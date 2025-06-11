Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



11 июня 16:42ГлавнаяАналитика

Клубный чемпионат мира по футболу 2025: участники, расписание, фавориты, трансляции

Полный гид по главному событию лета
Валентин Васильев
Источник: fifa.com
Источник: fifa.com

14 июня 2025 года в Соединенных Штатах Америки стартует Клубный чемпионат мира по футболу под эгидой ФИФА. Этот розыгрыш станет уже 21-м в истории, но первым - по новой формуле. Для удобства пользователей мы собрали всю самую необходимую информацию о турнире на одной странице. Участники, календарь игр, регламент, фавориты, лучшие коэффициенты легальных букмекеров - все здесь!

Участники

Свернуть

До 2023 года количество участников клубного ЧМ не превышало семи команд - по одному представителю каждой конфедерации плюс хозяева соревнований. В 2025-м их будет сразу 32: 12 - от УЕФА, 6 - от КОНМЕБОЛ, по 4 - от АФК, КАФ и КОНКАКАФ, 1 - от ОФК. Wild card на правах принимающей стороны получил «Интер Майами».

Полный список участников Клубного ЧМ: 

УЕФА: «Челси», «Манчестер Сити», мадридский «Реал», «Бавария», «Пари Сен-Жермен», «Интер», «Порту», «Бенфика», дортмундская «Боруссия», «Ювентус», мадридский «Атлетико», «Ред Булл Зальцбург».

КОНМЕБОЛ: «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе», «Ботафого», «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс».

КОНКАКАФ: «Монтеррей», «Сиэтл Саундерс», «Пачука», «Интер Майами», «Лос-Анджелес».

АФК: «Аль-Хиляль», «Урава Ред Даймондс», «Аль-Айн», «Ульсан Хёндэ».

ОФК: «Окленд Сити».

КАФ: «Аль-Ахли», «Видад», «Эсперанс», «Мамелоди Сандаунз».

Календарь игр 

Свернуть

Турнир стартует 14 июня и продлится до 14 июля. 

Группа A

  • 15 июня. 3:00. "Аль Ахли" - "Интер"
  • 16 июня. 01:00. "Палмейрас" - "Порту"
  • 19 июня. 19:00. "Палмейрас" - "Аль Ахли"
  • 19 июня. 22:00. "Интер" - "Порту"
  • 24 июня. 04:00. "Интер" - "Палмейрас"
  • 24 июня. 04:00. "Порту" - "Аль Ахли"

Группа B

  • 15 июня. 22:00. ПСЖ - "Атлетико"
  • 16 июня. 05:00. "Ботафого" - "Сиэтл Саундерс"
  • 20 июня. 01:00. "Сиэтл Саундерс" - "Атлетико"
  • 20 июня. 04:00. ПСЖ - "Ботафого"
  • 23 июня. 22:00. "Сиэтл Саундерс" - ПСЖ
  • 23 июня. 22:00. "Атлетико" - "Ботафого"

Группа C

  • 15 июня. 19:00. "Бавария" - "Окленд"
  • 17 июня. 01:00. "Бока Хуниорс" - "Бенфика"
  • 20 июня. 19:00. "Бенфика" - "Окленд"
  • 21 июня. 04:00. "Бавария" - "Бока Хуниорс"
  • 24 июня. 22:00. "Бенфика" - "Бавария"
  • 24 июня. 22:00. "Окленд" - "Бока Хуниорс"

Группа D

  • 16 июня. 22:00. "Челси" - "Лос-Анджелес"
  • 17 июня. 04:00. "Фламенго" - "Эсперанс"
  • 20 июня. 21:00. "Фламенго" - "Челси"
  • 21 июня. 01:00. "Лос-Анджелес" - "Эсперанс"
  • 25 июня. 04:00. "Эсперанс" - "Челси"
  • 25 июня. 05:00. "Лос-Анджелес" - "Фламенго"

Группа E

  • 17 июня. 22:00. "Ривер Плейт" - "Урава Ред Даймондс"
  • 18 июня. 04:00. "Монтеррей" - "Интер"
  • 21 июня. 22:00. "Интер" - "Урава Ред Даймондс"
  • 22 июня. 04:00. "Ривер Плейт" - "Монтеррей"
  • 26 июня. 04:00. "Интер" - "Ривер Плейт"
  • 26 июня. 04:00. "Урава Ред Даймондс" - "Монтеррей"

Группа F

  • 17 июня. 19:00. "Флуминенсе" - "Боруссия" Д
  • 18 июня. 01:00. "Ульсан" - "Мамелоди Сандаунз"
  • 21 июня. 19:00. "Мамелоди Сандаунз" - "Боруссия" Д
  • 22 июня. 01:00. "Флуминенсе" - "Ульсан"
  • 25 июня. 22:00. "Мамелоди Сандаунз" - "Флуминенсе"
  • 25 июня. 22:00. "Боруссия" Д - "Ульсан"

Группа G

  • 18 июня. 19:00. "Манчестер Сити" - "Видад"
  • 19 июня. 04:00. "Аль Айн" - "Ювентус"
  • 22 июня. 19:00. "Ювентус" - "Видад"
  • 23 июня. 04:00. "Манчестер Сити" - "Аль Айн"
  • 26 июня. 22:00. "Видад" - "Аль Айн"
  • 26 июня. 22:00. "Ювентус" - "Манчестер Сити"

