Клубный чемпионат мира по футболу 2025: участники, расписание, фавориты, трансляции

Первая семерка фаворитов турнира полностью состоит из европейских топов. Причем на первое место в рейтинге соискателей трофея аналитики вывели не действующего обладателя кубка Лиги чемпионов, а предыдущего. До старта соревнования поставить в PARI на триумф мадридского «Реала» можно по коэффициенту 5.00.

«Пари Сен-Жермен» в этом рейтинге идет вторым. В случае очередного успеха команды Луиса Энрике контора выплатит вознаграждение за сыгравшую долгосрочную ставку в шестикратном размере.

Замыкает тройку «Манчестер Сити». Вероятность итоговой победы парней Пепа Гвардиолы в США оценивается котировкой 6.50.

В случае виктории команды Месси и Суареса, «Интера Майами», компания умножит номинал соответствующего пари на 45.