте в таблице АПЛ.