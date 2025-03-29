Челси - Тоттенхэм, 3 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Первый апрельский тур чемпионата Англии по футболу содержит сразу три дерби - одно ливерпульское и два лондонских. В последнем из них «Челси» сразится с «Тоттенхэмом». Рассмотрим противоборство в столице сквозь призму букмекерских котировок.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Челси» (Лондон)
03.04.2025, Чт
22:00 МСК
«Тоттенхэм» (Лондон)
|П1 - 1.60
Турнир: английская Премьер-лига, 30-й тур
Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Челси»
|80
|43
|55
|280-246
|«Тоттенхэм»
|55
|43
|80
|246-280
Последние пять матчей «Челси»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.03.025
|«Арсенал»
1:0
«Челси»
АПЛ
|13.03.2025
|«Челси»
1:0
«Копенгаген»
Лига конференций
|09.03.2025
|«Челси»
1:0
«Лестер»
АПЛ
|06.03.2025
|«Копенгаген»
1:2
«Челси»
Лига конференций
|25.02.2025
|«Челси»
4:0
«Саутгемптон»
АПЛ
Последние пять матчей «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.03.2025
|«Фулхэм»
2:0
«Тоттенхэм»
АПЛ
|13.03.2025
|«Тоттенхэм»
3:1
«АЗ Алкмар»
Лига Европы
|09.03.2025
|«Тоттенхэм»
2:2
«Борнмут»
АПЛ
|06.03.2025
|«АЗ Алкмар»
1:0
«Тоттенхэм»
Лига Европы
|26.02.2025
|«Тоттенхэм»
0:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
Последние пять матчей «Челси» и «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.12.2024
|«Тоттенхэм»
3:4
«Челси»
АПЛ
|02.05.2024
|«Челси»
2:0
«Тоттенхэм»
АПЛ
|06.11.2023
|«Тоттенхэм»
1:4
«Челси»
АПЛ
|26.02.2023
|«Тоттенхэм»
2:0
«Челси»
АПЛ
|14.08.2022
|«Челси»
2:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
После 29 туров «Челси» опережает «Тоттенхэм» на 15 очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|29
|21
|7
|1
|69-27
|70
|2. Арсенал
|29
|16
|10
|3
|53-24
|58
|3. Ноттингем Форест
|29
|16
|6
|7
|49-35
|54
|4. Челси
|29
|14
|7
|8
|53-37
|49
|5. Манчестер Сити
|29
|14
|6
|9
|55-40
|48
|6. Ньюкасл
|28
|14
|5
|9
|47-38
|47
|7. Брайтон
|29
|12
|11
|6
|48-42
|47
|8. Фулхэм
|29
|12
|9
|8
|43-38
|45
|9. Астон Вилла
|29
|12
|9
|8
|41-45
|45
|10. Борнмут
|29
|12
|8
|9
|48-36
|44
|11. Брентфорд
|29
|12
|5
|12
|50-45
|41
|12. Кристал Пэлас
|28
|10
|9
|9
|36-33
|39
|13. Манчестер Юнайтед
|29
|10
|7
|12
|37-40
|37
|14. Тоттенхэм
|29
|10
|4
|15
|55-43
|34
|15. Эвертон
|29
|7
|13
|9
|32-36
|34
|16. Вест Хэм
|29
|9
|7
|13
|33-49
|34
|17. Вулверхэмптон
|29
|7
|5
|17
|40-58
|26
|18. Ипсвич
|29
|3
|8
|18
|28-62
|17
|19. Лестер
|29
|4
|5
|20
|25-65
|17
|20. Саутгемптон
|29
|2
|3
|24
|21-70
|9
У команд несравнимая турнирная мотивация. Если «Челси» изо всех сил лезет в зону Лиги чемпионов, то «Тоттенхэм», по сути, доигрывает внутренний сезон. Мощные стимулы у него остались только в Лиге Европы - очевидно, что этот турнир весной в приоритете у «шпор».
В последнем перед «окном ФИФА» туре АПЛ обе команды всухую уступили в дерби: «Челси» - «Арсеналу» (0:1), а «Тоттенхэм» - «Фулхэму» (0:2). Интересно, что три предыдущих матча «синих» завершились со счетом 1:0 - дважды в пользу команды Энцо Марески и раз - в пользу соперника.
Из 10 прошлых дерби «Тоттенхэм» выиграл лишь одно, уступив восемь раз. Объективно «Челси» очки в четверг нужнее. Поэтому наш прогноз на предстоящий матч - победа хозяев.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
На российских телеканалах матчи Английской Премьер-лиги (АПЛ) не показывают. Чтобы следить за играми, можно использовать текстовые и графические трансляции в режиме реального времени.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|FONBET
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Челси»: Джеймс, Келлимэн, Ансельмино, Лавиа, Мадуэке, Фофана, Джексон, Гиу, Палмер (все - травмы)
«Тоттенхэм»: Дансо, Ришарлисон, Кулушевски, Дрэгушин, Дэвис (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Челси» - «Тоттенхэм»:
|Позиция
|«Челси»
«Тоттенхэм»
Позиция
|Вратарь
|1. Санчес
31. Кински
Вратарь
|Защитник
|23. Чалоба
23. Порро
Защитник
|Защитник
|5. Бадьяшиль
14. Грей
Защитник
|Защитник
|4. Адарабиойо
17. Ромеро
Защитник
|Защитник
|3. Кукурелья
24. Спенс
Защитник
|Полузащитник
|25. Кайседо
30. Бентанкур
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Фернандес
21. Кулушевски
Полузащитник
|Полузащитник
|18. Нкунку
8. Биссума
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Санчо
47. Мур
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Нету
11. Тель
Полузащитник
|Нападающий
|18. Нкунку
7. Мин
Нападающий
|Главный тренер
|Энцо Мареска
Ангелос Постекоглу
Главный тренер
Компания FONBET оценила вероятность победы хозяев коэффициентом 1.60. Успех гостей котируется почти в три раза выше. При ничьей букмекер умножит номинал ставки на 4.70.
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET
В линии на точный счет минимальный коэффициент 9.00 установлен на победу хозяев со счетом 2:1.
По расчетам аналитиков, вероятность победы команды Марески составляет около 62%. Статистика последних личных встреч тоже говорит в пользу хозяев.
После эры Романа Абрамовича контрольный пакет акций лондонского клуба приобрел консорциум BlueCo. Первым лицом «Челси» является американский предприниматель Тодд Боули.
Партнерский проект