Рекорд Малинина, казахстанец в топ-3: итоги дня на чемпионате мира по фигурному катанию 2025 года

Гранд-фаворитом среди одиночников букмекеры предварительно считали Илью Малинина. И это абсолютно ожидаемо, ведь технический запас у американца огромный, а в нынешнем сезоне он не проиграл ни одного турнира. В короткой программе сын бывших фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые большую часть карьеры представляли Узбекистан, подтвердил свой статус.

Малинин чисто выполнил четверной флип и тройной аксель, а также каскад из четверного лутца и тройного тулупа, который пришелся на вторую половину проката. Действующий чемпион мира получил лучшие оценки за технику и установил личный рекорд в короткой программе (110,41). Разумеется, это одни из самых высоких баллов в истории, но мировой рекорд до сих пор принадлежит другому американцу Нейтану Чену (113,97).

Впрочем, интрига в борьбе за золото отнюдь не исчезла. Менее 3,5 балла Малинину уступил Юма Кагияма — действующий вице-чемпион мира. Японец чисто выполнил каскад из четверного и тройного тулупов, а также сольные четверной сальхов и тройной аксель. Он получил лучшие оценки за компоненты и сохранил явные математические шансы на победу, хотя для нее в любом случае потребуются грубые ошибки со стороны Малинина.

А тройку промежуточных лидеров замкнул Михаил Шайдоров, который в нынешнем сезоне закрепился в числе топовых фигуристов мирового уровня и ранее выиграл чемпионат четырех континентов. Казахстанец, который тренируется у россиянина Алексея Урманова, чисто выполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа, а также четверной тулуп. На тройном акселе он допустил ошибку при приземлении, но всё равно почти превзошел личный рекорд.

Михаил Шайдоров. Источник: ISU

Ученик другого российского тренера Этери Тутберидзе также показал качественное выступление в короткой программе. Ника Эгадзе замкнул топ-6 и попал в сильнейшую разминку на произвольную. Помимо грузина и тройки лидеров, более 90 баллов также набрали француз Кевин Эймоз и японец Сюн Сато.

А вот бронзовый призер прошлого чемпионата мира Адам Сяо Хим Фа вновь не добился чистого проката. Он упал с четверного лутца и допустил ошибку на каскаде, что позволило занять промежуточное девятое место. Впрочем, в прошлом году француз прорвался к бронзе аж с 19-го место после короткой программы.

Что касается бывших россиян, то лучшим из них стал азербайджанец Владимир Литвинцев, показавший 13-й результат. Поляк Владимир Самойлов замкнул двадцатку сильнейших. Остальные не попали в произвольную, куда отбираются 24 лучших фигуриста по итогам короткой. Израильтянин Лев Винокур стал 25-м, немец Никита Старостин — 28-м, венгр Александр Власенко — 29-м, чех Георгий Рештенко — 31-м, армянин Семён Данильянц — 37-м.

Топ-6 в мужском одиночном катании после короткой программы: