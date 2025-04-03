Клиенты PARI: «Спартак» завершит серию Кубка Гагарина против «Северстали» в пятом матче

3 апреля в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ встретятся московский «Спартак» и череповецкая «Северсталь». Счет в серии — 3:1 в пользу москвичей. Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры считают хозяев льда фаворитами. На победу команды Алексея Жамнова в основное время можно поставить за 1.95. Это примерно 49% вероятности. Коэффициент на успех «Северстали» по итогам трех периодов составляет 3.40 (около 28%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.30 (приблизительно 23%).

Котировки на победу спартаковцев с учетом овертайма и серии буллитов составляют 1.55. На итоговый успех гостей можно сделать ставку с коэффициентом 2.45.

Клиенты PARI уверены в успехе красно-белых. На победу «Спартака» приходится около 88% от общего оборота ставок на исход основного времени встречи. Примерно 9% сделано на череповчан, еще приблизительно 3% — на ничью по итогам 60 минут игры. На рынке победы в матче с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 93% на 7% в пользу москвичей.

На то, что во второй раунд по итогам серии пройдет «Спартак», предлагают коэффициент 1.04, а шансы команды Андрея Козырева оценили в 11.00. На то, что «Северсталь» сумеет как минимум затянуть серию до седьмого матча, можно сделать ставку за 4.30.

Аналитики PARI склоняются к тому, что игра будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 1.85. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.95.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 400 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 2.70 и включил в него пари на то, что «Спартак» не проиграет в основное время матча. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.32. В случае успеха чистый выигрыш составит 680 000 рублей.

Москвичи выиграли оба матча серии на своем льду (5:4 ОТ, 4:2), а затем победили и в первом матче в Череповце (1:0). «Северсталь» смогла ответить в четвертой игре (5:2). Поставить на победу спартаковцев в Кубке Гагарина можно за 9.00. Вероятность выхода команды Алексея Жамнова в финал оценили коэффициентом 4.20.

Сделать ставку на то, что «Северсталь» перевернет ход серии, отыгравшись со счета 0-3, а затем и выиграет Кубок Гагарина, можно с коэффициентом 100.00, а на выход череповчан в финал предлагают котировку 40.00.