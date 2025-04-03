Клиенты PARI: «Металлург» второй раз победит в серии с «Авангардом» в Кубке Гагарина

3 апреля «Металлург» проведет пятый матч серии плей-офф с «Авангардом». Игра пройдет на «Металлург-Арене» в Магнитогорске и стартует в 17:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают «Металлург» фаворитом матча. Ставки на победу хозяев в основное время принимаются с коэффициентом 2.35, что соответствует 41% вероятности. Заключить пари на успех «Авангарда» можно за 2.75, а на ничью — за 4.00. Вероятности этих исходов составляют примерно 35% и 24%.

Клиенты PARI в основном согласны с аналитиками. 62% от общего объема ставок на исход основного времени приходится на победу «Магнитки», 32% сделано не успех омичей и еще 4% — на ничью. Один из клиентов поставил 400 000 рублей на то, что магнитогорцы не проиграют в основное время, по коэффициенту 1.45. Ставка вошла в экспресс из четырех матчей КХЛ с итоговым коэффициентом 2.70. Если все пари сыграют, выплата составит 1 080 000 рублей.

Поставить на итоговую победу «Металлурга» с учетом овертайма и серии буллитов можно с коэффициентом 1.78, аналогичная ставка на «ястребов» котируется за 2.02. На этом рынке 58% оборота приходится на хозяев поля. Доля «Авангарда» составляет 42%.

Несмотря на то, что последние две встречи команд были низовыми, аналитики ожидают результативного противостояния в пятом матче. Поставить на тотал больше 4.5 можно с коэффициентом 1.77, а на тотал меньше 4.5 — с коэффициентом 2.05.

«Авангарду» нужна всего одна победа, чтобы пройти «Металлург». Омичи трижды обыграли магнитогорцев, победив со счетом 4:1, 2:3 ОТ и 3:1 соответственно. Тем не менее один из матчей завершился в пользу «Магнитки» со счетом 2:1 в овертайме.

Букмекеры сомневаются, что «Металлург» сможет совершить камбэк — для прохода подопечным Андрея Разина нужно одержать три победы подряд. Поставить на такое развитие событий можно по коэффициенту 6.90. Если же серия завершится в пользу «Авангарда», сыграет ставка за 1.10.

«Металлург» завершил регулярный чемпионат на третьем месте в Восточной конференции, набрав 90 очков. «Авангард» остановился на шестом месте Востока с 87-ю очками. Магнитогорцы и омичи встречались в текущем сезоне регулярного чемпионата шесть раз. Счет по личным встречам — 3:3. В плей-офф первую победу одержал «Авангард» и вырвался вперед в этом противостоянии. На данный момент «Авангард» считается вторым после «Локомотива» претендентом на титул: поставить на триумф омичей можно за 8.00. Шансы «Металлурга» сохранить чемпионство минимальны и котируются за 50.00.