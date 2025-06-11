Клубный чемпионат мира по футболу 2025: участники, расписание, фавориты, трансляции

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14 июня 2025 года в Соединенных Штатах Америки стартует Клубный чемпионат мира по футболу под эгидой ФИФА. Этот розыгрыш станет уже 21-м в истории, но первым - по новой формуле. Для удобства пользователей мы собрали всю самую необходимую информацию о турнире на одной странице. Участники, календарь игр, регламент, фавориты, лучшие коэффициенты легальных букмекеров - все здесь!
До 2023 года количество участников клубного ЧМ не превышало семи команд - по одному представителю каждой конфедерации плюс хозяева соревнований. В 2025-м их будет сразу 32: 12 - от УЕФА, 6 - от КОНМЕБОЛ, по 4 - от АФК, КАФ и КОНКАКАФ, 1 - от ОФК. Wild card на правах принимающей стороны получил «Интер Майами».
Полный список участников Клубного ЧМ:
УЕФА: «Челси», «Манчестер Сити», мадридский «Реал», «Бавария», «Пари Сен-Жермен», «Интер», «Порту», «Бенфика», дортмундская «Боруссия», «Ювентус», мадридский «Атлетико», «Ред Булл Зальцбург».
КОНМЕБОЛ: «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе», «Ботафого», «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс».
КОНКАКАФ: «Монтеррей», «Сиэтл Саундерс», «Пачука», «Интер Майами», «Лос-Анджелес».
АФК: «Аль-Хиляль», «Урава Ред Даймондс», «Аль-Айн», «Ульсан Хёндэ».
ОФК: «Окленд Сити».
КАФ: «Аль-Ахли», «Видад», «Эсперанс», «Мамелоди Сандаунз».
Турнир стартует 14 июня и продлится до 14 июля.
Решающий матч турнира будет сыгран на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде 13 июля 2025 года. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.
Призовой фонд турнира составит 1 млрд долларов США. Победитель клубного ЧМ получит около 10% от этой суммы. Это сопоставимо с премией триумфатору ЛЧ от УЕФА.
Все права на показ клубного чемпионата мира 2025 года на территории Российской Федерации принадлежат онлайн-кинотеатру Okko. Новым абонентам ресурса доступны пробные подписки на различные пакеты по символической цене (от 1 рубля в месяц).
Первая семерка фаворитов турнира полностью состоит из европейских топов. Причем на первое место в рейтинге соискателей трофея аналитики вывели не действующего обладателя кубка Лиги чемпионов, а предыдущего. До старта соревнования поставить в PARI на триумф мадридского «Реала» можно по коэффициенту 5.00.
«Пари Сен-Жермен» в этом рейтинге идет вторым. В случае очередного успеха команды Луиса Энрике контора выплатит вознаграждение за сыгравшую долгосрочную ставку в шестикратном размере.
Замыкает тройку «Манчестер Сити». Вероятность итоговой победы парней Пепа Гвардиолы в США оценивается котировкой 6.50.
В случае виктории команды Месси и Суареса, «Интера Майами», компания умножит номинал соответствующего пари на 45.
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