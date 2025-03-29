Челси - Тоттенхэм, 3 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

У команд несравнимая турнирная мотивация. Если «Челси» изо всех сил лезет в зону Лиги чемпионов, то «Тоттенхэм», по сути, доигрывает внутренний сезон. Мощные стимулы у него остались только в Лиге Европы - очевидно, что этот турнир весной в приоритете у «шпор».

В последнем перед «окном ФИФА» туре АПЛ обе команды всухую уступили в дерби: «Челси» - «Арсеналу» (0:1), а «Тоттенхэм» - «Фулхэму» (0:2). Интересно, что три предыдущих матча «синих» завершились со счетом 1:0 - дважды в пользу команды Энцо Марески и раз - в пользу соперника.

Из 10 прошлых дерби «Тоттенхэм» выиграл лишь одно, уступив восемь раз. Объективно «Челси» очки в четверг нужнее. Поэтому наш прогноз на предстоящий матч - победа хозяев.