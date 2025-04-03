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3 апреля 12:16ГлавнаяАналитика

Клиенты PARI: «Спартак» завершит серию Кубка Гагарина против «Северстали» в пятом матче

Или все-таки большой камбэк от команды из Череповца?
Руслан Ипполитов
Источник: пресс-служба БК PARI
Источник: пресс-служба БК PARI

3 апреля в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ встретятся московский «Спартак» и череповецкая «Северсталь». Счет в серии — 3:1 в пользу москвичей. Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры считают хозяев льда фаворитами. На победу команды Алексея Жамнова в основное время можно поставить за 1.95. Это примерно 49% вероятности. Коэффициент на успех «Северстали» по итогам трех периодов составляет 3.40 (около 28%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.30 (приблизительно 23%).

Котировки на победу спартаковцев с учетом овертайма и серии буллитов составляют 1.55. На итоговый успех гостей можно сделать ставку с коэффициентом 2.45.

Клиенты PARI уверены в успехе красно-белых. На победу «Спартака» приходится около 88% от общего оборота ставок на исход основного времени встречи. Примерно 9% сделано на череповчан, еще приблизительно 3% — на ничью по итогам 60 минут игры. На рынке победы в матче с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 93% на 7% в пользу москвичей.

На то, что во второй раунд по итогам серии пройдет «Спартак», предлагают коэффициент 1.04, а шансы команды Андрея Козырева оценили в 11.00. На то, что «Северсталь» сумеет как минимум затянуть серию до седьмого матча, можно сделать ставку за 4.30.

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Аналитики PARI склоняются к тому, что игра будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 1.85. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.95

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI400 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 2.70 и включил в него пари на то, что «Спартак» не проиграет в основное время матча. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.32. В случае успеха чистый выигрыш составит 680 000 рублей.

Москвичи выиграли оба матча серии на своем льду (5:4 ОТ, 4:2), а затем победили и в первом матче в Череповце (1:0). «Северсталь» смогла ответить в четвертой игре (5:2). Поставить на победу спартаковцев в Кубке Гагарина можно за 9.00. Вероятность выхода команды Алексея Жамнова в финал оценили коэффициентом 4.20.

Сделать ставку на то, что «Северсталь» перевернет ход серии, отыгравшись со счета 0-3, а затем и выиграет Кубок Гагарина, можно с коэффициентом 100.00, а на выход череповчан в финал предлагают котировку 40.00.

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