Группа H

  • 18 июня. 22:00. "Реал" - "Аль-Хиляль"
  • 19 июня. 01:00. "Пачука" - "Ред Булл Зальцбург"
  • 22 июня. 22:00. "Реал" - "Пачука"
  • 23 июня. 01:00. "Ред Булл Зальцбург" - "Аль-Хиляль"
  • 27 июня. 04:00. "Ред Булл Зальцбург" - "Реал"
  • 27 июня. 04:00. "Аль-Хиляль" - "Пачука"

⅛ финала

  • 28 июня. 19:00. 1A - 2B
  • 28 июня. 23:00. 1C - 2D
  • 29 июня. 19:00. 1B - 2A
  • 29 июня. 23:00. 1D - 2C
  • 30 июня. 22:00. 1E - 2F
  • 1 июля. 04:00. 1G - 2H
  • 1 июля. 22:00. 1H - 2G
  • 2 июля. 04:00. 1F - 2E

¼ финала

  • 4 июля. 22:00. 1A /2B - 1C /2D
  • 5 июля. 04:00. 1B/2A - 1D/2C
  • 5 июля. 19:00. 1E/2F - 1G/2H
  • 5 июля. 23:00. 1H/2G - 1F/2E

½ финала

  • 8 июля. 22:00. Победитель 1/4 финала 1 - Победитель 1/4 финала 2
  • 9 июля. 22:00. Победитель 1/4 финала 3 - Победитель 1/4 финала 4

Финал

  • 13 июля 22:00 Победитель 1/2 финала 1 - Победитель 1/2 финала 2

Место проведения финала Клубного чемпионата мира

Свернуть

Решающий матч турнира будет сыгран на арене «Метлайф-стэдиум» в Ист-Ратерфорде 13 июля 2025 года.  Игра начнется в 22:00 по московскому времени. 

Призовые

Свернуть

Призовой фонд турнира составит 1 млрд долларов США. Победитель клубного ЧМ получит около 10% от этой суммы. Это сопоставимо с премией триумфатору ЛЧ от УЕФА.

Трансляции

Свернуть

Все права на показ клубного чемпионата мира 2025 года на территории Российской Федерации принадлежат онлайн-кинотеатру Okko. Новым абонентам ресурса доступны пробные подписки на различные пакеты по символической цене (от 1 рубля в месяц).

Фавориты

Свернуть

Первая семерка фаворитов турнира полностью состоит из европейских топов. Причем на первое место в рейтинге соискателей трофея аналитики вывели не действующего обладателя кубка Лиги чемпионов, а предыдущего. До старта соревнования поставить в PARI на триумф мадридского «Реала» можно по коэффициенту 5.00.

«Пари Сен-Жермен» в этом рейтинге идет вторым. В случае очередного успеха команды Луиса Энрике контора выплатит вознаграждение за сыгравшую долгосрочную ставку в шестикратном размере. 

Замыкает тройку «Манчестер Сити». Вероятность итоговой победы парней Пепа Гвардиолы в США оценивается котировкой 6.50.

В случае виктории команды Месси и Суареса, «Интера Майами», компания умножит номинал соответствующего пари на 45.

j9mbedkenzzrxjcigic0.webp
Источник: intermiamicf.com
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Ранее по теме:Лучшие приложения букмекерских контор для ставок на спорт на Айфон для IOS в 2025 году

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клубный чемпионат мира по футболу 2025: участники, расписание, фавориты, трансляции
Клубный чемпионат мира по футболу 2025: участники, расписание, фавориты, трансляции
Аналитика
OG Buda, «Моя Мишель», Минаева и Петар Мартич: на «ПАРИ ФЕСТ»в Нижнем Новгороде выступят еще больше звезд
OG Buda, «Моя Мишель», Минаева и Петар Мартич: на «ПАРИ ФЕСТ»в Нижнем Новгороде выступят еще больше звезд
Новости
Клиенты PARI: «Тандер» победят «Пэйсерс» в третьем матче и выйдут вперед в финальной серии НБА
Клиенты PARI: «Тандер» победят «Пэйсерс» в третьем матче и выйдут вперед в финальной серии НБА
Новости
Клиенты PARI: «Флорида» победит «Эдмонтон» второй раз подряд в финале Кубка Стэнли
Клиенты PARI: «Флорида» победит «Эдмонтон» второй раз подряд в финале Кубка Стэнли
Новости
PARI взяла серебро премии Silver Mercury за коллаборацию со сборной Сербии на Евро-2024
PARI взяла серебро премии Silver Mercury за коллаборацию со сборной Сербии на Евро-2024
Новости
Сыграй в PlayStation, пока она шопится! PARI открывает «Комнату мужей» в Екатеринбурге
Сыграй в PlayStation, пока она шопится! PARI открывает «Комнату мужей» в Екатеринбурге
Новости
Клиент PARI поставил 165 000 рублей на товарищеский матч между сборными Англии и Сенегала
Клиент PARI поставил 165 000 рублей на товарищеский матч между сборными Англии и Сенегала
Новости
PARI: сборная Австралии не проиграет в матче с Саудовской Аравией
PARI: сборная Австралии не проиграет в матче с Саудовской Аравией
Новости
PARI: FaZe Clan победит MIBR и пройдет в третью стадию BLAST.tv Austin Major
PARI: FaZe Clan победит MIBR и пройдет в третью стадию BLAST.tv Austin Major
Новости
Клиенты PARI уверены в победе России над Беларусью в товарищеском матче
Клиенты PARI уверены в победе России над Беларусью в товарищеском матче
Новости

Новое

Читать все новости
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных