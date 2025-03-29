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29 марта 8:05ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Челси - Тоттенхэм, 3 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Синие» рвутся в Лигу чемпионов
Валентин Васильев

Первый апрельский тур чемпионата Англии по футболу содержит сразу три дерби - одно ливерпульское и два лондонских. В последнем из них «Челси» сразится с «Тоттенхэмом». Рассмотрим противоборство в столице сквозь призму букмекерских котировок. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Челси» (Лондон)

03.04.2025, Чт

22:00 МСК

«Тоттенхэм»  (Лондон)

П1 - 1.60

Х - 4.70

П2 - 4.60

Турнир: английская Премьер-лига, 30-й тур

Стадион: «Стэмфорд Бридж»  (Лондон, Англия)

Главный судья:  еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Челси»804355280-246
«Тоттенхэм»554380246-280

Последние пять матчей «Челси»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.03.025«Арсенал»

1:0

«Челси»

АПЛ

13.03.2025«Челси»

1:0

«Копенгаген»

Лига конференций

09.03.2025«Челси»

1:0

«Лестер»

АПЛ

06.03.2025«Копенгаген»

1:2

«Челси»

Лига конференций

25.02.2025«Челси»

4:0

«Саутгемптон»

АПЛ

Последние пять матчей «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.03.2025«Фулхэм»

2:0

«Тоттенхэм»

АПЛ

13.03.2025«Тоттенхэм»

3:1

«АЗ Алкмар»

Лига Европы

09.03.2025«Тоттенхэм»

2:2

«Борнмут»

АПЛ

06.03.2025«АЗ Алкмар»

1:0

«Тоттенхэм»

Лига Европы

26.02.2025«Тоттенхэм»

0:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

Последние пять матчей «Челси» и «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.12.2024«Тоттенхэм» 

3:4

«Челси»

АПЛ

02.05.2024«Челси»

2:0

«Тоттенхэм» 

АПЛ

06.11.2023«Тоттенхэм» 

1:4

«Челси»

АПЛ

26.02.2023«Тоттенхэм» 

2:0

«Челси»

АПЛ

14.08.2022«Челси»

2:2

«Тоттенхэм» 

АПЛ

Место в таблице

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После 29 туров «Челси» опережает «Тоттенхэм»  на 15 очков.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль29217169-2770
2. Арсенал291610353-2458
3. Ноттингем Форест29166749-3554
4. Челси29147853-3749
5. Манчестер Сити29146955-4048
6. Ньюкасл28145947-3847
7. Брайтон291211648-4247
8. Фулхэм29129843-3845
9. Астон Вилла29129841-4545
10. Борнмут29128948-3644
11. Брентфорд291251250-4541
12. Кристал Пэлас28109936-3339
13. Манчестер Юнайтед291071237-4037
14. Тоттенхэм291041555-4334
15. Эвертон29713932-3634
16. Вест Хэм29971333-4934
17. Вулверхэмптон29751740-5826
18. Ипсвич29381828-6217
19. Лестер29452025-6517
20. Саутгемптон29232421-709

Прогноз на матч

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У команд несравнимая турнирная мотивация. Если «Челси» изо всех сил лезет в зону Лиги чемпионов, то «Тоттенхэм», по сути, доигрывает внутренний сезон. Мощные стимулы у него остались только в Лиге Европы - очевидно, что этот турнир весной в приоритете у «шпор».

В последнем перед «окном ФИФА» туре АПЛ обе команды всухую уступили в дерби: «Челси» - «Арсеналу» (0:1), а «Тоттенхэм» - «Фулхэму» (0:2). Интересно, что три предыдущих матча «синих» завершились со счетом 1:0 - дважды в пользу команды Энцо Марески и раз - в пользу соперника. 

Из 10 прошлых дерби «Тоттенхэм» выиграл лишь одно, уступив восемь раз. Объективно «Челси» очки в четверг нужнее. Поэтому наш прогноз на предстоящий матч - победа хозяев.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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На российских телеканалах матчи Английской Премьер-лиги (АПЛ) не показывают. Чтобы следить за играми, можно использовать текстовые и графические трансляции в режиме реального времени.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Челси»: Джеймс, Келлимэн, Ансельмино, Лавиа, Мадуэке, Фофана, Джексон, Гиу, Палмер (все - травмы)

«Тоттенхэм»: Дансо, Ришарлисон, Кулушевски, Дрэгушин, Дэвис  (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Тоттенхэм»:

Позиция«Челси»

«Тоттенхэм»

Позиция

Вратарь1. Санчес

31. Кински

Вратарь

Защитник23. Чалоба 

23. Порро

Защитник

Защитник5. Бадьяшиль

14. Грей

Защитник

Защитник4. Адарабиойо

17. Ромеро

Защитник

Защитник3. Кукурелья

24. Спенс

Защитник

Полузащитник 25. Кайседо

30. Бентанкур

Полузащитник

Полузащитник 8. Фернандес

21. Кулушевски

Полузащитник 

Полузащитник18. Нкунку

8. Биссума

Полузащитник

Полузащитник19. Санчо

47. Мур

Полузащитник

Полузащитник7. Нету

11. Тель

Полузащитник

Нападающий18. Нкунку

7. Мин

Нападающий

Главный тренерЭнцо Мареска

Ангелос Постекоглу

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Компания FONBET оценила вероятность победы хозяев коэффициентом 1.60. Успех гостей котируется почти в три раза выше.  При ничьей букмекер умножит номинал ставки на 4.70.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Челси» - «Тоттенхэм»?

В линии на точный счет минимальный коэффициент 9.00 установлен на победу хозяев со счетом 2:1.

Кто выиграет в матче «Арсенал» - «Челси»?

По расчетам аналитиков, вероятность победы команды Марески составляет около 62%. Статистика последних личных встреч тоже говорит в пользу хозяев.

Кто владелец «Челси»?

После эры Романа Абрамовича контрольный пакет акций лондонского клуба приобрел консорциум BlueCo. Первым лицом «Челси» является американский предприниматель Тодд Боули.

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